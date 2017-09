Hemmenhofen Das bin ich. Nehmt mich so.

Werkstattbesuch: Felicitas Andresen schreibt bissig-witzige Texte und geht dabei manchmal bis an die Schmerzgrenze

Als Felicitas Andresen 2015 ihren bis dato jüngsten Roman „Sex mit Hermann Hesse“ veröffentlichte, bekam sie zuerst Riesenärger, 2016 dann den mit 10 000 Euro dotierten Thaddäus-Troll-Preis. In dem Buch geht es um eine Rentnerin, die stundenweise als Betreuerin im Hesse Museum Gaienhofen arbeitet, diese Tätigkeit und ihre Kolleginnen beschreibt und sich so ihre ganz eigenwilligen Gedanken über Hermann Hesse und seine Hardcore-Fans macht. Die Ich-Erzählerin ist mit der Autorin zwar nicht identisch, aber hat tatsächlich sehr viel mit ihr gemeinsam, unter anderem eben den Job im Museum, in dem Andresen seit 2009 arbeitet. Deshalb empörten sich nicht nur Hesse-Anhänger über den augenscheinlich frivolen Umgang mit ihrem Idol, sondern vor allem auch Personen, die sich in Andresens Schilderungen erkannten oder wiederzufinden glaubten. „Eine Freundin“, erzählt Andresen, „war so gekränkt, sie hat mir vorgeworfen: ‚Du hast mich ins Krankenhaus gebracht.“‘

Auch wenn sich dieser Sturm inzwischen gelegt hat, grübelt Andresen seither über einer Frage, auf die sie immer noch keine Antwort hat: „Darf man über wirkliche Menschen wirkliche Dinge schreiben?“ Woher aber nimmt sie die Chuzpe, es zu tun und sich und anderen damit weh zu tut? „Das ist die Autoreneitelkeit“, gesteht Andresen unverblümt. Zwar denke man, während man schreibe, noch lange nicht ans Veröffentlichen. Aber beim wiederholten Lesen stelle man fest: „Manche Stellen sind doch schon in Stein gemeißelt, die nimmt man nicht wieder raus. – Das ist ein ganz starkes Gefühl: Das bin ich. Nehmt mich so. “ In solchen Momenten schreibe man „wirklich kurze Zeit mal für die Ewigkeit.“ Doch dass sie schreibe, erzähle sie nie, davor habe sie Scheu, es sei ihr peinlich. Bescheidenheit? Andresen lacht, überlegt und meint: „Im Grunde ist es arrogant, es nicht zu sagen.“ Denn dahinter stecke: „Ich schreibe nicht so wie ihr alle, ich schreibe wirklich.“

„Eine Sklavin der Wirklichkeit“ nennt sie sich denn auch manchmal, halb im Ernst, halb im Scherz. Denn natürlich erfindet sie auch, bildet die Realität nicht eins zu eins ab. Ein herausstechendes Markenzeichen ist ihr bissiger Humor, ihr Talent für hinreißend komische Szenen, etwa wenn die Ich-Erzählerin im Roman „Fichte im Bett“, ausgebildete Schauspielerin wie Andresen, auf dem Hohentwiel für sich allein die Jungfrau von Orleans deklamiert, doch zufällig belauscht wird von einem Singener Intendanten.

Dabei wollte Andresen gar nie lustig sein, sondern unverständliche, assoziative Texte schreiben. „Denn in bestimmten Phasen will man von der Avantgarde bewundert werden“, räumt sie ein. Wie kann man zeitgenössisch schreiben? „Das ist meine zentrale Frage“, sagt Andresen. Man müsse selbst viel gelesen haben, ständig mit der Welt in Kontakt sein. Aber das sei nur die Basis. „Dann muss eine Wende geschehen“, so wie bei Zsuzsanna Gahse, die Andresen sehr bewundert. „Es muss ein neuer Ton da sein, eine neue Art, drauf zu gucken.“ Schriftsteller müssten immer wieder neue Wege gehen. „Eine Überraschung muss dabei sein, das noch nie Dagewesene.“ Andresen betont: „Das ist sehr anspruchsvoll. Ich würde niemals von mir selbst sagen: Ich bin da. – Aber ab zu gelingt mir etwas in der Richtung.“

Dass sie witzig ist, stellte sie „sehr erstaunt erstmals 2003 beim Forum Wangen fest.“ Dort las sie eine Geschichte vor, die ihre Kollegen sehr erheiterte. Titel: „Mein Dorf soll gar nicht schöner werden“. Dieses Dorf erinnert nicht von ungefähr an Hemmenhofen, wo Andresen ihre Kindheit verbrachte und seit 20 Jahren wieder lebt, im 1920 von ihren Großeltern erbauten Haus, dessen Erdgeschoss sie im Sommer an Feriengäste vermietet. Schaut man hinaus, zieht das Stück See, das man durch Bäume und Sträucher sieht, automatisch das Auge an. Auf diesen Blick, den Andresen liebt und für sich haben will, lenkt sie verschmitzt die Aufmerksamkeit.

Jedes Wochenende im Sommer gingen dort Schweizer mit ihren Booten vor Anker, erzählt Andresen. „Ich müsste es ihnen gönnen, ich müsste ein netter Mensch sein.“ Jedoch: „Ich bin von Hass erfüllt. Ich habe eine Geschichte geschrieben.“ Eine Bodenseeanwohnerin, die sich über unerwünschte Badegäste ärgert, legt Brennbares und Benzin zurecht… Andresen grinst auf ihre spitzbübische Art und gesteht, sie habe diese Story verfasst, „um meinen Hass loszuwerden.“ Es funktioniere ein bisschen. Schreiben sei bei manchen etwas, das die Seele erleichtere und die Selbsterkenntnis fördere. Doch, ob Dichtung oder Wahrheit, nicht jedem gelingt das wie Andresen auf so eigene Art und witzige Weise, dass hinterher ein großer Literaturpreis dabei herausspringt.

.Auszüge von Felicitas Andresens Werken als Leseprobe finden Sie bei uns auf:www.sk.de/exklusiv

Zur Person

Felicitas Andresen, geboren 1939 in Hemmenhofen, studierte Kunstgeschichte, danach noch Soziologie, arbeitete als Theaterschauspielerin und in einer anthroposophischen Heimsonderschule. Sie schrieb schon als Kind, legte aber erst 1991 los, nachdem einen Kurzgeschichtenpreis gewonnen hatte. Ihr erster, autobiografisch gefärbter, Roman „Beate auf den Knien“ kam 1993 bei dtv heraus. Es folgten 1995 das Kinderbuch ‚„Kinder sind nicht wasserlöslich‘, sagte die Prinzessin“ (tabu verlag), 2001 „Lene im Schilf“, eine „Salem-Novela“ (epubli), 2010 der Roman „Fichte im Bett“ (Drey-Verlag) und 2015 „Sex mit Hermann Hesse“ (Klöpfer & Meyer). Demnächst erscheint ein Jugendroman über ein geistig behindertes Mädchen und ihren „normalen“ Freund: „Die vornehme Pepsi und ihr Bodyguard“. (flo)