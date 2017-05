Friedrichshafen Der gezähmte Organist

Das Konzert von Cameron Carpenter mit der Academy of St. Martin in the Fields in Friedrichshafen war geprägt vom respektvollem Umgang miteinander

Bei seinem zweiten Auftritt im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen war ein gezähmter Cameron Carpenter auf seiner imposanten Touring Organ zu erleben. Zusammen mit der Streichergruppe der „Academy of St. Martin in the Fields“ unter der Leitung des Konzertmeisters Tomo Keller ließ der Artist in Residence des Bodenseefestivals das Orgelkonzert von Francis Poulenc zum besonderen Hörgenuss werden. Das Werk besteht aus einem durchgehenden Satz mit sieben Tempobezeichnungen. Jedem dieser „Sätze“ gab Carpenter mit ausgeklügelter Registrierung, Wechsel zwischen vollgriffigen lauten Orgelakkorden aber auch gefühlvollen, zurückgenommenen vierstimmigen lyrischen Abschnitten einen unterschiedlichen Charakter. Immer sehr darauf bedacht, das nur mit Streichern besetzte Orchester nicht zu übertönen. Durch die Blickrichtung des Organisten ins Orchester war ein ständiger Augenkontakt mit den Musikern möglich, und so gelangen neben mächtigen Tuttiklängen auch intime Abschnitten mit den Solostreichern und der Pauke.

Ihren Ruf als eines der weltbesten Streicherensembles stellte die Academy in den „Variationen über ein Thema von Frank Bridge“ von Benjamin Britten erneut unter Beweis. Im 1937 entstandenen Auftragswerk für die Salzburger Festspiele schildert Britten die unterschiedlichen Charaktere seines Lehrers Bridge, reflektiert aber gleichzeitig seine eigenen Wesenszüge. Mit großer Vitalität, in bewundernswerter Homogenität präsentierten die Streicher die unterschiedlichsten modernen Spielweisen. Klangvolles, raumgreifendes Unisono, feine dynamische Schattierungen, knackiges Spiccato-Spiel, zarte Flageolett-Töne und klangvolle Soli verdeutlichten den „Charme“, die „Begeisterung“ oder die „Vitalität“. Mit sehr viel Spaß wurden die Geigen und Bratschen zur gezupften Mandoline für die mit „Humor“ bezeichnete „Aria Italiana“. Viel verdienter Zwischenapplaus für die mitreißende Demonstration reinen Streicherklangs unter der Leitung von Tomo Keller.

Mit kurzen, gut versteckten Motiven aus bekannten Songs, Bühnenshows und Musicals von George Gershwin begann die Einleitung zu „Gershwiniana“. In dem Arrangement für Orgel und Streichorchester konnte Carpenter zunächst solistisch in verträumten, lyrischen Melodien mit viel Agogik und typischen Jazz-Harmonien dem bekannten amerikanischen Song-Schreiber nachspüren. Trefflich aufgefangen von einem satten Streicherklang. Mit „I Got Rhythm“, „Strike Up The Band“ oder „Fascinating Rhythm“ in gutem Swing-Feeling fühlte man sich wie in einem Theater am Broadway des letzten Jahrhunderts. „Summertime“ und die „Rapsodie in Blue“ rundeten den unterhaltsamen Ausflug in die frühe Jazz-Geschichte ab.

Beim „Maple Leaf Rag“ von Scott Joplin als Solozugabe zog Carpenter sprichwörtlich alle Register, einschließlich Beckenschläge, seiner Orgel und seines Könnens.

Weitere Konzerte mit Cameron Carpenter: 22. Mai, Konzerthaus Ravensburg (zusammen mit der Jazz-Saxophonistin Grace Kelly); 23. Mai, Konstanzer Münster (solo). Infos: www.bodenseefestival.de