Konstanz Der Schein trügt

Die Konstanzer Galerie Grashey zeigt Werke von Ulrike Hogrebe. Trotz ihrer scheinbar rationalen Machart sind sie doch spontan und voller Poesie

Malerei hat einen Grund. Sie kann formale Mittel und bildliche Motivation so in Beziehung setzen, dass sie Doppeldeutigkeiten erzeugen. Solche Mehrdeutigkeiten treten in den Werken der Berliner Künstlerin Ulrike Hogrebes hervor, die derzeit in ihrer inzwischen dritten Einzelausstellung in der Konstanzer Galerie Grashey zu sehen sind.

Die Mehrdeutigkeiten ergeben sich aus der unterschiedlichen Herkunft bei ihren Bildelementen: Malerei, Grafik und Zeichnung spielen in den Bildräumen Hogrebes scheinbar mühelos zusammen und artikulieren sich zu ihrer ganz eigenen, unverwechselbaren Bildsprache. Mehrere Bildelemente, einfarbige Flächen zum Beispiel oder einzelne Gegenstände, bestärken formal den Eindruck einer hohen Geradlinigkeit. Die Kompositionen beruhen weitgehend auf Aussparung, Vereinfachung und Weglassung und tragen ebenfalls zum rationalen Eindruck bei. Der allerdings ist weniger als die halbe Wahrheit – den Bildräumen von Ulrike Hogrebe (*1954) wohnt vor allem Poesie und Emotionalität inne.

Mit „Bootsfahrt“ (2016) hängt gleich im Eingangsraum der Galerie eine große Arbeit, die Hogrebes Kunstgriff der Verdichtung durch Vereinfachung besonders anschaulich nahe bringt: ein Boot mit einem Ruderer ist das einzige figürliche Element im ganzen Bildraum, klein und einsam, mit einem unwirklichen geradlinigen Schatten, ruht es auf violettem Grund. Einzelne schwarze Flächen ragen vom Bildrand her in die Komposition hinein und stoßen gar an das vermeintliche Rechteck aus Violett.

Auch ihre vier Arbeiten im großen Raum „Scheunenhaus“ (2016), „Exit“ (2015), „Vase und Blatt“ (2014) sowie „Gefäß vor Landschaft mit Bergen“ (2016) unterstreichen die magische Wirkung und immense poetische Kraft, die in Ulrike Hogrebes Bildkompositionen stecken – und das, obwohl allem Anschein nach formale und rationale Kriterien den Duktus bestimmt haben mögen. Stattdessen fußt Hogrebes Kunstgriff darin: überflüssige Bildelemente lässt sie weg, sichtbare, einfach und klar gehaltene Elemente über einem häufig einfarbigen Malgrund, der dank einer bestimmten Bearbeitungstechnik Hogrebes stark räumlich wirkt, kommen wie von selbst zusammen, statt rationalem Kalkül führen Eingebung und spontanes Zufassen Regie. Mit wenigen Eingriffen erzielt Ulrike Hogrebe so eine hohe erzählerische Dichte.

Wie auch in „Exit“ zum Beispiel. Auf hellgrau-grünlichem Grund befinden sich nur fünf Bildzeichen: zwei Ziegen, ein Anhänger, eine kleine blaue Fläche und das Wort „Exit“. Die wenige Elemente genügen. Für die Betrachtung stiften sie inhaltlich aufgeladene Zeichen, die zu freien, eigenständigen Bildgeschichten taugen – oder sie rufen Erinnerungen auf, die Teile einer Geschichte mitbringen und so zum Bild im Bild führen.

Urlike Hogrebe in der Galerie Grashey, Konstanz. Bis 27. Mai, Mi–Fr 15–18 Uhr. Finissage am Sa, 27. Mai, 13–16 Uhr. – „Kunst um 18 Uhr“ am 11. Mai. Infos: www.grashey.eu