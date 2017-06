Musik Daniel Hope ist verliebt in "Die vier Jahreszeiten"

Mit vier Jahren hörte Daniel Hope zum ersten Mal Vivaldis "Vier Jahreszeiten" – wenig später stand für ihn fest: Ich werde Geiger! Heute gilt der 43-Jährige als Star der Klassik-Szene. Vor seinem Auftritt in Zürich am 24. Juni 2017 spricht er im Interview über seine neue Einspielung des Vivaldi-Klassikers, die gerade auf CD erschienen ist

Mr. Hope, Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ ist das bekannteste Violin-Konzert der Welt. Man liebt es oder man hasst es. Wie ist Ihr Verhältnis zu dem Stück?

Ich habe mich in „Die vier Jahreszeiten“ verliebt, als ich vier war. Meine erste Berührung mit dem Stück war in Gstaad, als Yehudi Menuhin es dort bei seinem Festival mit dem Zürcher Kammerorchester aufführte. Wie sie den „Vogelgesang“ spielten, das war die absolute Offenbarung für mich. Ich konnte nicht glauben, dass ein Musikinstrument solche Klänge erzeugen kann.

War Vivaldi schuld, dass Sie mit dem Geigenunterricht begannen?

„Die vier Jahreszeiten“ war das erste Stück, das ich in meinem Leben bewusst gehört habe. Es hat mich geprägt, noch bevor ich überhaupt wusste, dass ich selbst Geiger werden wollte. Es hat mich einfach umgehauen.

Menuhin war ihr Lehrer und Mentor, Sie waren vier, als Sie mit dem Geige spielen begannen. Wann haben sie „Die vier Jahreszeiten“ zum ersten Mal selbst gespielt?

Das Stück bekommen viele Schüler zum Üben, es ist richtig schwer. Ich war 7 oder 8, mit elf Jahren spielte ich es zum ersten Mal im Konzert. Danach jedes Jahr, immer wieder und immer wieder neu. Ich schätze, ich habe „Die vier Jahreszeiten“ ungefähr schon tausend Mal aufgeführt.

War Ihnen früh klar, dass Musik der Lebensinhalt wird?

Ich habe meine Eltern wahnsinnig genervt, dass sie mir eine Geige kauften. Ich wollte schon mit vier Jahren unbedingt Geiger werden. Ich hatte einen Enthusiasmus, der fast schon zur Obsession wurde, und den ich mir bis heute erhalten habe. Mit 15 stand für mich fest, dass ich Musik zum Beruf machen werde. Seitdem hat die Musik, und alles, was damit zusammenhängt, mein Leben total infiziert. Ein Leben ohne Musik wäre undenkbar.

Entdecken Sie an einem Stück wie den „Vier Jahreszeiten“, das Sie seit 40 Jahren kennen, noch neue Facetten?

Jedes Mal! Das macht die „Four Seasons“ ja so unglaublich. Die Leute lieben es, oder die Leute hassen es. Ich liebe es abgöttisch. Vivaldi hat gigantische Musik gemacht, und so ist es keine Überraschung, dass dies eines der populärsten Werke der Welt ist.

Warum polarisiert das Stück so stark?

Weil es so berühmt ist. Man erkennt ja teilweise kaum noch seine Schönheit, weil es ebenfalls leider im Fahrstuhl oder in der Warteschleife läuft. Einigen Menschen ist es deshalb zu abgedroschen. Ich selbst kann nie genug davon bekommen.

Warum haben Sie trotzdem so lange gewartet damit, „Die vier Jahreszeiten“ einzuspielen?

Die Idee für dieses Album schwirrt seit 25 Jahren in meinem Kopf herum. Es hat sich damals jedoch keine Plattenfirma gefunden, die das mit mir umsetzen wollte, und es gab ja auch immer so viele andere Projekte, die ebenso faszinierend waren. Dann begegnete ich Max Richter, und wir nahmen gemeinsam das Album „Vivaldi Recomposed by Max Richter“ auf, für mich war das eine sehr frische Auseinandersetzung mit dem Original, und ich fing an, neu über das Stück nachzudenken.

Und im vergangenen September wurden Sie dann musikalischer Direktor des Zürcher Kammerorchesters.

Genau. Wir fingen an, Konzerte zusammen zu spielen, und vom ersten Ton an war Vivaldi Programm. Großartig, wie wir uns gegenseitig die Bälle zugeworfen haben. Wir spürten einfach, dass es an der Zeit ist. Ich habe 40 Jahre gebraucht, aber jetzt musste es sein.

Ihr Album heißt „For Seasons“, Sie stellen Vivaldi zwölf sehr unterschiedliche Werke von Musikern wie Nils Frahm, Aphex Twin, Kurt Weill und Chilly Gonzales gegenüber, zusätzlich haben Sie zwölf Maler beauftragt, Ihnen Bilder zu jedem Monat zu malen oder zu geben. Ein echtes Mammutprojekt.

Ja, es war total faszinierend. Mein Ansatz bei dieser Platte war es, eine Antwort darauf zu finden, wie Vivaldis Vorstellung von Musik über die verschiedenen Jahreszeiten in unsere heutige Zeit passt. Ich wollte quasi eine Antwort auf Vivaldi finden. Und ganz grundsätzlich liebe ich den Austausch mit anderen Musikern, überhaupt anderen Künstlern. Ich trete zum Beispiel oft mit Malern wie Norman Perryman auf, die auf live der Bühne zur Musik ein Bild erschaffen.

