SK Interview Der Wahl-Konstanzer Davor Ljubicic nimmt an der Kunstbiennale in Venedig teil

Der gebürtige Kroate und Wahl-Konstanzer Davor Ljubicic, 59, stellt während der 57. Biennale in Venedig im Palazzo Bembo zwei Werke aus. Unser Mitarbeiter Siegmund Kopitzki unterhielt sich mit dem Künstler und seiner Galeristin Heidi Frehland, die in Konstanz-Oberdorf die Galerie Bagnato betreibt, über diese Aktion.

FRAGE: Meine erste Frage geht an die Galeristin: Einen Künstler nach Venedig zu bringen ist nicht so einfach. Hat es da eine Anfrage gegeben?



Heidi Frehland (HD): Ich bin von der niederländischen Non-Profit-Foundation Global Art Affairs (GAA) angeschrieben worden, die im Auftrag vom European Culture Centre Ausstellungen in Venedig organisiert, die offizieller Teil der Kunst-Biennale sind. Die GAA bespielt meines Wissens seit 2002 die Palazzi Mora und Bembo, in dem Davor zwei Arbeiten zeigt.



FRAGE: Wie ist die GAA auf Sie und Ihre Galerie gekommen?



HD: Wie immer im Leben, braucht es Unterstützer. Ich wurde durch eine Person ins Spiel gebracht, die viel Einfluss auf das Ausstellungsgeschehen in Venedig hat. Denn in der Tat bin ich als Galeristin nicht weltweit unterwegs bzw. bekannt. Das Lustige war, dass der erste Brief, den ich von der GAA erhielt, nur an die Galerie Bagnato gerichtet war, nicht an mich persönlich.



FRAGE: Und Sie durften entscheiden, welchen Künstler Sie für Venedig auswählen?



HD: Ich konnte das selbst entscheiden. Und dann habe ich Davors Name mitgeteilt, darauf kam sofort das Okay.



FRAGE: Sie vertreten zwei Dutzend Künstler, auch ein anderer ist in Venedig dabei, im Pavillon von Malta, nämlich Austin Camilleri. Und wieso haben Sie sich für Davor Ljubicic entschieden?



HD: Erst mal schätze ich ihn sehr. Und es hat möglicherweise auch damit zu tun, dass die Person, die die Verbindung zur GAA herstellte – ich möchte ihren Namen nicht nennen – Davors Werke über diverse Kataloge kannte und für ihn ein gutes Wort einlegte. Ich vermute, dass die GAA auch deshalb sofort mit meiner Wahl einverstanden war.



Davor Ljubicic (DL): Ich muss Euch ins Wort fallen. Ich denke, Heidi hat sich für mich entschieden, weil sie zurecht annahm, aus diesem ganzen Stall von Künstlern, die sie vertritt, der und keiner anderer Künstler könnte die Galerie und sich selbst bei der Biennale in Venedig am besten vertreten. Jede andere Meinung wäre einfach eine Beleidigung für den Künstler…



HD: Du hast natürlich Recht. Ich habe aber noch eine andere Erklärung. Wir kennen uns ja nun sehr lange. 1992 floh Davor den Balkankrieg und kam nach Deutschland und hatte nichts dabei. Ich habe ihn quasi aufgenommen…



FRAGE: Eine Adoption?



HD: Sowas Ähnliches. Ich habe mich immer so ein bisschen verantwortlich für ihn gefühlt. Und dann habe ich eines Tages gemerkt, dass er gern auch mal woanders ausstellen würde als nur hier in der Galerie Bagnato und dass er eben auch nach Größerem strebt, und da dachte ich, dabei kann ich ihm helfen.



FRAGE: Davor, gab es irgendeine künstlerische Bedingung, dass Sie im Palazzo Bembo ausstellen durften?



DL: Nein, es gab keine Bedingung. Wenigstens nicht bei mir. Ich bin ja als Zeichner, Maler und Installationskünstler unterwegs. Ich hätte also alles machen können, Bilder, Video, Fotografie oder Skulptur. Ich habe mich für eine abstrakte Bildcollage und einen kleinen Video-Film entschieden. Es gab im Übrigen im Vorfeld keinen direkten Kontakt zwischen der GAA und mir. Das lief alles über Heidi.



