Kunst Der böse Blick von Otto Dix

Bilder verkaufte Otto Dix keine. Aber als Spießerschreck hatte er sich in Dresden schon einen Namen gemacht. Bei Porträt-Sitzungen spuckte er auf den Boden, auch nachdem die Dame des Hauses für ihn extra mehrere Spucknäpfe aufgestellt hatte. Mit dem Pinsel spritzte er derart um sich, dass der Raum danach einer Renovierung bedurfte. Und an der Tür seines kleinen Ateliers stand in dicken Lettern geschrieben: „Ihr Besuch interessiert mich nicht.“ Für den 1891 in Untermhaus bei Gera geborenen Otto Dix, der als Soldat in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges erlebt hatte, wozu Menschen fähig sind, gab es nur zwei Möglichkeiten: „Entweder ich werde berühmt, oder berüchtigt.“

Dafür aber brauchte er Käufer. An den Maler-Freund Conrad Felixmüller schrieb er: „Ich bin weder auf die Anerkennung durch die Spießer oder Nichtspießer angewiesen, wohl aber auf das Geld der Ersteren.“ Weil es im gutbürgerlichen Düsseldorf jede Menge davon gab, ließ Felixmüller Beziehungen spielen und verwies Dix an Johanna Ey. Die hatte in Düsseldorf eine Kaffeestube eröffnet, in der sich mittellose Künstler trafen. Weil sie die Zeche mit Bildern bezahlten, war „Mutter Ey“ bald eine angesehene Galeristin. Auch den jungen Dix nahm sie unter ihre Fittiche, als er 1922 nach Düsseldorf zog.

Mit „Der böse Blick“ widmet die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Otto Dix eine sehenswerte Ausstellung und zeigt, wie er sich in seinen drei Düsseldorfer Jahren bis zum Umzug nach Berlin 1925 als Mensch stabilisierte und als Künstler etablierte. Hier bekam er seine ersten Porträt-Aufträge, erlernte an der Akademie bei Heinrich Nauen altmeisterliche Lasurtechniken und bei Wilhelm Herberholz neue Drucktechniken, wandelte sich vom expressiv-veristischen Dadaisten zum berühmtesten Vertreter der Neuen Sachlichkeit – neben George Grosz und Christian Schad. Nie wieder war Dix so produktiv. Die meisten Aquarelle malte er in Düsseldorf. Viele sind in der Schau zu sehen, die im Sommer in die Tate Liverpool weiterreist. 230 Werke hat Kuratorin Susanne Meyer-Büser zusammengetragen. Von den kosmisch-expressiven Jahren („Leda“, 1919) bis zum Ende der Weimarer Republik („Selbstbildnis im Malkittel mit Kristallkugel, Staffelei, Palette“, 1931) spannt sich der Bogen.

„Ich brauche die Verbindung zur sinnlichen Welt, den Mut zur Hässlichkeit, das Leben ohne Verdünnung“, sagte Otto Dix über seine Arbeit. Sieht man die Bordell-Szenen und derben Frauen-Akte im K20, weiß man, was er damit meinte. Mit bösem Blick war er schonungslos an der entlarvenden Darstellung der Wirklichkeit interessiert. Mehr als einmal führte das dann zum Skandal. Verstörend ist der Radier-Zyklus „Der Krieg“ (1924) mit seinen zerstückelten und verwesenden Leibern. Alle 50 Blätter sind in der Ausstellung in Düsseldorf zu sehen.

zu sehen im K20 in Düsseldorf, Dienstag bis Freitag 10-18 Uhr, Samstag und Sonntag 11-18 Uhr, bis 14. Mai 2017