Kultur Der neue Roman Hagard von Lukas Bärfuss erzählt eine rätselhafte Liebesgeschichte

Hebelpreisträger Lukas Bärfuss gibt dem Publikum im Hebelhaus in Hausen im Wiesental einen Einblick in seinen Roman „Hagard“.

„Ein Kreischen jetzt, ein Schreien...Vielen Dank!“ Mit diesem geradezu fernsehserienreifen Cliffhanger beendete der letztjährige Hebelpreisträger Lukas Bärfuss seine vielbeachtete Lesung im Literaturmuseum Hebelhaus in Hausen im Wiesental. „Aber heute ist es nicht Hebel, sondern Bärfuss“, begrüßte der Schweizer Schriftsteller gut gelaunt die Literaturfreunde, denen er seinen neuen Roman „Hagard“ vorstellte. Am Beginn dieser seltsamen Liebesgeschichte steht ein Paar Damenschuhe, pflaumenblaue Ballerinas.

Philip, so der Held, geht einer Frau nach, lässt sich von den Ballerinas mitziehen. Im Verlauf des Romans merkt man, dass die unbekannte Frau ihm etwas zu bedeuten scheint, er ist ständig auf der Pirsch, geht ihr hinterher, wird magisch angezogen. Philip lässt mit dieser Suche nach der Fremden sein Leben hinter sich, denn die Begegnung hat fatale Folgen. In den 36 Stunden, dem Handlungszeitraum, lässt er den Alltag hinter sich, ruiniert seine Existenz, wird obdachlos und verwahrlost.

„Wer an einem solchen heißen Abend zu einer Dichterlesung geht, der interessiert sich wirklich für Literatur“, sagt Bärfuss süffisant und steigt ohne große Vorrede in sein Buch ein. Er müsse gar nicht so viel sagen über das Buch: „Es reicht, wenn ich lese.“ Der Zürcher Autor liest eine gute Stunde, wobei er sein bester Vorleser ist. Die bildreichen Beschreibungen lässt er tonmalerisch auf der Zunge zergehen. Er genießt die Sätze und dramatischen Steigerungen, stößt genüsslich die Konsonanten heraus. Hier merkt man den Dramatiker Lukas Bärfuss.

Er verrät dann aber doch einiges, nicht primär über sein aktuelles Buch, sondern über Literatur an sich. Literatur sei eine unglaubliche Zeitmaschine. Alle wollten eine Geschichte erzählen, auch ein Produkt würde sich besser mit einer guten Geschichte verkaufen, Storytelling nenne man das, so Bärfuss. Ein Grundwissen sei wichtig, um zu wissen, wie Geschichten funktionieren. „Unser Hirn funktioniert besser, wenn es eine Sache mit einer Geschichte verbindet.“ Und das tut der Roman „Hagard“, der stringent und kraftvoll von einem Mann erzählt, der aus einer Laune heraus sein solides, gesichertes Dasein aufgibt und einer Frau folgt, die er nicht kennt und nur von hinten sieht. Es ist so etwas wie ein Spiel, aber auch etwas Bedrohliches und Getriebenes liegt in der Luft. Das zieht die Zuhörer in den Sog dieser rätselhaften Geschichte.