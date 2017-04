Konstanz Dem Teufelsgeiger ebenbürtig

In ihrem Programm „Exzess“ spürte die SüdwestdeutschePhilharmonie Ausschweifungen in der Musik nach. Andreas Jetter war Solist der Paganini-Variationen von Rachmaninow

Exzesse in der Musik sind gar nicht so selten – das jedenfalls wollte die Südwestdeutsche Philharmonie im ausverkauften Konstanzer Konzil beweisen und widmete sich hier wie auch andertags im Radolfzeller Milchwerk mit unbändiger Spiellust der musikalischen Ausschweifung.

Nikolai Rimski Korsakows „Capriccio Espagnol“ (1887) ist heiße Musik, die eine Spanien-Reise des Komponisten befeuert hatte. Zum Schwelgen in Klangfarben gesellt sich der treffende Einsatz der Instrumente in der Morgenserenade, den farbenfrohen Variationen, den Zigeunerweisen im Stil einer andalusischen Fiesta oder dem explosiven Fandango-Tanz. Dirigent Ari Rasilainen kann seinem Orchester die Lust am feurigen Getümmel perfekt vermitteln, sodass der mitreißende Einstieg Lust auf mehr macht.

Da kommt Sergei Rachmaninows „Rhapsodie über ein Thema von Paganini a-Moll“ für Klavier und Orchester (1934) gerade recht. Pianist Andreas Jetter meistert mit extremer Virtuosität – dem Teufelsgeiger Paganini an den Tasten durchaus ebenbürtig – den Solopart. Die 24 Variationen, die dreiteilig, in traditioneller Abfolge schnell – langsam – schnell Konzertsätze andeuten, enthalten eine Fülle von rhythmischen und harmonischen Einfällen, die ganz organisch ineinander greifen. Jetter nimmt die vom Rhythmus dominierten Teile kurz und prägnant oder hämmert die wüste Akkordik mit Verve herunter. Nie aber verliert sich die Komposition im Exzessiven: Mal hauchen Bläser-Winde oder Streicher-Zittern Ruhephasen, mal flirren Harfenklänge und der Pianist träumt versonnen auf den Tasten. Doch das Finale kennzeichnen wieder segmentierte Schläge und turbulente Skalen das Geschehen. Denn der Legende nach verkaufte Paganini dem Teufel die Seele. Wie gut, dass Pianist Jetter nach stürmischem Applaus und Bravo-Rufen mit Rachmaninows „Zdjes’ Choroscho“ (Hier ist es gut) eine inwendige, impressionistisch gefärbte Zugabe spielt, die zur Ruhe zwingt.

Nach der Pause, geht es schwergewichtig weiter. Denn Béla Bartóks „Konzert für Orchester“ (1943) ist keine leichte Kost. Wie eine Sinfonie, in der Solo-Instrumente die ganze Klangfarben-Vielfalt des Orchesters vorstellen und vor allem die Holzbläser konzertant brillieren, ist das Stück ein sprudelnder Brunnen an kontrastierenden musikalischen Gedanken. Großes Lob an die Solisten, die auch den dynamischen Anweisungen Rasilainens bestens folgen: So gute Musiker beherbergt die Philharmonie, dass alle bedenkenlos auch solistisch auftreten können. So vermittelt das Werk in dieser Interpretation anschaulich, was Bartók zeigen wollte: Den Wandel von Ernst und Klage zu Frohsinn und Lebensbejahung.

