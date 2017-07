Konstanz Chris Nolans Kriegsepos "Dunkirk": Nicht einmal das Wort Nazi fällt

Regisseur gelingt ein aufregend unkonventioneller Film über den Zweiten Weltkrieg

Ein kleines Grüppchen junger Soldaten streift in den ersten Minuten von „Dunkirk“ durch die trügerisch stille Kleinstadt-Idylle. Vom Himmel regnet es Flugblätter, abgeworfen von den Nazis, die das britische Expeditionskorps und Teile der französischen Armee in Dünkirchen eingekesselt haben und nun zur Kapitulation auffordern. Die Männer auf dem Boden haben allerdings andere Sorgen: Sie saugen die letzten Tropfen Wasser aus herumliegenden Gartenschläuchen, schnappen sich Zigarettenstummel von den Fensterbänken verlassender Häuser oder suchen einfach nur eine ruhige Ecke für die nächste Notdurft. Doch es dauert nicht lange, und schon fallen die nächsten Schüsse.

Scheinbar zufällig heftet sich die Kamera von Christopher Nolan einem dieser britischen Soldaten, einem blasses Bübchen namens Tommy (Fionn Whitehead), an die Fersen. Und schon wenn er wenig später den Strand an der Atlantikküste erreicht, ist offensichtlich, dass „Dunkirk“ nicht bloß ein weiterer Film über den Zweiten Weltkrieg ist, sondern etwas ganz Besonderes. Ein Nolan-Epos eben, in dem jedes Bild das Zeug zum Überwältigen hat. So wie die Kamerafahrten hier an der Küste, über lange Schlangen von Soldaten, die sich aufreihen um einen Platz zu ergattern auf einem der wenigen Schiffe, die sie noch sicher in die Heimat zurückbringen könnten.

Über 107 Minuten erzählt Nolan nicht bloß die Geschichte von Tommy, sondern zeichnet ein komplexes Gesamtbild der Operation Dynamo, wie der Codename der Evakuierung britischer Truppen damals lautete. Und der kreiert dabei seine komplexeste Erzählstruktur seit „Memento“, für die er drei Handlungsstränge ineinander verwebt, die zwar im Film gleichviel Raum einnehmen, sich aber über unterschiedlich lange Zeiträume erstrecken.

Er widmet sich Tommy und anderen Soldaten (unter anderem Popstar Harry Styles) am Strand und auf der Mole, für die es viel zu wenig Platz auf viel zu wenigen Booten gibt, zumal immer wieder Bombenangriffe der Deutschen, aber auch ungünstige Wetterbedingungen die von Commander Bolton (Kenneth Branagh) geleitete Evakuierung behindern. Von England aus legen unterdessen Fischkutter ab, um ihren Teil dazu beizutragen, so viele Soldaten wie möglich aus dem nur wenige Dutzend Kilometer entfernten Dünkirchen nach Hause zu holen.

Nicht nur das Aufbrechen einer konventionell-linearen Erzählung durch die raffinierte Verklammerung dieser drei Stränge macht aus „Dunkirk“, zu dem Nolan auch selbst das Drehbuch schrieb, einen höchst ungewöhnlichen Kriegsfilm. Auch sonst verzichtet er auf vieles , was in diesem Genre sonst eigentlich an der Tagesordnung ist. Über großen Landkarten konferierende Generäle, die über die richtige Strategie grübeln, sucht man hier vergebens, Blut ist erstaunlicherweise auch kaum je zu sehen, und Churchill wird zwar immer mal erwähnt, ist aber nicht zu sehen. Nicht einmal das Wort Nazi fällt!

Regie: Christopher Nolan

Darsteller: Fionn Whitehead, Mark Rylance, Cillian Murphy, Tom Hardy

Produktionsland: USA/GB/F 2017

Länge: 107 Minuten

FSK: ab 12 Jahre

Fazit: Man muss mit dem Wort Meisterwerk vorsichtig sein, hier ist es durchaus angebracht