FRAGE: Haben Sie die Arbeit speziell für Venedig entwickelt?



DL: Nein, das war kein eigens für Venedig erarbeitetes Bild. Es ist eine Collage, die 2014/2017 entstand, ein Teil davon allerdings 2017. Und dazu kam noch die andere Komponenten, ein kleiner Video-Störfaktor, der unter dem Bild in Form von einem Monitor platziert wurde.



FRAGE: Glauben Sie, dass die Ausstellung in Venedig für Ihre künstlerisches Karriere hilfreich sein wird?



DL: Da kann ich Ihnen keine seriöse Antwort geben. Alles ist möglich, natürlich. Für mich war es vor allem wichtig, die Arbeit in einem anderen Umfeld zu zeigen, in einem anderen Raum, der aus dem 14. Jahrhundert, mit ganz anderen Möglichkeiten und Wänden als hier. Die Arbeit wurde im Palazzo Bembo nicht von mir selbst aufgebaut. Und da war ich anfangs sehr skeptisch, aber das haben sie gut gemacht…



FRAGE: Frau Frehland, werden die Arbeiten von Davor nach der Ausstellung in Venedig teurer?

DL: Unbedingt…!



HF: Warum nicht? Die Teilnahme an der Biennale erhöht wahrscheinlich den Wert der Arbeiten. Sie adelt natürlich auch den Künstler.



FRAGE: Aber diese ganze Venedig-Aktion mussten Sie mitfinanzieren?



HF: Wir haben das Sponsoring gemacht und insgesamt 15 000 Euro zusammen bekommen. Das war der Preis, der verlangt wurde.



FRAGE: Ist das üblich, dass wenn man sich an so einer großen Ausstellung als Galerist finanziell beteiligt?



HF: Die Idee mit den Sponsoren kam von der GAA. Der Vorschlag stand schon im ersten Brief, den ich erhielt.



DL: Ich sehe das so: Die Ausstellung hat einen hohen Stellenwert, auch wenn die Teilnahme nicht die gleiche Bedeutung hat, wie wenn man im deutschen Pavillon präsentiert wird. Aber auch die Performance von Anne Imhof braucht Finanziers und Sponsoren. 200 Künstler in zwei Palazzi zu zeigen und dazu noch 12 000 Kataloge zu drucken – für diese Leistung muss man natürlich bezahlen. So sehe ich das. Und natürlich, die ganz großen Künstler wie jetzt Jeff Koons oder Yoko Ohne, die ausgestellt werden, die zahlen natürlich nichts. Das Fußvolk darf. Wir sind – finanziell gesehen – die Zugpferde.



FRAGE: Ist es möglich, die Arbeit zu verkaufen, wenn sich da ein Käufer finden würde?



DL: Ich denke, prinzipiell kann man jede Arbeit kaufen beziehungsweise verkaufen. Es hängen zwar keine Preisschilder und es ist keine Verkaufsausstellung. Aber es gibt auch kein Verbot.



FRAGE: Sie kennen Venedig als Ausstellungsort?



DL: Ja, da ich in Meersburg an der Kunstschule unterrichte, fahren wir mit den Studierenden eigentlich jedes zweite Jahr nach Venedig zur Biennale. Dann klappern wir alle Pavillons und alles andere ab, was uns unterwegs begegnet.



FRAGE: Die Lagunenstadt ist für Sie ein magischer Ort?



DL: Venedig ist meine zweite Heimat. Aber ich habe leider kein Geld, mir da eine Wohnung oder ein Atelier zu leisten. Das wäre vielleicht das nächste Ziel, da muss ich mit Heidi darüber sprechen, ob wir uns irgendwo eine Wohnung anschaffen können…



FRAGEN: Siegmund Kopitzki



Die beiden Ausstellungen „Personal Structures. Open Borders“ in den Palazzi Mora und Bembo dauern bis 26. November. Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 18 Uhr. Eintritt frei. Weitere Infos unter www.palazzomora.org und www.palazzobembo.org.