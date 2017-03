Literatur Der unbekannte Bruder - Viktor Mann

Der Konstanzer Südverlag legt Viktor Manns Bildnis der Familie Mann „Wir waren fünf“ neu auf. Manfred Bosch liefert dazu ein kluges Nachwort, das mit Vorurteilen gegenüber dem Autor aufräumt, der im Schatten seiner Schriftsteller-Brüder Heirnich und Thomas stand

In einem im Jahr 1954 veröffentlichten „Spiegel“-Essay“, der den im Zürcher Exil lebenden „Zauberer“ Thomas Mann würdigt, wurde auch Viktor, der jüngste Bruder aus der Mann-Dynastie, erwähnt: „Ein Jahr vor dem Ende Heinrichs war Bruder Viktor Mann, erst 59 Jahre alt, in München gestorben. Er war niemals aufgefallen. Der dialektfeste Oberbayer (…) hatte beide Kriege als deutscher Offizier mitgemacht. Die einzige literarische Tätigkeit des Diplom-Landwirts hatte darin bestanden, während der Inflation Drehbücher für Kitschfilme zu schreiben …“, stand dort geschrieben.

Eine Laudatio liest sich anders. Es ist richtig, dass der dialektfeste Viktor von der Öffentlichkeit nicht als „homme de lettre“ wahrgenommen wurde, als „Mann der Schrift“ – ganz im Unterschied zu seinen berühmten Brüdern Heinrich und Thomas. Aber das hatte Gründe. Auf dem Familiengut Polling bei München wurde seine Leidenschaft nicht etwa für Literatur, sondern für die Landwirtschaft geweckt. Viktor machte eine Laufbahn als Fachmann für Agrarkredite und war darin erfolgreich.

Aber auch die beiden Schwestern hatten anderes im Sinn als die Schriftstellerei. Carla, Lieblingsschwester von Thomas, wurde Schauspielerin, eine mittelmäßige. Theodor Lessing, dem sie 1906 näher gekommen war, charakterisierte sie als „Chaiselongue-Existenz mit heroischer Sehnsucht nach einem Millionär“ – Carla nahm sich 1910 im Alter von 28 Jahren das Leben. Julia, die Fünfte in diesem Bunde, tendierte ins Bürgerliche, was ihr Heinrich, Autor des Romans „Der Untertan“ (1918), zeitlebens vorwarf: „Meine Schwester war die inkarnierte Konvention.“ Julia heiratete unglücklich; von Morphium abhängig, nahm sie sich 1927 das Leben. Sie wurde 50 Jahre alt.

Der Drang, dem Leben selber ein Ende zu setzen, scheint in der Familie Mann erblich gewesen zu sein. Auch Klaus Mann, Sohn von Thomas, starb 1949 durch eigene Hand. Der begabte Schriftsteller stand immer im Schatten des Vaters, der für seinen Roman „Die Buddenbrooks“ (1901) den Literatur-Nobelpreis erhalten hatte. Ebenso dramatisch endete das Leben des jüngsten Mann-Sohns Michael. Nachdem er noch 1975 die Tagebücher seines Vaters herausgegeben hatte und aus diesen erfuhr, dass er eigentlich abgetrieben werden sollte, setzte er seinem Leben in der Silvesternacht 1976 ein Ende.

Viktor Mann starb nicht durch eigene Hand. Und auch wenn er keine nachhaltige Belletristik veröffentlicht hat, ganz ohne Buch endete sein Leben nicht. Der jüngste, 1890 in Lübeck geborene Bruder von Heinrich, Thomas, Julia und Carla veröffentlichte 1949 unter dem Titel „Wir waren fünf“ ein „Bildnis der Familie Mann“, das die „Neue Zürcher Zeitung“ mit den Worten begrüßte: „Ein köstliches Behagen bereitet uns der jüngste Erzähler der Dynastie Mann.“ Das Tragische in diesem Fall: Viktor starb nur wenige Tage nach der Bestätigung der ersten Korrekturabzüge des Buchs am 21. April 1949.

„Mein Bestes hat mich verlassen“, notierte seine Frau Magdalena „Nelly“ Kilian, in der Todesanzeige. Der Konstanzer Publizist Manfred Bosch, der für die Neuauflage des Buchs ein kluges Nachwort verfasst hat, das einige Vorurteile über den jüngsten Spross der Familie Mann ausräumt, vermutet, dass Viktor sich mit dem Familien-Porträt, an dem er eineinhalb Jahre gearbeitet hatte, im doppelten Sinn des Wortes „ums Leben geschrieben“ habe: „Er hatte die Arbeit daran völlig unterschätzt, sie war über seine Kräfte gegangen.“

Bei Thomas, der damals noch in Kalifornien lebte, löste der Tod des „Nachkömmlings, der noch nicht 60 war“, einen „Schock aus und viel Nachdenken“. Der Schwägerin schrieb er: „Ein Jammer (…), dass unser Viko im Augenblick seiner besten Hoffnung, einem neuen Aufblühen seines Lebens entgegensehend, dahingehen musste – der Jüngste von uns Brüdern – welch unvorhersehbare schwer annehmbare Fügung!“ Auch Heinrich reagierte auf den Tod mit Trauer. Er hatte noch, das Manuskript von „Wir waren fünf“ in der Hand, dem Bruder gratuliert. „Alles ist wahr, heiter, anspruchslos, es wird überall willkommen sein“, schrieb er – und: „Mache mir weiter Vergnügen mit deinen Denkwürdigkeiten.“

