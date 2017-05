Karibik Das letzte Torkelballett

In „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ wird Johnny Depp alias Jack Sparrow zum fünften Mal auf die Freibeuterwelt losgelassen. Der Spaß ist dabei immerhin größer als in der vierten Folge

Als Johnny Depp vor 14 Jahren erstmals als Piratenschlitzohr Jack Sparrow über die Planken wankte, waren die Verantwortlichen angeblich wenig begeistert. Fast hätten sie ihn damals sogar gefeuert, erzählte der Schauspieler vor einiger Zeit in einem Interview. Dabei stellte sich Depps Auftritt später für das Kinopublikum als großes Vergnügen heraus, mit dem er als Sympathieträger zum mächtigen Erfolg des Abenteuerblockbusters einiges beitrug: Als exzentrischer Rock’n’Roll-Pirat und ewiger Hochsee-Pechvogel mit Kajal um den Augen und eigenwillig fahrigen Bewegungen veranstaltete er ein Torkelballett unter der Totenkopfflagge, für das er damals sogar für einen Oscar nominiert wurde.

Zuletzt in Teil 4 konnte Depp damit allerdings längst nicht mehr ähnliche Verzückungszustände hervorrufen. Nicht nur sein Spiel war bei aller Vorliebe für Außenseiterfiguren und Eigenbrödler zu oft zu viel Masche und Pose. Auch eine so originelle Figur wie Sparrow ist nicht resistent gegen die Abnutzungserscheinungen, die Filmfortsetzungen so mit sich bringen.

Bei den Einspielergebnissen ist das Disney allerdings egal: Nun wird Sparrow zusammen mit anderen alten Piratenbekannten in „Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache“ bereits zum fünften Mal auf die Freibeuterwelt losgelassen. Diesmal macht sich Will Turners Sohn mit der Hilfe Sparrows auf die Suche nach dem Dreizack des Poseidon, um den Fluch seines Vaters zu bannen. Allerdings ist ihnen dabei ein gefährlicher Widersacher auf den Fersen: Der furchteinflößende Geister-Pirat Salazar (Javier Bardem) will auch den Dreizack – und hat mit Sparrow noch eine Rechnung offen. Daher zwingt er dessen alten Bekannten Kapitän Barbossa (Geoffrey Rush), ihn zu ihm zu bringen.

Mit Joachim Rønning und Espen Sandberg ist dafür nun ein Regie-Doppel am Ruder, das sich mit altem Abenteuer, Schiffen und höheren Filmbudgets gut auskennt. Mit dem Oscar-nominierten „Kontiki“ verfilmten sie 2012 Thor Heyerdahls Südseeexpedition und drehten damit den teuersten norwegischen Film aller Zeiten. Dessen Produktionskosten kamen aber natürlich trotzdem nicht einmal annähernd an die über 320 Millionen Dollar heran, die sie nun angeblich auf ihrem Piratenausflug verpulvert haben. In „Salazars Rache“ hat man den Eindruck, dass man jeden dieser ausgegebenen Dollar auch auf der Leinwand sieht: von den Ausstattungsdetails über die wuchtigen Spezialeffekte bis hin zu den karibischen Drehorten.

Während die Geschichten etwas hakelig und umständlich erzählt mit der Zeit in einem Handlungsstrahl zusammenlaufen, wird aber genau diese Übersättigung beim Zuschauen etwas anstrengend. Die beiden Regisseure versuchen, jede Szene zu einem Ereignis zu machen. Doch ganz gleich, ob Sparrow und seine Crew bei einem Raub zu Beginn nicht nur einen Tresor, sondern gleich ein ganzes Haus durch eine karibische Stadt pflügt, oder ob der Pirat versucht, wild um sich beißende Geisterhaie abzuschütteln: Der Film hangelt sich von einem kleineren Showdown zum nächsten, aufgeblasen mit Effekten, bis er zum Schlussakt mit viel Getöse und Pathos in den geteilten Wassermassen des Meeres ansetzt.

Der Spaß ist dabei zwar deutlich größer als beim vorherigen Teil. Über den mangelnden Einfallsreichtum kann letztlich trotzdem kein Effektmanöver komplett ablenken. Schließlich setzt „Salazars Rache“ auch in den neuen Situationen vor allem auf erprobte Einfälle, Sparrows Manöver mit Fettnapftreffsicherheit und urige Piratengestalten wie Jeffrey Rush als Barbossa.

Die jungen neuen Gesichter Brenton Thwaites und Kaya Scodelario, die als nächste Generation in die Fußstapfen von Orlando Bloom und Keira Knightley treten, erledigen ihre Sache gut – fallen letztlich aber nicht weiter auf. Immerhin gibt es aber Javier Bardem mit seinem wuchtig finsteren Auftritt als löchriger Geister-Kapitän Salazar, der einst wie seine Crew durch Feuer und Explosion in Mitleidenschaft gezogen wurde und nun mit großem Rachedurst gefüllt ist.

Und Depp als Sparrow? Der torkelt und lallt sich gewohnt tollpatschig und immer mit der nötigen Portion Dusel durch das letzte Kapitel seiner Saga: weniger enervierend, als man erwarten konnte, aber längst kein Grund mehr für ein erhöhtes Erheiterungslevel. Auch wenn „Salazars Rache“ nach dem sehr schwachen vierten Teil wieder deutlich mehr Wind in den Segeln hat, sollte es für Sparrow trotzdem endgültig Zeit sein, sich mit angemessenem Rumvorrat auf eine einsame Insel zu verabschieden.

ABSPANN

Land: USA

Regie: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Darsteller: Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites

FSK: ab 12 Jahren

Länge: 129 Minuten

Verleih: Disney

Fazit: Eine unterhaltsame Piratenabenteuerfortsetzung – trotz spürbarer Abnutzungserscheinungen undgroßem Effekte-Getöse

.Ausschnitte aus „Salazars Rache“ sehen Sie hier: www.sk.de/exklusiv