Basel Der Tanz um den Frieden

In Basel wird Philipp Glass’ Gandhi-Oper „Satyagraha“ mit Ballett wiederbelebt

Die große Zeit der Friedensbewegung waren die Achtzigerjahre. Dass 1982 Richard Attenboroughs Film „Gandhi“ in die Kinos kam und die Massen bewegte, passt da gut ins Bild. Weniger Breitenwirkung, dafür aber umso nachhaltigeren Kultcharakter erzielte das zwei Jahre zuvor in Rotterdam uraufgeführte Musiktheater „Satyagraha“ des amerikanischen Minimal-Music-Komponisten Philipp Glass. Hauptfigur: Mahatma Gandhi. Nun hat das Theater Basel Glass’ „Satyagraha“ neu inszeniert. Und die Frage lautete: Wie viel Staub hat das Stück seit den Achtzigerjahren angesetzt?

Philipp Glass und Indien – das ist eine Geschichte für sich. Wie viele andere vom Vietnamkrieg erschütterte Amerikaner erlag auch Glass der Verheißung Indiens und reiste in den Sechzigerjahren mehrfach dorthin. Die Begegnung mit dem Musiker Ravi Shankar – der später die Musik zu Attenboroughs Gandhi-Film beisteuern sollte – wurde für Glass zum Erweckungserlebnis und zum Initial für die amerikanische Minimal Music.

Nicht dass Glass’ Musik nach indischen Ragas klänge. Nicht auch nur ansatzweise. Aber sie übernimmt in ihrer Methode, kleine musikalische Einheiten immer zu wiederholen und dabei nur allmählich zu verändern, die Zeitgestaltung indischer Musik. Das war damals durchaus auch als Affront gegen westliche Hörgewohnheiten gedacht. Und noch immer muss man Abwehrreflexe überwinden, um sich auf die Musik der permanenten Wiederholungen einzulassen, auf die repetierten Dreiklänge, Skalen und Kadenzen, die ihre traditionelle Funktion, musikalische Struktur oder Spannungsbögen zu erzeugen, aufgegeben haben und einfach nur für sich stehen.

Dass dies in Basel gelingt, ist nicht zuletzt Jonathan Stockhammer am Pult des Sinfonieorchesters Basel zu verdanken, der die Partitur nicht monumentalisiert, sondern der klaren, kühlen, fast unwirklichen Schönheit eine Spur kammermusikalische Wärme hinzufügt. Auch die hervorragenden Solisten (allen voran Rolf Romei als Gandhi), für die diese Art des Gesangs sehr ungewohnt sein muss, sowie der Chor des Theater Basel, tragen entscheidend zu dem gelungenen Gesamtbild bei. Anders als in späteren Glass-Partituren, in denen der Komponist die Repetitions-Musik zur Masche machte, kann man in Basel noch gut die Authentizität dieser Ästhetik erleben.

Die Gefahren, die hinter „Satyagraha“ lauern, lauten: Esoterik, Monumentalkitsch und eine religiöse Überhöhung Gandhis. Regisseur und Choreograf Sidi Larbi Cherkaoui umschifft sie mit seiner Eastman Company geradezu vorbildlich. Cherkaoui entwickelt aus den kleinteiligen Wiederholungen und auf der geometrisch klaren Bühne (Henrik Ahr) eine stark rhythmisierte Körpersprache, jedoch ohne dass der meditative Charakter des Stücks verloren ginge.

Gleichzeitig erzählt er in seiner Choreografie auch Stationen aus dem Leben Gandhis – was keine Selbstverständlichkeit ist, weil diese Handlungselemente nur wie ein Subtext im Regiebuch aufgehoben sind. Was hingegen (auf Sanskrit) gesungen wird, sind sentenzhafte Ausschnitte aus dem religiösen Buch „Bhagavad Gita“, sozusagen der Bibel Gandhis. Sie haben keine handlungstragende Funktion und sind auch kein Ausdruck der Figuren, die sie singen. Cherkaoui bringt sie dennoch in einen schlüssigen Zusammenhang mit der Szene. Fazit: Gandhi und seine Friedensbewegung entwickeln wieder einen Sog. Zumindest für dreieinhalb Stunden im Theater Basel.

Weitere Aufführungen: 2., 4., 6. Mai; 12., 14., 16. und 18. Juni. www.theater-basel.ch