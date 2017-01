Kultur Das Neujahrskonzert des Theaters Basel erzählt von Hexen und Prinzessinnen

Das Neujahrskonzert des Theaters Basel entführt das Publikum in die verzaubernde Welt der musikalischen Märchen.

Schon der Beginn war märchenhaft: das Moderato aus "Schwanensee" (es fehlte hier bloß noch das Basler Ballett). In mehrfacher Hinsicht war das Neujahrskonzert aber ein zauberhaftes Konzert: nicht nur wegen des Mottos "Wie im Märchen", sondern auch wegen der schönen Stimmen, der halbszenischen Aufführung und der stimmungsvollen Bühnendeko.

Märchen, Legenden und Sagen sind bekanntlich die Basis von vielen Werken der Musikgeschichte. Aber Märchen leben nicht nur dadurch, dass sie erzählt werden, sondern auch dadurch, wie sie erzählt werden. Das beste Beispiel dafür ist "Scheherazade". Sofia Pavone vom Opernstudio Oper Avenir entführte mit "La flute enchantée" von Ravel in die Welt von 1001 Nacht.

Was wären Märchen ohne Prinzessinnen? Eine der bekanntesten ist Turandot. Ihre Gegenspielerin Liu hat mit "Signore ascolta" eine der zu Herzen gehendsten Arien Puccinis. Anna Rajah, britische Sopranistin, neu im Basler Ensemble und als Donna Elvira ab Ende Januar in "Don Giovanni" auf der Bühne zu erleben, gab damit stimmschön ihren Einstand.

Innere Herztöne, so könnte man den Gesang der tasmanischen Sopranistin Bryony Dwyer umschreiben. Sie steht als Julie im Musical "Carousel" auf der Bühne und verkörpert in Rusalkas "Lied an den Mond" (von Dvorák) eine ebenso starke Frau. Der Schaffhauser Tenor Rolf Romei ist in dieser Spielzeit zehn Jahre im Ensemble und begeistert als Paul in Korngolds "Die tote Stadt". Der Sänger war sowohl in Wagners Feenoper, einem französischen Eifersuchtsdrama um zwei Königstöchter, die denselben Mann lieben (Edouard Lalos Oper "Le Roi d'Ys"), und im Duett aus Bizets "Perlenfischer" mit dem Bariton Christian Miedl zu erleben. Der wiederum punktete witzig-satirisch in einem Lied aus der travestierenden Operette "Die lustigen Nibelungen" von Oscar Strauss.

Während Nathan Haller in einer Arie von schönen Frauen schwärmte, träumte sich Karl-Heinz Brandt, langjähriges Ensemblemitglied, in Emmerich Kálmáns "O Bajadere" in das Herz einer indischen Tänzerin. Extra-Applaus bekam er vom Publikum als Hexe in Humperdincks Kinderoper "Hänsel und Gretel" für seinen Ritt auf dem Besen durch die Parkettreihen.

Das Sinfonieorchester Basel saß auf der Großen Bühne und spielte in glänzender Laune unter Leitung von Musikdirektor Erik Nielsen, der mit Operndirektorin Laura Berman diese Reise durch die Märchenwelt der Oper moderierte. Ein Wunschkonzert, das sich als beste Eigenwerbung für das Theater und seine Produktionen herausstellte.