Malen Sie selbst?

Nein, überhaupt nicht. Aber meine Frau ist eine sehr gute Malerin. Sie hat das Bild zu „Wintermezzo“, dem Dezember-Stück von Chilly Gonzales gemalt.

Sie leben mit Ihrer Frau Silvana Hope und dem dreijährigen Sohn seit einem Jahr in Berlin, davor wohnten Sie lange in Wien. Warum dieser Umzug?

Meine Frau ist Berlinerin, und wir dachten, es ist an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Meine Frau hat eine große Familie in Berlin, und auch für mich ist die Stadt ein zentraler Ort in meiner Geschichte. Meine Großeltern und Urgroßeltern lebten in Berlin, sie wurden enteignet und vertrieben, es gibt noch viele Spuren von ihnen in der Stadt, etwa das Grab meines Ururgroßvaters. Ich denke, es ist wichtig, wenn unser Sohn das alles kennenlernt. Und wir fühlen uns wirklich sehr wohl, es war eine richtige Entscheidung.

Was mögen Sie an Berlin?

Dass alles so bunt gemischt ist, wie es nur geht. In der Hinsicht ist Berlin ähnlich wie London, wo ich die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht habe. Kulturelle und überhaupt menschliche Vielfalt finde ich wichtig.

Wie empfinden Sie als Weltbürger, der in Südafrika geboren wurde, dessen Eltern als Apartheids-Gegner nach London zogen, der überall auf der Welt Konzerte spielt, die Rückkehr zum Nationalismus in so vielen Ländern?

Als traurig und beunruhigend. Jeder Rechtsruck, egal wo, ist einer zu viel. Ich glaube nicht, dass sich die Geschichte wiederholen wird, trotzdem muss man extrem aufpassen. Die Welt ist viel kleiner geworden, die Kommunikation läuft über zwei, drei große Kanäle, es ist so leicht geworden, falsche Informationen zu streuen. Mit einem Tweet kann man ganze Existenzen vernichten.

Können Sie gegen diese Entwicklungen anspielen?

Ich finde es wichtig, Stellung zu beziehen. Aber man muss sich im Klaren sein, dass Musik nicht die Welt verändern kann. Sie hat allerdings eine enorme Heilungskraft. Als Musiker sollte man sich ruhig trauen, die Menschen zum Nachdenken, zum Feiern und zum Dialog zu bringen.

Sie sind seit Jahren auf einer Art Mission, die klassische Musik aus dem Elitären heraus in den Alltag der Menschen zu holen. Warum ist Ihnen das wichtig?

Weil die Musik es verdient. Vivaldi etwa, das war ein Vollblutgeiger, der größte Rock-Star seiner Zeit, die Leute sind bei ihm reihenweise in Ohnmacht gefallen, weil er so schnell gespielt hat und für Ekstase sorgte. Er war ein Performance-Künstler im besten Sinne.

Sind Sie selbst ein Rock-Star der Klassik?

Natürlich nicht. Aber ich genieße es trotzdem, wenn das Publikum abgeht. Die Leute springen auf oder sie setzen sich auf die Stuhlkante und schreien. Gerade bei Vivaldi, weil die Stücke sehr kurzweilig sind. Und es gibt viele Menschen da draußen, die wollen das entdecken. Daran arbeite ich seit 25 Jahren unermüdlich. Ich moderiere jeden Sonntag die Radiosendung „Persönlich mit Daniel Hope“ auf WDR3, ich schreibe Bücher, ich tue, was ich kann. Und bei jedem Auftritt kommen ein bis zwei Besucher zu mir, die sagen, dass sie zum ersten Mal in einem klassischen Konzert sind. Manche sind jung, manche sind alt. Das ist toll, aber natürlich darf es dann nicht bei diesem einen Besuch bleiben.

Interessiert sich Ihr Sohn schon für Musik?

Er tanzt unheimlich gerne. Zu allem, was er hört. Am liebsten zu Rockmusik. Bei Klassik wird er sehr still und hört zu. Sehr interessant zu beobachten, dass Musik jetzt schon so eine große Wirkung auf ihn hat. Aber wir wollen nichts forcieren, sondern schauen, ob und wie sich seine Leidenschaft entwickelt.

Zur Person

Der aus Südafrika stammende Geiger Daniel Hope (43) begann bereits als Vierjähriger, Violine zu spielen. Seine Familie zog erst nach Paris, dann nach Großbritannien, wo er am Royal College of Music studierte. Inzwischen lebt er in Berlin. Hope, der bereits fünf Mal mit dem Echo Klassik ausgezeichnet wurde, setzt sich für zeitgenössische Musik ein. Seit 2016 ist er Musikdirektor des Zürcher Kammerorchesters an – am 24. Juni 2017 gestaltet Hope mit dem Orchester und dem Schauspieler Klaus Maria Brandauer in der Tonhalle Zürich einen Abend zu Shakespeares "Der Sturm".

Der Trailer zur biografischen Musikdokumentation "Hope – der Klang des Lebens"