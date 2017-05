Kultur Der Rheinfall  gezähmt und doch bedrohliche Naturgewalt

Das Kulturzentrum Schloss Bonndorf zeigt bis 2. Juli 2017 eine Auswahl von historischen Darstellungen des Rheinfalls von Schaffhausen. Sie stammen aus der Sammlung des Schweizers Peter Mettler.

„Wahnsinniges Gewitter“, „Krieg der Elemente“, „Zu jeder Zeit ein Sturm“: Als der schottische Arzt William Beattie im 19. Jahrhundert seine Empfindungen beim Anblick des Rheinfalls von Schaffhausen beschrieb, war ihm kein Gleichnis zu gewagt und keine Formulierung zu verwegen. Das Dröhnen von 373 Kubikmetern Wasser pro Sekunde muss in einer Zeit ohne Autolärm und Medienbeschallung eine ungeheure Sinneserfahrung bedeutet haben.

Kein Wunder, dass Künstler aus ganz Europa anreisten, um sich von diesem Schauspiel inspirieren zu lassen. Oft genug endete diese Inspiration in einer Enttäuschung. „Wer gibt mir den Pinsel, wer die Farben, dich zu entwerfen?“, fragte etwa der Theologe und Dichter Johann Caspar Lavater in demonstrativer Hilflosigkeit: Wer sich die künstlerische Abbildung dieses Naturwunders ernsthaft vornimmt, so lautete die damalige Auffassung, der müsse wohl einer Hybris erlegen sein, einer extremen Form der Selbstüberschätzung.

Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts haben sich mehr und mehr Künstler an diese Aufgabe herangetraut. Ihre Ergebnisse sind nun im Schloss Bonndorf zu sehen: Eine sehenswerte Ausstellung zeigt 70 Werke aus der Sammlung des auf Rheinfall-Abbildungen spezialisierten Schweizers Peter Mettler.

Stürme und Kriege toben auf den wenigsten der gezeigten Exponate. Geradezu brav lässt etwa Christian Georg Schütz d. Ä. den Rhein hinunterrauschen: Sein 1761 entstandenes Gemälde lenkt den Blick auf die Flussbiegung südöstlich des Rheinfalls. Das Wetter ist schön, die Stimmung friedlich, zwei stattlich gekleidete Herren begutachten aus sicherer Entfernung das Schauspiel.

Es ist ein wissenschaftlicher Blick, buchstäblich von oben herab. Der Mensch hat die Naturgewalt bezähmt, zu sehen ist eine Wassermühle, am Ufer liegen Boote bereit. Ein „wahnsinniges Gewitter“ kann idyllisch sein, wenn sich in ihm der Triumph menschlicher Vernunft über die Natur offenbart.

Dramatischer geht es schon 1775 bei Johann Heinrich Wüest zu. Anstelle der distanzierten Ansicht aus der Vogelperspektive geht er den Rhein frontal an. Der Mensch schwebt nun nicht mehr über den Dingen, sondern blickt von unten schüchtern, andächtig zu diesem Monstrum aus Wasser auf. In der Bildmitte spritzt die Gischt empor, ein von Wolken verdeckter Himmelskörper spendet gespenstisches Licht. Ist es Mond oder Sonne, Nacht oder Tag? So recht vermag man es nicht zu sagen.

Umso mehr lässt sich benennen, was sich da so unverkennbar zwischen Schütz und Wüest geschoben hat: zwischen Idylle hier und Bedrohung dort, zwischen Distanz einerseits und Nähe andererseits. Es ist der Unterschied zwischen einer Malerei, die der Aufklärung verpflichtet ist, und den Vorboten der Romantik. Vor allem im 19. Jahrhundert gewinnt das Diffuse, Unheimliche an Bedeutung. Johann Martin Morath verzichtet 1840 ganz auf die bis dahin zur Veranschaulichung der Größenverhältnisse so wichtigen Personen. Im fahlen Mondschein fällt ein einsamer Wasserfall herab, und es hat den Anschein, als spiegele sich in seiner sanft glitzernden Gischt die Melancholie und Verlorenheit des Betrachters.

Neben der romantischen Entdeckung von Natur als Projektionsfläche der menschlichen Seele schälte sich im Laufe der Zeit eine weitere Entwicklung heraus: die Souvenirmalerei. Oberhalb des Rheinfalls unterhielt der Künstler Louis Bleuler eine Malschule. Statt feinsinniger Reflexionen ging es ihm vor allem um kommerziellen Erfolg. Und wie der zu erreichen wäre, wusste er ganz genau: Die Felsen ein bisschen gewaltiger erscheinen lassen, als sie tatsächlich sind, dem Wasser beim Aufspritzen ein wenig nachhelfen – und Wiedererkennungsmerkmale berücksichtigen.

Ab 1857 hielt die Eisenbahn am Rheinfall von Schaffhausen. Binnen kurzer Zeit schoben sich Touristenmassen durch die Gassen der Stadt, das Naturschauspiel selbst wurde ein Marketingprodukt – und mit ihm auch der Rheinfall als Kunstmotiv. Der Sammler Peter Mettler beschloss, hier eine rote Linie zu ziehen. Rheinfall-Abbildungen aus der Zeit des Massentourismus fehlen in seiner Sammlung, weil es sich in der Mehrzahl um anspruchslose Konsumartikel gehandelt haben soll. Daran ist kaum zu zweifeln, und doch erscheint dieser jähe Abbruch – gerade wegen der in dieser Sammlung so wunderbar nachvollziehbaren Entwicklungslinien – bedauerlich. Ob sich auch im Anspruchslosen manches Grundmuster früherer Rheinfall-Bilder erhalten hat? Das hätte man gerne erfahren.

Kulturzentrum Schloss Bonndorf, bis 2. Juli 2017, geöffnet von Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr