Konstanz Dem Hemdglonker wie abgelauscht

"American Spirit": Ein Konzert in Konstanz vermittelte einen Eindruck von der Vielseitigkeit amerikanischen Komponierens

Da waren sie endlich doch noch, die „Variations on America“, die das Bodenseefestival zum Programm gemacht hatte. Als besonders variantenreich präsentierte es die amerikanische Musik allerdings nicht. Und so darf das Konzert mit dem Philharmonischen Kammerorchester für Neue Musik im Konstanzer Inselhotel als rühmliche Ausnahme gelten. Es vermittelte unter der Leitung von Franz Lang tatsächlich einen Eindruck von der Vielseitigkeit amerikanischen Komponierens, die sich eben nicht im Jazz erschöpft.

Mit Stefan Wolpes „Chamber Piece Nr. 1“ stand die größte Herausforderung gleich zu Beginn auf dem Programm – herausfordernd für Hörer wie für die Interpreten. Wolpe, der 1938 aus Deutschland in die USA emigrierte, setzt hier Schönbergs Zwölftontechnik fort. Wobei sich das Stück weniger wegen der avancierten Kompositionstechnik sperrt als dadurch, dass es nie richtig in Fluss kommt. Es wirkt wie von Gedankenstrichen durchzogen.

Ganz anders dann das Duo Esprit Rude/Esprit Doux für Flöte und Klarinette von Elliott Carter. Obwohl auch Carter als nicht gerade leicht zugänglicher Komponist gilt, wirkte dieses Duo doch angenehm verspielt – zumal es von Gabriel Ahumada (Flöte) und Erich Born (Klarinette) mit großer Eloquenz dargeboten wurde. Carter hatte das Stück 1985 zum 60. Geburtstag von Pierre Boulez geschrieben und man meint tatsächlich, in mancher Trillerkette einen französischen Akzent zu vernehmen. Carter ist biblische 103 Jahre alt geworden. Da wäre es verwunderlich, wenn sich seine Handschrift im Laufe der Zeit nicht geändert hätte. Insofern bot sein noch neoklassizistisches Frühwerk „Woodwind Quintett“ (1948) eine schöne Ergänzung im Programm.

Eine wiederum komplett andere Musik schrieb der nur vier Jahre jüngere John Cage in den Vierzigerjahren. Sein „Credo in US“ ist einerseits ungeheuer progressiv – führt Cage doch hier durch Radioeinspielungen den Zufall in die Komposition ein. Andererseits bietet der rhythmische Drive auch dem ungeübten Ohr genügend Ansatzpunkte. Wüsste man es nicht besser, könnte man glauben, Cage habe sich die wunderbar blechige Low-Budget-Perkussion vom alemannischen Hemdglonker ablauscht.

Der jüngste Komponist auf dem Programm war John Adams, der durch die Schule der Minimal Music gegangen ist, diese uramerikanische Strömung aber auch weiterentwickelt hat. In „Shaker Loops“ ist der allmähliche Patternzuwachs schön zu hören. Die kleinteiligen Wiederholungen stellen eine besondere Herausforderung an die Streicher da, die sie aber hervorragend meistern. Adams’ „Chamber Symphony“ bewegt sich hingegen weg von der Minimal Music, wirkt komplexer – und wie unter Strom gesetzt. Das Publikum hing dem Ensemble denn auch gleichsam wie an den Lippen. Ein fantastischer Kehraus an einem gelungenen Konzertabend.