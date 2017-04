Bregenzer Festspiele "Carmen" auf der Bregenzer Seebühne: fliegende Karten über dem Bodensee

Richtfest bei den Bregenzer Festspielen: Das Bühnenbild für „Carmen“ zeigt Hände und ein Kartenspiel. Bis zur Premiere am 19. Juli bleibt noch einiges zu tun

Die aus dem Bodensee ragende Hand konnte man schon länger bewundern. Allmählich aber nimmt das Bühnenbild für George Bizets „Carmen“ in Bregenz Formen an. Gestern war Richtfest. Und nun sieht man, wie die Hände mit den rot lackierten Fingernägeln Spielkarten durch die Luft wirbeln.

Es sind 59 Karten, die mit ihren jeweils 30 Quadratmetern ein kleines Appartement ausfüllen würden, wie Technikdirektor Wolfgang Urstadt sagt. Und es wäre keine vollgültige Bregenzer Festspielproduktion, wenn Hände und Karten nicht in die Aufführung mit eingebunden wären. Mal abgesehen davon, dass sie als Klangwände dienen, werden sie auch zu Projektionsflächen für Videos. Karten und Finger mutieren bei der Aufführung zudem zu Fluchtwegen für Schmuggler oder zu Einsatzorten für spektakuläre Stunts.

Ausgedacht hat sich die raffinierte Bühne, die größtenteils computergesteuert wird, die Britin Es Devlin, die als Stage-Designerin zwischen den Genres wechselt: Sie stattet Bühnen für Adele, U2 oder Kanye West ebenso aus wie für große Opernhäuser. Auch mit dem Regisseur der aktuellen Bregenzer „Carmen“, dem aus Dänemark stammenden Kasper Holten, hat sie bereits zusammengearbeitet. Für ihn handelt diese „Oper über Schicksal und Besessenheit“ von „zwei Menschen, die als Außenseiter behandelt werden, deren Wege sich kreuzen und die sich in einer leidenschaftlichen, aber ungesunden Beziehung aneinander klammern“.

Ein Bonmot besagt, dass der Komponist der spanischsten Musik ein Franzose war: George Bizet. Seine „Carmen“ gehört zu den meistgespielten Opern überhaupt. Carmens Habanera-Arie „L’amour est un oiseau rebelle“ (in der deutschen Version: „Ja, die Liebe hat bunte Flügel) ist ein Ohrwurm. Bei den Bregenzer Festspielen war „Carmen“ bereits in der Saison 1991/1992 zu sehen und bescherte den Festspielen damals einen Besucherrekord. Es ist gut möglich, dass das in dieser Doppelsaison ähnlich sein wird.

Die Oper „Carmen“ wird vom 19. Juli bis zum 20. August 2017 fast täglich gezeigt. Informationen und Tickets: www.bregenzerfestspiele .co m