Kunst Der Laster als gotische Kathedrale: Wim Delvoye verblüfft im Tinguely Museum in Basel mit außergewöhnlichen Objekten

Wim Delvoye ist nicht irgendwer: Der Belgier nahm mit nur 27 Jahren an der Documenta 9 teil, sieben Jahre später bespielte er den belgischen Pavillon bei der Biennale von Venedig. Jetzt zeigt er im Tinguely Museum in Basel seine außergewöhnlichen Objekte.

Der Katalog wirkt edel. Der Einband: ein schwarzer Block, auch die Buchseiten selbst sind außen schwarz. Vorn, hinten und auf dem Buchrücken hebt sich üppiger Arabeskendekor dezent als Prägedruck ab. Die von dem Rankenwerk umrahmten Motive freilich, auch sie Prägedrucke, haben es in sich – und bei näherem Hinsehen so gar nichts Edles: ein zielsicher gesetzter, glatter Stilbruch. Da grinst uns auf dem vorderen Buchdeckel mit vor der Brust verschränkten Armen als Galionsfigur Meister Propper entgegen. Und hinten düpieren zwei gekreuzte Gabeln, deren Zinken zu einer stilisierten vierfingrigen Hand mutiert sind, das Betrachterauge mit obszöner Geste.

Keine Frage, Wim Delvoye selbst steckt hinter der Gestaltung des Begleitbuchs zu seiner Retrospektive im Museum Tinguely in Basel; die wurde in Kooperation mit dem Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean in Luxemburg konzipiert und war dort vor einem Jahr zu sehen. Merkwürdigerweise passt das Katalogdesign zum äußeren Erscheinungsbild des belgischen Künstlers selbst, der – ein zugegeben zugespitzter Vergleich – auf Fotografien ein wenig aussieht wie Tim ohne Struppi aus den Comics seines Landsmanns Hergé. Was gut zu Delvoyes Kunst passt, die die Alltagswelt auf manchmal frappierende Weise künstlerisch verändert und karikiert: ins immer Überraschende, manchmal Amüsante und bisweilen Groteske.

Wim Delvoye ist nicht irgendwer. Mit 27 Jahren nahm der Belgier 1992 an der Documenta 9 teil; als 34-Jähriger bespielte er den belgischen Pavillon bei der Biennale von Venedig. 1999 war das, und immerhin konnte Delvoye da bereits auf eine jahrzehntelange künstlerische Karriere zurückblicken. Zumindest sind in Basel seine Kinderzeichnungen, die er im Alter von drei bis neun Jahren schuf, als „Early Works“ in den Parcours integriert. Dicht an dicht füllen sie zwei Saalwände.

Was nicht als Witz gedacht ist. Stellt doch der Katalog dem reifen Werk vielfach Zeichnungen dieser frühen Schaffensperiode mit ähnlichen Sujets gegenüber. Den Gasflaschen im Stil Delfter Fayencen mit aufgemalter Windmühle etwa ein Windmühlenbild des Fünfjährigen in Wasserfarben. Oder den zwölf „Ironic Boards“ (1990) – Bügelbrettern mit Wappenmotiven – eine Zeichnung des Neunjährigen, die einen mittelalterlichen Turnierritter mitsamt Wappen zeigt.

Die genannten Arbeiten sind aufschlussreich für Delvoyes künstlerische Verfahrensweisen. Die Übertragung von Elementen der Hochkultur oder der Gebrauchskunst, auch von sakraler Symbolik auf profane und alltägliche Zusammenhänge schafft sublime Sensationen und surreale Situationen, die die Hierarchien durcheinander wirbeln und festgefahrene Vorstellungen ins Wanken bringen. Der feine Schock des Unerwarteten ist dabei Anstoß zu dialektischer Reflexion.

Wenn Gewöhnliches kostbar wird, vergewöhnlicht sich dann nicht im selben Maße umgekehrt das Kostbare? Und wenn sich das Außerordentliche mit dem Alltäglichen vermählt – heraldischer Dekor etwa, von Delvoyes Mitarbeitern in gewöhnliche Lastwagenreifen geschnitzt –, wird dann das Besondere in seiner uneingeschränkten Verfügbarkeit nicht rückwirkend entwertet?

Im Außenraum des Museums, dem weitläufigen Solitude Park treffen wir auf ein schier unglaubliches Kunstwerk: einen in den Abmessungen leicht geschrumpften „Cement Truck“ (2012-2016) – eins dieser Gefährte, die beim Fahren Beton mischen. Das Fahrzeug besteht vollständig aus rostbraunem, lasergeschnittenem Cortenstahl und erinnert gestalterisch zur Gänze ans filigran durchbrochene Mauerwerk spätmittelalterlicher Sakralbauten. Der Laster als gotische Kathedrale – bei Delvoye gibt es ihn auch in einer holzgeschnitzten Version mit Rankenwerk als Dekor; so wie der Belgier auch eine komplette Baustelle in Holz schnitzen ließ, mit barock wuchernder Arabeskenzier: Absperrung, Verkehrsschild und Zementmischmaschine, mit Schaufeln und Schubkarre.

So dreht Delvoye die altehrwürdige Ästhetik vergangener Zeiten durch den Fleischwolf bisweilen modernster Technologie und vermischt zu unserer vollständigen Verblüffung Sphären, die nach herkömmlichem Verständnis streng voneinander getrennt existieren. Nicht selten testet er dabei die Grenzen guten Geschmacks oder religiösen Taktgefühls aus.

Etwa wenn er in seinen „Cloacas“ den biochemischen Vorgang der Verdauung in aufwendigen technischen Apparaturen imitiert und die bräunlichen Endprodukte uns keimfrei in Folien verpackt als Kunstwerke offeriert. Oder wenn er als Bildmotive seiner Kirchenfenster Röntgenaufnahmen von Menschen beim Liebesspiel. Das Tinguely Museum in Basel ist zurzeit ein ziemlich ketzerischer Ort.

Tinguely Museum, Paul-Sacher-Anlage 1, Basel. Bis 1. Januar 2018, Dienstag bis Sonntag 11-18 Uhr. Infos: www.tinguely.ch

