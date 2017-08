Kunst "Der Fall hat viel bewegt"

Das Kunstmuseum Bern und die Bonner Bundeskunsthalle bereiten Ausstellungen mit Werken aus der Sammlung Gurlitt vor. Ein Gespräch mit Kunsthallen-Intendant Rein Wolfs

Herr Wolfs, nach der Aufregung um den Kunstfund ist es in der Öffentlichkeit stiller geworden. Warum stehen die Ausstellungen gerade jetzt an?

Wir hätten die Ausstellungen bereits im letzten Jahr zeigen wollen. Damals ging es aber noch nicht wegen des Rechtsverfahrens in Bezug auf das Erbe. Das Verfahren wurde im Dezember abgeschlossen und damit der Weg für die Ausstellung frei. Vorher hätten wir die Werke nicht zeigen können. Jetzt konnten wir uns auf November verständigen.

Das Kunstmuseum Bern zeigt als Erbe der Gurlitt-Sammlung einen Teil der Ausstellung. Wie kam es zu der Beteiligung Bonns?

Wir sind eine Bundeseinrichtung und insofern nah an der Regierung. Wir sind die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland und ein Haus ohne Sammlung. Das ist bei dieser Schau von Vorteil: Es spielt nichts mit hinein, was uns vielleicht einmal gehört haben könnte.

Ist geplant, die Ausstellungen noch andernorts zu zeigen?

Wir werden sie im September 2018 als Zusammenschnitt der beiden Ausstellungen im Berliner Martin-Gropius-Bau zeigen. Dann wird es wohl auch einige neue Ergebnisse geben, sodass die Bestandsaufnahme in Bonn und Bern in einer weiteren Bestandsaufnahme fortgesetzt wird. Wir haben bewusst diesen Titel „Bestandsaufnahme“ gewählt, um klarzumachen, dass es eine Momentaufnahme der Forschung ist. Unsere Ausstellung in Bonn wird später auch im Kunstmuseum Bern zu sehen sein. Und wir planen unsererseits, einen Teil der Berner Ausstellung in Bonn zu zeigen. Möglicherweise geht die Berliner Schau noch ins Ausland.

Angekündigt ist, dass die Ausstellungen in Bonn und Bern auf dem aktuellen Forschungsstand basieren.

Die Forschung wird im Deutschen Zentrum Kulturgutverluste betrieben. Dort ist das Projekt „Provenienzrecherche Gurlitt“ angesiedelt. Seit die „Taskforce Schwabinger Kunstfund“ ihre Arbeit beendet hat, ist das Zentrum in Magdeburg zuständig. Da wird weiter zu den offenen Provenienzen geforscht, und es kommen immer wieder neue Ergebnisse hinsichtlich möglicher Ansprüche von Nachkommen. Ebenso kann es sein, dass ein Verdachtsfall keiner mehr ist – also dass ein Kunstwerk „sauber“ seinen Weg in die Sammlung von Hildebrand Gurlitt, Vater von Cornelius Gurlitt und Kunsthändler unter den Nazis, gefunden hat.

Zuletzt wurde das Gemälde „La Seine, vue du Pont-Neuf, au fond le Louvre“ von Camille Pissarro restituiert, also den Erben zurückgegeben. Werden restituierte Werke in Bonn oder Bern zu sehen sein?

Ja, in Bonn wird Adolph von Menzels Zeichnung „Inneres einer gotischen Kirche“ gezeigt. Im Bonner Teil steht Raubkunst und alles, was damit zu tun haben könnte, im Zentrum. Wir zeigen insgesamt etwa 250 Exponate in Bonn. Das sind Exponate aus dem „Kunstfund Gurlitt“, aber auch Fremdleihgaben, die mit dem Kunsthändler Hildebrand Gurlitt verschiedentlich in Zusammenhang stehen und Aufschluss über den konzertierten Kunstraub der Nationalsozialisten liefern. Aus dem „Kunstfund Gurlitt“ haben wir hauptsächlich Werke, bei denen nicht auszuschließen ist, dass an ihnen Raubkunstverdacht klebt.

Wie darf man sich die Ausstellung in Bern vorstellen?

Dort stehen jene Werke im Zentrum, die die Nationalsozialisten als „entartet“ diffamiert haben. Bei der Annahme des Erbes hat das Kunstmuseum Bern deutlich gemacht, dass Werke, die unter Raubkunstverdacht stehen, nicht in die Sammlung eingehen.

Wo steht Deutschland allgemein bei Provenienzforschung und Restitution?

Ich denke, dass der Fall Gurlitt klarmacht, dass man lange zu wenig gemacht hat. Und dass nun vieles in ein schnelleres Fahrwasser geraten ist und Deutschland diesbezüglich wichtige Schritte gemacht hat. In der Schweiz hat sich ebenfalls viel getan. Auch in anderen Ländern merkt man, dass Provenienzrecherche einen höheren Stellenwert einnimmt. Der Fall Gurlitt hat vieles in Bewegung gesetzt – was gut ist. Denn je länger die Zeit fortschreitet, desto schwieriger ist es, Ergebnisse zu bekommen. In 20 Jahren wäre das vielleicht unmöglich geworden. Auch die Nachfahren werden immer älter. Sobald öffentlicher Druck entsteht, kommt alles ins Rollen.

Die Kunstsammlung

Die millionenschwere Sammlung gehörte Cornelius Gurlitt. Sie wurde im November 2013 beschlagnahmt, weil sie unter Raubkunstverdacht stand. Cornelius’ Vater Hildebrand Gurlitt arbeitete im Nationalsozialismus als Kunsthändler. Als Cornelius Gurlitt 2014 starb, vermachte er seine Sammlung überraschend dem Kunstmuseum Bern. Gurlitts Cousine focht das Testament an, hatte aber keinen Erfolg. Parallel begann die Forschung an der Sammlung. Im November gibt es die ersten Ausstellungen in Bern und Bonn. (esd)