Konstanz/Friedrichshafen Cameron Carpenter: Ich bin ein Maschinist

Der amerikanische Organist Cameron Carpenter ist Artist in Residence des Bodenseefestivals. Zu seinem Instrument fand er über einen alten Zeichentrickfilm

Herr Carpenter, als Organist haben Sie die Orgel aus der Kirche befreit. Warum sahen Sie darin eine Notwendigkeit?

Ich habe sie nicht befreit. Die Orgel wird noch immer vorwiegend in Kirchen gespielt. Aber es stimmt schon: Ich denke, dass die Orgel über ihre technische Weiterentwicklung aus der Kirche herausfinden sollte. Überhaupt aus den Institutionen. Es geht ja nicht um die Kirche ansich, sondern darum, dass die Orgel ein Instrument ist, das fix an bestimmte Institutionen gebunden ist. Dadurch ist es für Künstler schwierig, ein enges Verhältnis zu ihr aufzubauen. Und das hemmt die Kreativität. Ein Organist sollte eine Identität als Solist entwickeln können. Diese Möglichkeit gibt es in der Kirche nicht. Kann es auch gar nicht, denn in der Kirche ist die Orgel nur ein Mittel zum Zweck, nicht der Zweck selbst.

Es sind also keine religiösen Gründe, aus denen Sie die Orgel aus der Kirche lösen wollten?

Nein. Für mich ist die Orgel sowieso kein religiöses Instrument. Insofern musste es auch nie von der Kirche befreit werden. Ich kann diese Idee von der Orgel als religiöses Instrument auch nicht nachvollziehen – vielleicht abgesehen davon, dass ihre psychologische Wirkung größer ist als die anderer Instrumente. Sie ist aus physikalischen Gründen manipulativer. Doch wenn es überhaupt ein Instrument gibt, das ein Argument gegen die Idee von Gott ist, dann ist es die Orgel.

Wieso denn das?

Weil die Orgel das logischste und am stärksten vernunftbegründete Instrument ist, das es gibt. Es ist so etwas wie die Musik gewordene Mathematik. Noch einmal: Die Idee, dass die Orgel irgendetwas mit der Kirche zu tun habe, ist ein Ammenmärchen. Orgeln befinden sich zwar häufig in Kirchen, aber das bedeutet nicht, dass die Orgel ein Kircheninstrument ist. Auch dass sie etwas mit dem Christentum zu tun habe, ist ein Märchen. Natürlich würde die Kirche dieses Verdienst gerne für sich reklamieren, aber dummerweise ist die Orgel lange vor dem Christentum entstanden. Sie hat eine 2600-jährige Geschichte. Wenn es also heißt, die Orgel sei ein göttliches Instrument, dann muss es das Instrument von vielen Göttern sein, denn es stammt aus einer Zeit des Polytheismus.

Sie haben Ihr Instrument, die „International Touring Organ“, selbst entworfen. Welches waren dabei die wichtigsten Gesichtspunkte für Sie?

Für mich war wichtig, dass die Orgel den vielen Schulen des amerikanischen Orgelbaus folgt. Denn die Orgel nahm im 20. Jahrhundert in Amerika eine Entwicklung wie sonst nirgends auf der Welt. Darunter sind viele Aspekte, die bei der europäischen Orgel aus historischen Gründen fehlen. Für mich war es daher sehr wichtig, eine Orgel zu entwerfen, die meine eigene Herkunft und meinen Erfahrungshorizont reflektiert und meine Ideen davon, was die beste Art von Orgel ist. Daher ist die Orgel so wie sie ist.

Und was ist Ihr Erfahrungshorizont?

Amerikanische Ingenieurskunst würde ich sagen. Ich bezeichne mich auch als Maschinist. Jedenfalls sind die großen Erfinder für mich wichtiger als die großen Komponisten. Besonders der Physiker und Elektroingenieur Nikola Tesla, aber auch Thomas Edison. Tatsächlich gibt es zwischen Wissenschaftlern oder Ingenieuren und Künstlern mehr Gemeinsamkeiten als man gemeinhin denkt. Ingenieure machen Entwürfe, die sie immer wieder überarbeiten und verbessern. Genauso wie Mathematiker ganze Serien von Gleichungen durchlaufen. Das ist dem, was ein Musiker macht nicht unähnlich, wenn er ein Stück einübt und perfektioniert. Und ich, der zwischen Kunst und Wissenschaft groß geworden ist, bin ein guter Beleg dafür, dass es diese Gemeinsamkeiten wirklich gibt.

In Ihrer Orgel, die ja eine digitale Orgel ist, sind also die Klänge vieler amerikanischer Orgeln gespeichert?

