Fernsehen Christian Ulmen und Fahri Yardim: "Wir sind keine Clowns"

Ihre Freundschaft begann in einem Judo-Kurs in Hamburg. Nun spielen Christian Ulmen (41) und Fahri Yardim (36) in „Jerks“ zwei Freunde. Die Serie läuft ab dem 26. Januar 2017 bei Maxdome – und einen Monat später auf ProSieben. Worum es geht? Das verraten die beiden Schauspieler im Interview

Sie sind schon lange befreundet. Was bewundern Sie am jeweils anderen?

Christian Ulmen: Ich bewundere Fahris Körperbau. Er macht wenig Sport, hat aber trotzdem diese symmetrischen, schwer maskulinen Formen. Das ist das Erste, das mir einfällt. Das mag etwas oberflächlich anmuten, aber darin besteht für viele die Freude an Fahri.

Fahri Yardim: Wir sind ja nicht umsonst befreundet. An der Seite von Christian fühle ich mich körperlich und gesichtstechnisch ziemlich wohl.

Christian Ulmen: Er umgibt sich gerne mit Menschen, die in seinen Augen hässlich sind, damit er sich selbst schön finden kann. Bei mir vollzieht sich das auf intellektueller Ebene ganz genau so. Ich umgebe mich gerne mit Männern, die ein klein wenig dümmer sind als ich. Dann fühle ich mich ziemlich gut.

In „Jerks“ kommen Ihre Figuren in peinliche Lagen. Was ist Ihnen peinlich?

Christian Ulmen: Fast alles. Auch die jetzige Situation, dass wir hier sitzen und in ein Mikrofon sprechen müssen. Diese künstliche Situation mit Leuten, die wir nicht kennen und die uns vielleicht doof finden.

Fahri Yardim: Kai Diekmann von der „Bild“ darf mit Donald Trump reden und Sie müssen zu uns. Wir wissen das. Aber wir müssen trotzdem professionell unsere Serie verkaufen. Das ist peinlich.

Ist es nicht viel einfacher, wenn einem wie Kindern gar nichts peinlich ist?

Christian Ulmen: Natürlich kommt man so einfacher durchs Leben. Aber das ist, wie ein Computerspiel im Unsterblichkeits-Modus zu spielen. Wahnsinnig öde. Aber wir sind keine Clowns. Wir geraten aus Versehen, beinahe unverschuldet, in schmerzhafte Situationen. Sie ergeben sich aus der Not des Alltags. Eigentlich scheitern wir am Leben.

Fahri Yardim: Wenn man ehrlich ist, ist das Leben eine Unverschämtheit.

Und die Geschichten in "Jerks" kommen zum Teil aus Ihrem eigenen Leben?

Christian Ulmen: Es gibt einige Wollfäden aus unserem Leben, die wir in das Kleid „Jerks“ eingenäht haben. Viele Szenen sind so oder so ähnlich passiert. Es gibt aber auch eine dänische Vorlage, aus der wir grobe Handlungsstränge als Gerüst verwendet haben.

Ihre Frau Collien Fernandes spielt Ihre Ex-Frau. Wessen Idee war das?

Christian Ulmen: Meine. Ich wollte mir ein Paralleluniversum schaffen, in dem alles so ist, wie ich es mir erträume. (lacht) „Jerks“ ist mein Dachboden, den ich betrete, um seltsame Dinge zu tun.

Sie haben das Internet sehr früh als Plattform erkannt und dort schon 2008 Comedy-Clips gezeigt. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Maxdome?

Christian Ulmen: Maxdome hat als einziger den Mut aufgebracht, ein solches Format umzusetzen und Geschichten zu erzählen, die man eigentlich weder erzählen noch hören möchte, und bei denen man trotzdem nicht wegschauen kann. Maxdome hat den Mut zum Unfall. Und sie haben sich auf unsere Machart der Improvisation eingelassen, also etwas gekauft, ohne anhand eines Drehbuchs zu wissen, was draus wird.

Fahri Yardim: Wir sind die erste eigenproduzierte Serie eines deutschen Video-On-Demand-Anbieters. Wenn wir untergehen, geht Deutschland unter.

ProSieben strahlt die Folgen bereits einen Monat später aus …

Christian Ulmen: Über diese internen Deals kann ich wenig sagen. Die haben sich getroffen und das dann so ausgemacht. Aber auch ProSieben hat Eierstöcke aus Stahl, wie Fahri immer sehr richtig sagt. Und beiden bleiben ihre Vorzüge erhalten: Der eine hat feinsten Stoff fürs Nachtprogramm, der andere bietet permanenten Zugriff auf Fahris Werk und meinen Beitrag.

Sie spielen beide im Tatort mit. Würden Sie sich mehr Einsätze wünschen?

Fahri Yardim: Ach, ich freue mich jetzt erstmal darauf, dass der außergewöhnlich produzierte Kino-Tatort bald im Fernsehen läuft. Dann sollten sich Til, der NDR und ich überlegen, wie es weitergehen kann, uns vielleicht neu sortieren und der Reihe eine andere Spaghetti Bolognese auf den Tisch knallen.

Einige spotten, dass mit Donald Trump auch ein Stück Comedy ins Weiße Haus eingezogen ist. Was halten Sie vom neuen US-Präsidenten?

Fahri Yardim: Ich gebe zu, dass ein – zugegeben primitiver – Anteil von mir bei der Wahl darauf gierte: „Das könnte lustig werden.“ Es gab diesen Unterhaltungsaspekt. Aber: Er ist keine Witzfigur, seine Wahl verändert Strukturen, deren Konsequenzen nicht zum Lachen sind. Davon angeregt darf sich die Politik in ihrem Selbstverständnis generell überprüfen. Aber wenn ein rauer Wind weht, muss man nicht gleich die Segel streichen. Ich bin kein politikverdrossener Mensch. Ich stehe auf unsere Demokratie und weiß, dass man sie immer wieder neu erkämpfen muss.

