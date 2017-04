Cameron Carpenter kommt mit seiner mobilen Orgel zum Bodenseefestival.

Ein Organist als Artist in Residence? Das klingt, als wolle sich das Bodenseefestival als Fachseminar für Kirchenmusik profilieren. Doch weit gefehlt. Cameron Carpenter ist zwar ein Organist, hat aber mit einem herkömmlichen Kirchenmusiker so wenig zu tun wie eine Lautsprecherbox mit einer Orgelpfeife. Allerdings ist er auch kein Rockmusiker, der mit seiner E-Orgel für etwas Exotik im Klangbild sorgen würde. Was also ist der 1981 in Pennsylvania geborene Musiker dann?

Mit seinem Irokesen-Haarschnitt und den Glitzerklamotten könnte man ihn für einen Exzentriker, einen Nigel Kennedy der Orgel halten. Und das charakterisiert ihn sicherlich besser als der Begriff Kirchenmusiker. Aber im Gegensatz zu Nigel Kennedy oder auch David Garrett hatte Carpenter das Problem, dass sein ureigenes Instrument, die Pfeifenorgel, immobil ist. Orgeln sind in Kirchen und Konzertsälen fest eingebaut. Der Organist kann nicht einfach mit seinem Instrument auf Tour gehen. Genau aber das wollte Carpenter. Und also hat er, der sich als Revolutionär der Orgel und des Orgelspiels versteht, ein Instrument entwickelt, das die Vorzüge und Klänge der unterschiedlichsten Orgeln in sich vereint, das aber dennoch mobil ist – die International Touring Organ (ITO). Mit diesem Instrument ist Carpenter seit 2014 unterwegs und kommt damit nun auch an den Bodensee.

Wobei Mobilität relativ ist. Die International Touring Organ besteht aus Soundsystem, Schaltpult und Supercomputern, und es braucht zwei Kleintransporter, um sie von Ort zu Ort zu schaffen. Der Orgelspieltisch mit seinen fünf Manualen wird auf der Bühne mittels einer hydraulischen Hebevorrichtung aus sechs großen Stücken zusammengesetzt. Ein ausgedehntes Lautsprechersystem ersetzt die Orgelpfeifen. Mehrere Techniker sind hier einige Stunden beschäftigt, das Instrument auf- und nach dem Konzert wieder abzubauen.

In der ITO stecken die digitalisierten Klänge von mehr als 30 amerikanischen Pfeifenorgeln. Mehrere Typen des Orgelbaus sind so in einem einzigen Instrument vereint – Barockorgeln, Orgeln der französischen und englischen Romantik, aber auch die Kinoorgel der 1920er-Jahre. Carpenter war es wichtig, Filmmusik, Jazz und Neue Musik auf seinem Instrument genauso spielen zu können wie das komplette Orgel-Repertoire. Und das tut er nun eben auch beim Bodenseefestival.

Beim Bodenseefestival, das in diesem Jahr Amerika in den Länderfokus rückt, ist Cameron Carpenter in sechs Konzerten zu hören und gibt darüber hinaus auch einen Workshop für Schulklassen. Im Eröffnungskonzert mit dem Orchestre National de Lyon (6. Mai, Friedrichshafen) spielt er die Rhapsodie über ein Thema von Paganini op. 43, die er sich für seine Orgel eingerichtet hat. Für das Solo-Recital am 7. Mai in Weingarten hat Carpenter ein buntes Programm zusammengestellt, in dem er Werke von Johann Sebastian Bach, Wagner und anderen kombiniert.

Erstmals als Veranstaltungsort im Festival vertreten ist in diesem Jahr Vaduz in Liechtenstein (13. Mai). Hier tritt Cameron Carpenter gemeinsam mit der Academy of St. Martin in the Fields und in selber Konstellation anderntags auch im GZH in Friedrichshafen auf (14. Mai). Das Programm schlägt auch hier einen weiten Bogen von Bach bis Gershwin. In Ravensburg wird es am 22. Mai jazzig. Dort performt Carpenter gemeinsam mit der Saxophonistin Grace Kelly. Die 1992 geborene und bereits mit vielen Preisen ausgezeichnete Jazzmusikerin (nicht verwandt mit der Schauspielerin Grace Kelly) ist Young Artist in Residence des Bodenseefestivals. Last not least baut Carpenter seine ITO am 23. Mai im Konstanzer Münster auf. Auch hier geht es vom Piazzolla-Tango bis zu Schuberts „Erlkönig“ wieder bunt zu.

Zum Programm

Das Bodenseefestival findet zwischen dem 6. Mai und dem 5. Juni statt. Unter dem Motto „Variations on America“ gibt es ein breites Angebot an Klassik, Jazz, Tanz, Schauspiel, Literatur und Film. Artist in Residence ist der amerikanische Organist Cameron Carpenter. Den neu geschaffenen Titel der Young Artist in Residence trägt die 1992 geborene koreanisch-amerikanische Jazz-Saxophonistin und Multiinstrumentalistin Grace Kelly. Carpenter ist in sechs Konzerten unter anderem in Friedrichshafen, Weingarten, Ravensburg und Konstanz zu erleben. In Ravensburg jazzt er gemeinsam mit Grace Kelly. Diese ist außerdem in Friedrichshafen (18.5.), auf Schloss Achberg (20.5.), bei der Sinfonie im Innenhof in Tettnang mit der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben (21. Mai; als Kinderkonzert auch am 20. Mai) zu hören. Außerdem tritt sie gemeinsam mit der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz auf (24. Mai).

