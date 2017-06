Literatur Das Herz kommt zuletzt  Margaret Atwoods düstere Zukunftsvision

Viele Künstler sorgen sich um die Zukunft der Gesellschaft. Die Kanadierin Margaret Atwood zeichnete schon in „Der Report der Magd“ eine düstere Vision. Ihr neuer Roman „Das Herz kommt zuletzt“ ist eine schneidende Gegenwartsanalyse und gleichzeitig eine düstere Zukunftsvision.

Auf nicht wenigen Feldern waren die USA nach dem Zweiten Weltkrieg die führende Nation – auch auf dem Gebiet der Literatur und zumal des Romans. So konnten die Romanhelden von John Updike oder Philip Roth trotz ihrer Individualität über Jahrzehnte als paradigmatische Gestalten der westlichen Zivilisation gelten. Dass ihnen die Weihen der Nobelpreis-Jury versagt blieben – eine schwedische Provinzposse.

Das natürliche gesellschaftliche Biotop von Romangestalten wie Nathan Zuckerman und Harry Angstrom war ein breiter und gesicherter Mittelstand. Der existiert in den USA nicht mehr und auch nicht anderswo. In den 1990er-Jahren in Schieflage geraten, wurde er an seinem oberen Rand von den Kräften der neoliberalen Wirtschaft in die Zange genommen, um an seinem unteren Ende als Folge der sich ausbreitenden Arbeitslosigkeit wie eine Schneewand wegzubrechen. Der Staffelstab einer für die Zeit exemplarischen Literatur ging an jüngere Autoren. Als Verlierer der Gesellschaft strampeln die Helden von George Saunders oder Paul Harding im Milchkrug der immer trüberen Verhältnisse, sofern sie sich nicht längst aufgegeben haben. Die Finanz- und Wirtschaftskrise verschärfte ihre Situation noch. Unter den Bedingungen der neoliberalen Gesellschaft machen Luxusprobleme wie Beziehungsturbulenzen und Sinnkrisen dem Kampf ums Überleben Platz – so auch in „Das Herz kommt zuletzt“ von Margaret Atwood, die am 15. Oktober den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält.

Ihren glänzenden Erzählungsband „Die steinerne Matratze“ bevölkerten noch Mittelstands-Gestalten wie erfolgreiche, wenngleich verschrobene Schriftsteller oder eine gut situierte, rachsüchtige Ex-Geliebte. Die Helden von „Das Herz kommt zuletzt“ leben zwar nicht auf der Straße, dafür in einem Honda Civic aus dritter Hand. Stan und Charmaine strebten nach nicht mehr als einer bescheidenen Mittelstands-Existenz. Auf Pump kauften sie ein kleines Häuschen, lebten sparsam und arbeiteten hart. Am Ende war alles umsonst. „Gefühlt über Nacht“ verwandelte ein Finanzcrash die Region. Stan hätte alles getan, um Charmaine den sozialen Absturz zu ersparen. Doch angesichts von 40 Prozent Arbeitslosigkeit waren selbst bei „Arschkriecherjobs die Ärsche unerreichbar geworden“.

„Wir haben uns“, tröstet ihn Charmaine. Und in der Tat: Nicht viel mehr als das nackte Dasein ist ihnen geblieben. Mit kalter Wut schildert Atwood die Not der beiden. Stan schläft auf dem Fahrersitz – der Gangs wegen; damit sie, wenn nachts Gefahr droht, möglichst schnell vom Fleck kommen. Morgens trinken sie in ihrer Rostlaube Instant-Kaffee und nutzen das WC des Restaurants, in dem Charmaine jobbt. Bis zu einem Werbespot, der an Charmaines Arbeitsplatz über den Bildschirm flimmert und sie persönlich anzusprechen scheint: „Haben Sie genug davon, in ihrem Auto zu leben? Sie hatten Träume. Sie haben es besser verdient.“

Geworben wird für das Positron-Projekt, angepriesen als Modell für die Lösung aller privaten und sozialen Probleme. In einer aufgegebenen Stadt leben Paare und Familien im monatlichen Wechsel mit anderen in Einfamilienhäusern; das Ausweichquartier für die jeweils andere Partei ist das ehemalige Gefängnis der Stadt. Der Zwitter aus Wohnstadt und Vollzugsanstalt präsentiert sich als weitgehend autarke „Win-win-Wirtschaftseinheit“ mit eigener Währung und Stellen in der Landwirtschaft oder als Gefängniswärter.

Das „sinnvolle Leben“ besteht aus einer sicheren Existenz, freilich ohne festes Heim, ohne Urlaub, ohne Freiheit und Selbstbestimmung. Wer unterschrieben hat, kann die nach außen abgeschirmte Stadt nicht mehr verlassen. So ist Positron die negative Utopie eines totalen Überwachungsstaats, der seine Bürger zu Insassen des eigenen Lebens degradiert. Angesichts der Häufung düsterer Zukunftsvisionen in Romanen der jüngeren Zeit – von Jonathan Franzens „Unschuld“ über Eugen Ruges „Follower“ bis hin zu T. C. Boyles „Terranauten“ – könnte einem manchmal schon mulmig werden.

Die einzige Form von Selbstbestimmung, die Stan und Charmaine geblieben ist, sind erotische Affären. Sie qualifizieren die beiden am Ende als Mitwirkende einer fein eingefädelten Whistleblower-Aktion. Mit den nach außen dringenden Informationen wird die kriminelle Unmenschlichkeit des Systems, das unliebsame Personen liquidiert und einen schwunghaften Organhandel betreibt, offenbar.

In einem haarsträubenden und turbulenten Action-Kino mit lebensechten Erotikpuppen in Elvis-Gestalt entrinnen Stan und Charmaine der falschen Utopie. Am Ende haben sie sich aus den Fängen von Positron ans sichere Ufer einer Mittelstands-Existenz gerettet – doch das sorglose Glück der 1950er-Jahre, deren Bildlichkeit den Roman als Folie für Charmaines rückwärtsgewandte Sehnsucht grundiert, ist verloren. Dass sich das Paar in Las Vegas ansiedelt, entlarvt ihr Glück als Scheinidylle, ihr Leben als oberflächliche Inszenierung.