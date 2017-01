Film Der Trailer zum Film "Jackie" mit Natalie Portman in der Hauptrolle

Natalie Portman wurde für die Rolle als Ehefrau von J.F.Kennedy mit einer Oscar-Nominierung bedacht. Der Film beruht auf einem Interview, das Jackie eine Woche nach dem Attentat von Dallas gab.

Jackie Kennedy war als First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika und Gattin an der Seite J.F. Kennedys eine Ikone. Ausgehend von einem Interview, das Jackie eine Woche nach dem tödlichen Attentat auf ihren Mann gab, beschäftigt sich der Film mit dem Versuch der Präsidentengattin (Natalie Portman), die Ereignisse zu verarbeiten und das Vermächtnis Kennedys am Leben zu erhalten. Der chilenische Regisseur Pablo Larraín bleibt in seinem Film sehr nah an seiner Hauptdarstellerin, gibt deren Gefühlswelt wieder und lässt historische Fakten bloß als Beiwerk einfließen. Kein Biopic, sondern eine Momentaufnahme, in der Privates und Politisches sich vermischen.