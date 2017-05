Konstanz Das Orchester nimmt's sportlich

Die Südwestdeutsche Philharmonie hat ihr Programm für die Saison 2017/18 vorgestellt. Auch die Konstanzer Schänzlehalle soll zum Spielort werden

Chefidirgent Ari Rasilainen ist zwar nicht bei der Programmvorstellung dabei, dafür wird das Philharmonie-Publikum in der Saison umso häufiger Gelegenheit haben, ihn bei der Arbeit zu erleben. Von zehn Abo-Programmen wird er sechs selbst dirigieren, hinzu kommen verschiedene Sonderkonzerte. Auch das Programm ist nun, wie Philharmonie-Intendant Beat Fehlmann erläutert, deutlich stärker von Rasilainen mitgestaltet worden – was in der gerade auslaufenden Saison ja noch nicht möglich war. Es wehe daher, so Fehlmann, "ein nordischer Wind durchs Programm".

Es handelt sich aber um keinen schweren Sturm, eher um ein angenehmes Lüftchen. Zwischen fest im Konzertrepertoire verankerten Klassikern wie Chopins 1. Klavierkonzert, Beethovens Violinkonzert, Mozarts g-Moll-Sinfonie, Brahms' 2. Symphonie oder Prokofjews "Symphonie Classique" finden sich immer wieder unbekanntere Stücke und Namen, die zur Entdeckung einladen. So gibt es im September-Programm, das die neue Saison im Konstanzer Konzil eröffnet, zwei Stücke des finnischen Komponisten Uuno Klami (1900-1961), die Rasilainen besonders am Herzen liegen. Interessant wird auch die Gegenüberstellung zweier "Peer Gynt"-Vertonungen im letzten Saison-Programm: Auf das bekannte Stück von Edvard Grieg trifft die Vertonung des 50 Jahre jüngeren Norwegers Harald Saeverud.

Im weitesten Sinne aus dem Norden kam auch der britische Komponist Peter Maxwell Davies. Er starb erst vergangenes Jahr, und zwar auf den schottischen Orkney-Inseln. Im März-Programm erklingt nun sein Stück "An Orkney Wedding". Es könnte auch deswegen spannend werden, weil ein Dudelsack darin eine prominente Rolle spielt.

Ein ähnliches Kuriosum könnte das Konzert für Panflöte und Orchester sein, das im April-Programm zur Uraufführung kommt. Die Philharmonie hat es bei dem Schweizer Komponisten Fabian Müller in Auftrag gegeben. Man darf gespannt sein, was dieser aus dem fußgängerzonengeschädigten Instrument rausholt. Spielen wird es jedenfalls Urban Frey, ein in Konstanz lebender Panflötenspieler.

Was Solisten und Gastdirigenten betrifft, ist Fehlmann besonders stolz darauf, den Pianisten Martin Stadtfeld für das Oktober-Programm gewonnen zu haben. Er spielt Chopins 1. Klavierkonzert. Aber auch bewährte Zusammenarbeiten finden ihre Fortsetzung. Das betrifft vor allem die mit dem Ersten Gastdirigenten Marcus Bosch, der das Juni-Programm mit Mendelssohns Hebriden-Ouvertüre, Carl Nielsens 4. Symphonie und Sibelius' Violinkonzert dirigieren wird. Hierfür wurde mit Isabelle van Keulen ebenfalls eine prominente Solistin gewonnen.

Außerhalb des Abo-Programms setzt Bosch seine Reihe mit Bruckner-Symphonien im Münster fort sowie die Zusammenarbeit mit den Heidenheimer Opernfestspielen, die Bosch ja leitet. Er wird daher auf der Insel Mainau Verdis "Nabucco" in einer konzertanten Aufführung dirigieren. Zu den Wiederbegegnungen in den Abo-Konzerten zählen auch die mit dem Blockflötisten Maurice Steger, der das November-Programm mit Barockmusik gestalten wird, und die mit dem Geiger Kolja Blacher, der ebenfalls als Solist und Dirigent in einer Person das Dezember-Programm mit Mozart und Beethoven bestückt.

Werfen wir einen Blick auf die Konzerte außerhalb der Abo-Reihe. Hier hat Fehlmann in den letzten Jahren immer wieder nach neuen Formaten und Spielstätten gesucht. Hierunter fällt nun auch die dreiteilige Reihe "Unlimited", die in der Konstanzer Schänzlehalle stattfinden soll. Es geht dabei um drei Crossover-Konzerte (17.12., 11.3., 6.5.), bei denen die Philharmonie jeweils mit einer Formation aus einem anderen musikalischen Bereich zusammentrifft. Da ist erstens die A-capella-Band Viva Voce, zweitens verschmelzen der Rapper Curse Rap und Miki Kekenj die Welt der Klassik mit der des HipHop, drittens geht es um eine Verbindung von Klassik und Tango. Und weil es für all das Platz braucht (und ja vielleicht auch der Publikumsandrang größer ist) geht die Philharmonie dafür in die Sporthalle.

Eine bereits etablierte Reihe wie Wolfgang am See mit Musik Mozarts findet in der kommenden Saison ebenfalls ihre Fortsetzung. Die "Happy Hour"-Konzerte heißen nun "Genial!" und sollen an vier Terminen wieder in einem 50-Minuten-Format den Einstieg in die Welt der klassischen Musik erleichtern. Und last not least finden auch die Kammerkonzerte und die eduArt Familien- und Sitzkissenkonzerte ihre Fortsetzung im bekannten Rahmen.

Neue Anfangszeiten

Vor einer Weile hatte Philharmonie-Intendant Beat Fehlmann das Publikum zu den Wunsch-Anfangszeiten der Abo-Konzerte befragt. Das Ergebnis wurde nun umgesetzt: Künftig beginnen die Abo-Konzerte statt um 20 Uhr immer um 19.30 Uhr. Die Sonntagskonzerte beginnen nach wie vor um 18 Uhr. Auch bei den Konzerteinführungen gibt es eine kleine Änderung: sie finden nun immer eine Stunde vor Konzertbeginn im Studio der Philharmonie statt. (esd)