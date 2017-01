Das Leben als lästige Pflicht: Zürcher Schauspielhaus zeigt düsteren "Onkel Wanja"

In der Inszenierung von Karin Henkel erweist sich Anton Tschechows Klassiker als Tragödie über die Leere in uns

Einsam steht er an der Bühnenrampe, hält in der rechten einen Revolver, in der Linken den Schnaps. Sein Rücken ist krumm, sein Blick ist leer: grau das Haar, grau die Hose, grau der ganze Mensch. Langsam hebt er den rechten Arm, setzt den Revolverlauf an die Stirn, schließt die Augen und dann… drückt er doch nicht ab. Statt der Reise ins Jenseits gibt es einen Schluck aus der Pulle. Trost statt Tat: In wenigen stummen Sekunden zeigt sich das ganze Elend unseres Daseins.

Der da diesem Elend vergeblich ein Ende zu setzen versucht, heißt Iwan Petrowitsch Woinizki (Siggi Schwientek), als Verwalter eines Landguts aber vor allem unter dem Namen Onkel Wanja bekannt. In dem nach ihm benannten Drama von Anton Tschechow scheint eine besondere Aktualität verborgen zu liegen. Gerade erst war es am Theater Konstanz zu erleben – unter der Regie Neil LaButes –, wenige Monate später nun folgt am Zürcher Schauspielhaus eine Inszenierung von Karin Henkel.

„Onkel Wanja“ handelt vom Verrinnen der Zeit, das uns oft erst dann bewusst wird, wenn etwas Unvorhergesehenes in unseren Alltag einbricht. In Tschechows russischer Provinz besteht dieses Unvorhergesehene in der Rückkehr des Gutsbesitzers und Kunstprofessors Alexander Serebrjakow (Gottfried Breitfuss) mit seiner jungen Frau Jelena (Lena Schwarz): ein Ereignis, das nicht nur familiäre, sondern auch erotische Spannungen erzeugt und den Bewohnern des Landguts damit überhaupt erst ihre Einsamkeit und Verzweiflung vor Augen führt.

In Zürich gibt Karin Henkel diesen Figuren ein finsteres, kaltes und nasses Zuhause. Wollen sie auf das schwarze Podest gelangen, müssen sie erst durch Wasser waten, das von einer gemächlich dahin schmelzenden Eiswand auf den Boden tropft. Wie nach und nach große Stücke dieser Wand einem Gletscherbruch gleich krachend zu Boden fallen, so hört man förmlich auch die Hoffnungen der Protagonisten zerschellen.

Es sind die Hoffnungen von jungen Greisen, alle gerade einmal halb so alt, wie sie äußerlich scheinen. Sie suchen scheinbar nach Liebe, in Wahrheit aber nach Aufgaben. Sonja zum Beispiel (Carolin Conrad) möchte den jungen, dem Wodka verfallenen Arzt Michail Astrow (Markus Scheumann) mehr retten als lieben. Jelena hilft ihr dabei mehr aus Langeweile denn aus Zuneigung. Und die alte Maria Woinizkaja (Nikola Weisse) vertreibt sich die Zeit mit einer Art Menschenschach, spielt Sonja, Wanja und alle anderen gegeneinander aus. Weil sich bei alldem ein wirklicher Lebenssinn nicht offenbaren will, rennt ein jeder fünfminütlich zum Arzneischrank. Ohne Pillen, Tropfen, Zäpfchen lässt sich die Leere des Alltags nicht ertragen.

In Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung werden die Lebensläufe brüchiger. Der Medikamentenkonsum steigt in Deutschland seit Jahren, die Zeit drängt sich erbarmungslos ins Bewusstsein. In Karin Henkels Tschechow-Produktion kommt dieser Umstand in bitter ironischer Weise zur Geltung: Wie Onkel Wanja hangelt sich zurzeit so mancher von Selbstmordfantasien zu pharmazeutischen oder alkoholischen Seelentröstern.

Siggi Schwientek gibt als gänzlich verfallenes, graues, buckliges Männlein eine überragende Vorstellung ab. Großartig auch Goffried Breitfuss’ Kunstprofessor als Befehle schnarrender Egomane. Carolin Conrad überzeugt als still leidende Sonja, Nikola Weisse als mit penetrantem Selbstbewusstsein nervende Alte.

„Wir müssen weiterleben, Onkel Wanja“, sagt Sonja, nachdem alle anderen abgereist sind. Und der Onkel blickt wieder nur stumm ins Publikum: Von seinen Utensilien zu Beginn ist ihm nur noch der Wodka geblieben.

Der Autor

Anton Tschechow, russischer Erzähler und Dramatiker, gilt als bedeutendster Chronist der ausgehenden Zarenzeit. Die von ihm auf die Bühne gebrachten Charaktere wirken bis heute modern. Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen begann er 1879 in Moskau ein Medizinstudium. 1880 veröffentlichte er erste Kurzgeschichten, vier Jahre später machten sich erste Anzeichen einer Tuberkulose-Erkrankung bemerkbar. Sein Drama „Die Möwe“ wurde 1896 uraufgeführt, wenig später folgten innerhalb kurzer Zeit die heutigen Klassiker „Onkel Wanja“, „Drei Schwestern“ und „Der Kirschgarten“. Aus Gesundheitsgründen musste Tschechow 1899 auf die Krim übersiedeln, wo er 1904 die Schauspielerin Olga Knipper heiratete. Am 14. Juli desselben Jahres starb er im Schwarzwald-Kurort Badenweiler. (brg)