Aber das ist nur die eine Seite der Trauerarbeit. „Immer treuherzig, lieb und gut und peinlich“ nannte Thomas aus der Perspektive seiner hohen Roman-Kunst an anderer Stelle den Bericht des „lustigen“ Viko. Das Zusammensein mit ihm empfand er als „enervierend“, die Schwägerin Nelly als „gar zu gewöhnlich“, „entsetzlich“ und „furchtbar öde“. Ähnlich drastisch notierte er auch in sein Tagebuch, nachdem sich die beiden Brüder 1947 erstmals nach dem Krieg im schweizerischen Kreuzlingen trafen: „Lügen, Vernebelung, erdrückende Umarmung. Alles sehr seltsam.“ Heinrich dagegen pflegte zwar seltene, aber herzliche Kontakte sowohl zu Viktor als auch zu Nelly.

Viktor schrieb sein auto- und familienbiografisches Buch, das er der Mutter zueignete, mit warmen Herzen. Vom Zwist und den Eskapaden innerhalb der Familie findet sich kein Wort. Neben der Mutter räumte er vor allem seinen beiden Schwestern viele Seiten ein, die Brüder kommen dagegen vergleichsweise knapp weg. Aber Thomas und Heinrich erschienen Viktor aufgrund des Altersunterschieds eher wie Onkel. Zudem verließen sie die Heimat mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Viktor dagegen blieb. Ob er in die Schweiz emigrieren wollte und das auch seinem Bruder Thomas riet, wie es in dem Buch heißt, ist ungewiss. Als Agrar-Fachmann schien er vor Diskriminierung einigermaßen sicher.

Und so war es. Dass Viktor im Nazi-Deutschland verharrte, brachte heftige Kritik ein. Thomas Manns Sohn Golo bezeichnete ihn – ohne Belege zu liefern, wie Bosch anmerkt – als einen jener Konjunktur-Ritter und Mitläufer, die sich eben noch republikanisch gaben, um sogleich, die alten verachtend, „zu den neuen Herren überzugehen“. In Golos Augen war sein Patenonkel „sehr anders geartet, ganz ein Biedermann, und ‚reiner Arier’ obendrein.“ Auf solche abträglichen Urteile stützten sich in der Folge Viktors Biografen. Der Literaturwissenschaftler Hermann Kurzke etwa machte ihn nachgerade zum „Idioten der Familie“, so Bosch.

Viktor Mann, der segelte und Pferde liebte, als gesellig und unkompliziert galt, als robust gar, und sich darin von dem feinsinnig-morbiden Ästhetizismus seines Bruders Thomas unterschied, konnte sich gegen solche Vorwürfe nicht mehr wehren. Bosch weist nach, dass sie haltlos sind. Bei allem „Gewöhnlichen“ oder Viktors „Realsinn“ kam die geistige und literarische Bildung nie zu kurz. Er las viel, er schrieb Aufsätze, er führte Tagebuch und er wuchs mit dem Werk der beiden großen Brüder auf.

Der Intellektuelle zeigte sich auch in der Korrespondenz mit seinem Konstanzer Verleger und SÜDKURIER-Gründer Johannes Weyl, der ihn – wie auch der damalige Kultur-Chef der Zeitung, Ludwig E. Reindl –, zu diesem Erinnerungswerk ermunterte und 1949 publizierte. Zwar war Viktor Mitglied der NSDAP, aber eine Karteileiche. Er hatte nicht einmal ein Mitgliedsbuch, er sympathisierte auch nicht mit dem Regime. Als „Bruder zweier Landesverräter“ wurde er von den Nazis eher beargwöhnt. Und was seine Kritiker vergessen: Viktor war Mitglied des Widerstandskreises „Freiheitsaktion Bayern“. Im Buch macht er sich allerdings den Vorwurf eines allzu unpolitischen Verhaltens und einer schleichenden Gewöhnung an die neuen Herren sowie der Flucht in die schönen Künste.

Und auch was den Schriftsteller Viktor angeht, den der Mann-Biograf Klaus Harpprecht als „bieder-fröhlichen Onkel“ runterschrieb, sind Korrekturen angebracht. Helmut Domke würdigte „Wir waren fünf“ seinerzeit in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ als Buch mit „dokumentarischem Wert“. Selbst ohne jeden Bezug zu den Großen der Familie besäße es seinen Reiz.

Angesichts all dessen muss uneingeschränkt Bosch recht gegeben werden, wenn er schreibt, es gelte von der Vorstellung Viktor Manns als eines illiteraten Familienmitglieds Abschied zu nehmen. Oder, wie es Weyl in einem Brief an Viktor pointiert formulierte: „Sie gehören zum literarischen Familien-Phänomen Mann dazu.“

: „Wir waren fünf. Bildnis der Famile Mann.“ Mit einem Nachwort von Manfred Bosch. Südverlag, Konstanz. 653 Seiten, 29 Euro