Oper Dämonen im Kopf  "Der feurige Engel" am Opernhaus Zürich

Der Spanier Calixto Bieito inszeniert Sergej Prokofjews Oper „Der feurige Engel" in Zürich. Die aufpeitschende Musik und Bieitos tiefenpsychologische Lesart des Stücks verbinden sich zu einem beklemmenden Erlebnis

Ein Fahrrad ist gewiss nicht das Requisit, das man als erstes in einer Oper über Besessenheit und Teufelsaustreibung erwarten würde. Und dennoch eröffnet Regisseur Calixto Bieito mit ihm seine Inszenierung von Sergej Prokofjews Oper „Der feurige Engel“. Renata (Ausrine Stundyte) kniet da vor ihrem auf den Kopf gestellten Fahrrad, als wollte sie es reparieren. Sie dreht die Pedalen und starrt dabei in die Speichen. Sie starrt und starrt und dabei passiert offenbar etwas in ihrem Kopf. Sie gerät in Hypnose. Sie hört Dämonen. Sie fühlt sich plötzlich verfolgt.

Hinter ihr setzt sich die Drehbühne (Rebecca Ringst) mit ihren vielen Kammern in Bewegung. Es ist das Karussell in Renatas Kopf, das sich zu drehen beginnt – und so das Stück in Gang setzt. Ein Stück über eine Frau, die Dämonen hört und den Engel ihrer Kindheit sucht. Eine Frau, die sich mal erwählt und mal verdammt fühlt. Eine Frau, die die Hölle durchlebt.

Ist sie tatsächlich vom Teufel besessen, wie es viele in dem Stück glauben, das im Mittelalter angesiedelt ist? Oder ist sie eine der Hysterikerinnen, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts, als Prokofjew geboren wurde, zu einer seltsamen Mode-Erscheinung wurden? Oder ist sie, wie man heute diagnostizieren würde, psychisch krank? Indem Bieito sie in die Fahrradspeichen schauen lässt, distanziert er sich von ihrem Teufels- und Engelsglauben. Von den Visionen, die Renata hat, sehen wir nichts.

Damit ist Bieito ganz nah bei Prokofjew, der das Libretto zu seiner Oper nach einem Roman von Walerij Brjusow selbst verfasst hat. Prokofjew notierte in seinem Tagebuch: „Man muss die ganze Dramatik und den Horror einbringen, darf aber keinen einzigen Teufel und keine einzige Vision zeigen, sonst bricht alles sofort zusammen.“ Die große Kunst liegt also darin, zwar nichts zu zeigen, aber doch alles spürbar zu machen. Den inneren Kampf, die Gefühlsextreme, die Visionen. Und das gelingt dem Spanier Calixto Bieito in seiner Inszenierung für das Opernhaus Zürich auf beklemmende Art und Weise.

Für Bieito ist Renatas Geschichte eine Geschichte des Kindesmissbrauchs: „Für Renata ist diese Erinnerung so schrecklich, dass sie sie von sich abgespalten und in das Bild eines lichten Engels gefasst hat“, sagt er im Interview. Ein schlüssiger Ansatz. Und so entwirft Bieito eine tiefenpsychologische Deutung des Stoffes, die auch tatsächlich gut funktioniert, ohne dass dem Stück und vor allem der Musik die Obsession, die Brutalität und der Schrecken genommen werden würde.

Anders als sonst häufig arbeitet Bieito hier aber nicht mit offener Gewalt, mit Blut- und Sperma-Exzessen. Den Kindesmissbrauch zeigt er nicht direkt. Eine der Kammern in der Drehbühne, die man als Erinnerungsräume verstehen kann, ist zwar ein Kinderzimmer, man sieht einen Mann dort sitzen, man ahnt, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht, aber letztlich bleibt das konkrete Geschehen im Dunkeln – so wie Renata ja auch eine konkrete Erinnerung daran nicht zulassen kann.

Was man aber fast körperlich erleben kann, ist ihre Qual. Das ist nicht zuletzt der Verdienst der Litauerin Ausrine Stundyte, die die Figur der Renata bis zur Selbstaufgabe verkörpert. Was sie singt, ist nicht nur hochvirtuos, es ist bis in die Haarspitzen ihrer Strubbelfrisur hinein durchlebt. Die kompletten beiden Stunden der Aufführung ist Stundyte wie in einem psychischen Ausnahmezustand fast durchgehend auf der Bühne präsent. Phänomenal.

Renatas Begleiter Ruprecht (Leigh Melrose als leicht prolliger Typ), der in sie verliebt ist, von ihr aber abgewiesen wird, verstrickt sich emotional immer tiefer in dieses Verhältnis. Auch dafür findet Bieito schlüssige Bilder. Der Abend ist im Grunde eine einzige tiefenpsychologische Erkundung, in der Ruprecht – ob gewollt oder nicht – in Renatas Erinnerungsräume vordringt. Und er sieht dort Dinge, die er vielleicht gar nicht wissen wollte. In der Folge steckt er irgendwann selbst so tief drin in Renatas Problemen, dass er nur noch hilflos zuschauen kann, wie sie erst erniedrigt und schließlich einem Exorzismus unterzogen wird.

Prokofjews Partitur ist eine Wucht. Exzessiv, aufpeitschend, im Ausnahmezustand – ganz so wie ihre die Hauptfigur. Prokofjew hat in den 1920er-Jahren sehr lange daran komponiert, hat sie dann noch einmal überarbeitet. Die Uraufführung seiner Oper hat Prokofjew aber nicht mehr erlebt, da sie im sowjetischen System als dekadent galt. Die erste szenische Aufführung fand deshalb erst 1955 in Venedig statt, zwei Jahre nach Prokofjews Tod.

Gianandrea Noseda am Pult der Philharmonie Zürich lässt Prokofjews Musik gleichsam schonungslos und ungebremst auf das Publikum los. Er beschönigt nichts, wozu es ja auch keinen Grund gibt. Am Schluss steht Renata vor ihrem brennenden Fahrrad. Noseda hatte im Interview gesagt, er halte es nicht für ausgeschlossen, dass der eine oder andere nach dieser Aufführung nicht schlafen kann. Gut möglich, dass er Recht behalten hat.

Im Mittelpunkt des Stücks „Der feurige Engel“, das im Mittelalter angesiedelt ist, steht Renata. Sie behauptet, in ihrer Kindheit von einem Engel namens Madiel begleitet worden zu sein. Der verschwand, als sie 16 Jahre alt war und ihn bat, sich mit ihr körperlich zu vereinen. Später glaubte sie, den Engel in Herzog Heinrich wiedergefunden zu haben. Doch Heinrich wollte nicht zugeben, Madiel zu sein, und verließ Renata. Seither sucht sie ihn. Ruprecht, der Renata liebt, hilft ihr und wird dabei immer tiefer in ihre Wahnvorstellungen hineingezogen. Renata findet Heinrich, es kommt zum Duell zwischen Heinrichund Ruprecht, bei dem Ruprecht schwer verletzt wird. Das Stück endet im Kloster mit einer Teufelsaustreibung. Als diese nicht gelingt, wird Renata dem Flammentod übergeben.