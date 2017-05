Konstanz Der Geruch des Skandals: Warum Macrons Ehe die Gemüter erhitzt

Dass Frankreichs Staatschef 25 Jahre jünger ist als seine Frau Brigitte, sorgt für Diskussionen. Die Gründe dafür stehen in der Theaterliteratur.

Ausgerechnet auf einer Theaterbühne hat Emmanuel Macron einst seine spätere Ehefrau kennengelernt. Er war 15, sie 40, er ein Schüler, sie seine Lehrerin. Heute ist Macron Staatspräsident von Frankreich, und der Altersunterschied dieses Paares beschäftigt nicht nur in seiner Heimat die Öffentlichkeit. 25 Jahre, so groß ist in etwa auch jene Zeitspanne, die zwischen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und seiner Ehefrau Melania liegt. Doch da gibt es einen feinen Unterschied: Bei den Trumps ist der Mann seiner Gattin entsprechend voraus. Aber eine 64 Jahre alte Première Dame an der Seite eines jugendlichen Hoffnungsträgers der Politik? Dieser Rollenverteilung haftet der Geruch des Skandalösen an.

Die Theaterbühne, auf der Schüler und Lehrerin vor nunmehr 24 Jahren einander näherkamen, steht geradezu symbolhaft für das kulturelle Fundament, aus dem dieses Unbehagen gegenüber solchen Lebensmodellen erwachsen ist. „Ich habe ein Stück von Tardieu inszeniert, ‚La comédie du langage‘“, erinnert sich Brigitte Macron heute an ihr damaliges Schulprojekt. Jean Tardieu, hierzulande kaum bekannt, war ein Vertreter des absurden Theaters. Von seiner „Comédie du langage“ (Komödie der Sprache) liegt zwar keine deutsche Übersetzung vor. Es lässt sich aber mit Blick auf sein Gesamtwerk eine bissige Karikatur gesellschaftlicher – und damit keineswegs nur sprachlicher – Konventionen vorstellen: als hätte das ungewöhnliche Liebespaar sich schon 1993 über den heute über sie hereinbrechenden Tratsch lustig gemacht.

Passender noch als Tardieus Kammerspiel wäre ein Klassiker aus der Antike gewesen. Der Mythos von König Ödipus nämlich, im fünften Jahrhundert vor Christus vom griechischen Tragödiendichter Sophokles in dramatische Form gebracht, lässt sich als Keimzelle einer über Jahrtausende hinweg gültigen Vorstellung idealer Herrscherpaare verstehen. Indem sich der unglückselige Held auf die Ehe mit der deutlich älteren Königin Iokaste einließ, tappte er in die Falle des Schicksals: Die schöne Herrscherin erwies sich als seine Mutter, die gemeinsamen Kinder als Zeugnis der Blutschande.

Aristoteles mag sich daran ein mahnendes Beispiel genommen haben. In seinem staatstheoretischen Werk „Politik“ offenbart der Philosoph nicht nur präzise Vorstellungen von der idealen Ehe: Er fordert sogar den Staat auf, ihre Umsetzung durch entsprechende Gesetze zu garantieren. Frauen, so heißt es, hätten mit 18 Jahren das passende Heiratsalter erreicht, Männer mit 37.

Unter dieser Maßgabe könnte sich Ödipus’ trauriges Schicksal zweifellos nicht wiederholen. Doch tatsächlich geht es Aristoteles noch um etwas anderes als die potenzielle Inzuchtgefahr: „Es darf bei ihrer Fortpflanzungsfähigkeit keinen Missklang geben, da der Mann noch zeugen, die Frau aber nicht mehr gebären kann.“ Daher weht also der Wind: Alte Männer können noch Kinder zeugen, bei Frauen dagegen tickt die biologische Uhr. Macrons Mutter soll ihrer Schwiegertochter deshalb vorgeworfen haben, sie sei von ihr ums Enkelglück gebracht worden.

Blick auf die biologische Uhr

Auch dieses Phänomen kennt die Theaterliteratur. In „Yerma“, dem vielleicht bedeutendsten Stück des spanischen Dramatikers Federico García Lorca, sieht sich eine andalusische Ehefrau dem Klatsch der Dorfgemeinschaft ausgeliefert, weil sich trotz Wallfahrten, Heilkunde und Geisterbeschwörung keine Schwangerschaft einstellen will.

Autorin Helene Walterskirchen hat sich in einem Buch mit den Ehefrauen deutscher Bundespräsidenten befasst („An der Seite der Macht“, Ueberreuther, 2002). Der Blick auf die biologische Uhr, sagt sie, spiele in der Beurteilung von Altersunterschieden eine entscheidende Rolle. Und das nicht nur bei Herrscherpaaren: „Auch ich selbst habe schon entsprechende Erfahrungen gemacht“, sagt sie.

Macrons Ehe, so Walterskirchen, sei ein Tabubruch. Zwar habe schon Englands Königin Elisabeth I. jüngere Männer gewählt. Doch das waren Liebhaber. Und wenn doch einmal eine Ehefrau älter war als der Mann, so tat sie alles, um diesen Unterschied zu vertuschen. Bundespräsidentengattin Wilhelmine Lübke etwa, neun Jahre älter als Heinrich, habe sogar ihren Pass gefälscht.

Bei allem Gerede über die ungewöhnliche Altersdifferenz dieses Paares: Im Vergleich zu früheren Paaren an der Staatsspitze können die Macrons heute auf deutlich mehr Toleranz hoffen. Der Karriere des neuen Präsidenten hat seine Beziehung ganz offenkundig nicht geschadet. Warum akzeptiert die Gesellschaft jetzt, was Jahrtausende lang nicht opportun war? Zum einen, sagt Walterskirchen, seien ja einige Tabus am Bröckeln. „Es ist nicht lange her, da wäre ein geschiedener Mann als Bundespräsident untragbar gewesen. Und jemand, der in wilder Ehe lebt, ohnehin.“ Zum anderen aber erodieren die klassischen Rollenzuschreibungen gerade an allen Ecken und Enden.

Junge Frauen machen Karriere, verschieben das Kinderkriegen dafür auf später oder verzichten sogar ganz auf eine Familiengründung. Die Reproduktionsmedizin entwickelt Technologien wie das sogenannte Social Freezing, mit dem der Kinderwunsch auch jenseits des 35. Lebensjahrs noch in Erfüllung gehen soll. Und viele fordern eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. In dieser gesellschaftlichen Grundstimmung kann Emmanuel Macron mit seiner unkonventionellen Partnerschaft politisch nur gewinnen. „In Wahrheit finden es doch alle großartig, wie felsenfest er gegen alle Widerstände zu seiner Frau steht“, sagt Helene Walterskirchen: „Von einem Präsidenten erwartet man, dass er kämpfen kann und nicht seine eigenen Ziele verrät. Wie sollte man bei diesem Mann daran zweifeln?“