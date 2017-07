Bregenz Der Mensch erscheint im Holozän

Das Kunsthaus Bregenz zeigt Adrián Villar Rojas „Theater of Disappearence“. Es spannt Zeugnisse der Kunst- und Erdgeschichte zu einem Welttheater zusammen

Zunächst möchte man gar nicht drauftreten. Immerhin ist es die Madonna, schwanger obendrein, die da auf dem Boden des Kunsthauses Bregenz ausgebreitet ist. Aber es geht nicht anders. Man muss sie mit Füßen treten, um sie zu betrachten. Und um sich später auch die anderen Etagen der Ausstellung zu erobern. Der argentinische Künstler Adrián Villar Rojas hat die Madonna del Parto des italienischen Renaissance-Künstlers Piero della Francesca nachgebildet und riesenhaft vergrößert. Der komplette Fußboden des Erdgeschosses im Kunsthaus ist belegt mit dem Gemälde der schwangeren Madonna, die von zwei Engeln flankiert wird. Sie öffnen gerade den bestickten Baldachin, unter dem Maria steht. Vorhang auf für das Menschenkind! Vorhang auf für Villar Rojas’ „Theater of Disappearance“ im Kunsthaus Bregenz!

Das Erdgeschoss mit dem Bodengemälde bildet den Auftakt zu diesem Theater des Verschwindens (für das übrigens auch die Eingangstheke verschwunden, beziehungsweise in den Keller verlagert worden ist). Es ist sozusagen der Prolog im Himmel. Durch die Fenster fällt buntes Licht wie durch Kirchenfenster. Das unterstreicht den sakralen Charakter dieses Auftakts. Aber der verheißt nichts Gutes. Es ist eine verstörende Erfahrung: Wir laufen auf dem Madonnen-Bild herum und erkennen es nicht. Die Dimensionen sind zu groß, als dass das menschliche Auge das Bild als Ganzes erfassen könnte. Wie sollte es dann die Dimensionen der göttlichen Schöpfung erfassen?

Um diese Schöpfung geht es nämlich. Um das große Ganze. Um die Geschichte der menschlichen Kultur von den Anfängen bis in eine apotheotische Zukunft. Jede Etage ein eigenes Zeitalter. Überall hat der Mensch seine Spuren hinterlassen – und ist dann verschwunden. Villar Rojas’ Theater besteht aus Landschaften, aus Bühnenbildern ohne Menschen. Und wir folgen ihnen, indem wir ihre Spuren deuten wie Archäologen. Assoziationen zu Max Frischs Endzeit-Roman „Der Mensch erscheint im Holozän“ sind nicht weit.

In der ersten Etage ist es düster. Auf dem Dach liegen Pflanzen und Blätter. Der gesamte Boden ist mit Marmorplatten bedeckt, darin gefasst sind zahllose Versteinerungen. Fossilien wurden freigelegt, wurmartige Urwesen scheinen über den Boden zu kriechen. Auch sie sind versteinert, und wir waten über sie hinweg an seltsamen Ausgrabungsstellen vorbei. Dort liegen runde, teils geborstene Steine, stehen Schalen und Becken wie zurückgelassene Relikte und kaum noch deutbare Zeichen alter Rituale. Auch auf den Wänden finden wir Zeichen und Zeichnungen. Höhlenmalereien vielleicht, die aber mit Hinterhof-Schmierereien überblendet werden. Der moderne Mensch ist dem Ur-Menschen nicht fremd.

Steigen wir in die zweite Etage, spüren wir schon auf der steilen Treppe die Hitze. Es riecht nach Gas. Dann betreten wir den stockdunklen Raum. Schwarzer glänzender Marmor am Boden. In der Mitte des Raums befindet sich eine wuchtige, aber verlassene Sitzgruppe. Von dort blickt man auf ein großes Bild an der Wand. Es ist eine Replik von Picassos monumentalem Kriegsbild „Guernica“. Man erkennt es nur, weil darunter ein 11,5 Meter langes Feuerband züngelt, das von Erdgas gespeist wird. Der Ort des Kriegs ist zugleich ein Wohnzimmer. Und das Feuer symbolisiert die Zerstörungskraft, gleichzeitig aber auch die Behaglichkeit eines Kamins. Sie ermöglicht die kontemplative Betrachtung des Krieges, sobald er zur Kunst geworden ist. Menschliche Zerstörungsgewalt und künstlerische Kreativität liegen nah beieinander.

Dann steigen wir hoch ins Licht. Der letzte Raum ist auch der rätselhafteste. Er ist weiß und steril. Man denkt an den seltsamen Raum am Ende von Stanley Kubricks Film „Odysse im Weltraum“. Doch anstatt der Louis-Quatorze-Möbel auf weißen Fliesen thronen hier die Beine des „David“ von Michelangelo auf einer kreuzförmigen, vierteiligen Rampe. Die Reste der monumentalen Skulptur wirken plötzlich wie der Bestandteil einer totalitären Architektur. Sieht so die Apokalypse aus? Oder einfach nur das Mausoleum der Menschheit?

Für das Kunsthaus Bregenz ist Villar Rojas’ „Theater of Disappearence“ die bislang aufwändigste Ausstellung. „Selten wurden derart viele Materialien verwendet, selten so massiv Ressourcen in Anspruch genommen“, schreiben die Kuratoren. Das besagt wenig über die künstlerische Qualität. Doch die Schau überzeugt vor allem dadurch, wie Villar Rojas das Haus von Peter Zumthor nutzt, um kunst- und erdgeschichtliche Zitate zu einem assoziationsreichen Welttheater voller fantastischer Landschaften zusammenzuspannen.

Der Künstler

Bis 27. August, Kunsthaus Bregenz, Di-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr. Weitere Informationen: www.kunsthaus-bregenz.at

Adrián Villar Rojas wurde 1980 in Rosario in Argentinien geboren. Er studierte an der Escuela de Bellas Artes de Rosario. Bekannt wurde er durch seine ortsspezifischen Arbeiten und fantastischen Landschaften. Villar Rojas war auch 2012 auf der documenta 13 vertreten. Einzelausstellungen in jüngster Zeit waren unter anderem in Turin, New York, Zürich und Paris zu sehen. (sk)