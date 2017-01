Kultur Das Silvesterkonzert im Landgasthof Riehen ist ein Gipfeltreffen der Trompetenstars

Gábor Boldoczki, der "König der Trompete", und Sergei Nakariakov, der "Paganini der Trompete", machen beim Silvesterkonzert im Landgasthof in Riehen ihrem Ruf alle Ehre.

Da war sie, die goldene Trompete, gepaart mit festlichem Trompetenglanz und barocker Klangpracht. Mit den zwei international gefeierten Trompetenstars traten beim Silvesterkonzert in der Reihe „Classiques!“ im Landgasthof Riehen der Belkantist Gábor Boldoczki und der Lyriker Sergei Nakariakov an.

Das Extrakonzert mit dem begleitenden Barockorchester Cappella Gabetta war bis auf Corellis Weihnachtskonzert und Pachelbels unvergänglichen Kanon auf die beiden Spitzentrompeter zugeschnitten. Und natürlich hängt man an den Lippen der Gastsolisten, die in den Trompetenfassungen von Instrumentalkonzerten Vivaldis brillieren können.

Gibt es überhaupt Unterschiede bei diesen zwei Spitzenvertretern ihres Fachs? Beide spielen auf verschiedenen Instrumenten. Beide nehmen sich Raum und Atem, um ihre eigene Kunst zu entfalten, aber im Tonansatz klingen sie anders. Der junge Russe und einstige Wunderknabe hat einen weichen, modulationsfähigen Ton mit einer samtig timbrierten Klangfarbe. Nakariakov bläst gesangvoll-geschmeidig. In Alessandro Stradellas "Air d’église" fällt die sensible Klanggestaltung auf, ebenso seine Fähigkeit zu Legato und instrumental-gesanglicher Gestaltung.

Wer aber nun glaubt, der Ungar mit der stattlichen Statur würde sich zu Schmetterklängen verleiten lassen, der irrt. Auch Gábor Boldoczki peilt eine edle Tongebung mit barockem Schönklang an. In zwei Vivaldi-Konzerten wirkt sein Spiel noch einen Tick bravouröser. Er fasziniert durch die scheinbare Mühelosigkeit seiner Lippentechnik. Schon auf der kleinen Bach-Trompete kostet er den Solopart mit lupenreiner Intonation aus. Boldoczki kauft man die zirkusreife Finger- und Zungenartistik ab, weil seine schier unglaubliche Skalengeläufigkeit und die Trillerkünste in hohen Lagen so selbstverständlich und unangestrengt klingen.

Höhepunkt des Konzerts war ihr gemeinsames Lippenbekenntnis zum einschmeichelnden Flügelhorn in der Bearbeitung des Vivaldi-Doppelkonzerts für zwei Celli (RV 531). Was war schöner? Der samtweiche Glanz von Nakariakovs instrumentaler Brillanz oder das Perlenspiel der Figurenketten bei Boldoczki im finalen Allegrosatz? Einsame Spitze jedenfalls war beider kantables Duospiel. Ihre Flügelhörner klingen dabei fast schon nach posaunenartiger Erhabenheit.

Auf technischer Höhe begleitete die historisch informierte Cappella mit ihrem temperamentvollen und vitalen Konzertmeister Andrés Gabetta (im feuerroten Hemd, mit vehementem Bogenstrich befeuernd) mit viel groovendem Barocksound und einem Sinn für geschärfte dynamische Kontrastwirkungen.

Die erste Zugabe war dementsprechend leicht vom Publikum erklatscht: zwei Arien aus Bellinis Oper Norma mit zwei „singenden“ Trompetern und einem geradezu aberwitzig virtuosen, glitzernden Koloraturen- und Passagenwerk. Mit Bachs zelebrierter Melodie „Air“ und besten Wünschen fürs Neue Jahr entließen die Stars ihre begeisterten Trompetenfans in den kühlen Winterabend.