Nicht ganz. Sie kombiniert keine ganzen Orgeln, sondern Aspekte und einzelne Register aus verschiedenen Orgeln. Es wäre zwar technisch möglich, sämtliche Klänge einer Orgel zu sampeln, in die neue Orgel zu transferieren und so zwischen verschiedenen Orgeln hin und her zu switchen. Aber ich wäre unbedingt gegen so etwas. Eine Orgel, die per Knopfdruck ihre Identität wechselt, hat keine Identität. Nein, das war nicht mein Anliegen. Das Klangdesign meiner Orgel wechselt nicht. Die Identität ist einmalig und bleibt auch erhalten – egal ob ich beim Bodenseefestival spiele, in Los Angeles oder in Korea.

Wie sind Sie zur Orgel gekommen?

Ich fand zur Orgel über einen kleinen Zeichentrickfilm von 1936 mit dem Titel „To Spring“, den ich als kleiner Junge gesehen habe. Darin geht es um den Frühlingsanfang und um den Kampf zwischen Frühling und Winter, im Grunde also um den Kampf von Leben und Tod. Im Zentrum dieses Kräftesystems steht eine Farbenorgel – eine wunderbare Darstellung der Lebensenergie des Frühlings als eine Art organische Maschine. Die Musik stammt von Scott Bradley, einem der wichtigsten Hollywoodkomponisten der 1930er-Jahre. Er schrieb eine Orgel- und Orchesterpartitur, die wie eine 12-minütige symphonische Dichtung funktioniert. Das war das erste Mal, dass ich eine Orgel hörte. Meine erste Assoziation mit der Orgel war also dieses farbige Ding. Später entdeckte ich die Orgel in einem Musikinstrumente-Lexikon für Kinder. Und da habe ich etwas mehr über die Tatsache gelernt, dass es eine Maschine ist, die etwas wie Informationen zwischen Spieler und Hörer überträgt. Ab diesem Moment war ich gefesselt von der Orgel.

Wenn ich Sie so anschaue, Ihre Haare, Ihr Outfit, bin ich versucht zu sagen, Sie sind der Nigel Kennedy der Orgel. Fühlen Sie sich ihm nahe?

Nein, gar nicht. Ich habe einen großen Respekt vor Nigel Kennedy, auch wenn ich ihn nie getroffen habe. Er ist sicherlich ein großartiger Geiger, keine Frage. Und ich respektiere, was er in der Musikszene erreicht hat. Er ist eigenwillig und ein unabhängiger Kopf. Aber ich glaube nicht, dass ich sein Selbstvertrauen habe. Ich glaube, er ist so ein Typ, der bis zum letzten Atemzug spielen wird. Ich hingegen habe keine Ambitionen, auf immer und ewig aufzutreten. Klassische Musik ist eine schöne Sache, aber es ist nicht das einzige im Leben. Ich weiß nicht genug über Nigel Kennedy, um begründen zu können, warum ein Vergleich mit ihm nicht passt. Aber ich glaube, er passt nicht.

Nigel Kennedy und vielleicht auch David Garrett sind Musiker, die versuchen, die klassische Musik für ein breiteres Publikum zu öffnen. Ist das nicht auch Ihre Intention?

Zunächst einmal würde ich David Garret bei allergrößtem Respekt an dieser Stelle nicht als klassischen Musiker bezeichnen. Und die Idee, die klassische Musik für ein breiteres Publikum zu öffnen, ist zwar nett, aber sie ist auch ziemlich realitätsfern. Mich hat sie noch nie überzeugt. Klassische Musik ist einfach nichts für jedermann. Da gibt es viel zu viele Verständnis-Barrieren. Klassische Musik erfordert die Fähigkeit, musikalische Ereignisse zu verstehen, zu klassifizieren, zu vergleichen und in Beziehung zu einander zusetzen. Klassische Musik ist eine ziemlich spezielle intellektuelle Sache. Und es ist lächerlich zu glauben, dass jeder die Fähigkeit hat, sie zu verstehen.

Sie behaupten auch, dass Musik eine visuelle Kunst ist.

Ja, ich weiß, das ist eine Binsenwahrheit, aber ich mag diese Feststellung.

Das klingt für mich, als kämen ihre Konzerte in etwa so wie Rock-Konzerte daher. Stimmt das?

Nein, ich denke, ich bin ein ziemlich traditioneller Musiker. Aber die Tradition des Musikers als Schauspieler ist schon alt. Das ist keine neue Erfindung. Und ich käme mir unehrlich vor, wenn ich mich in meinem Konzert nicht auch in Szene setzen würde. Jeder, der sich ein Ticket für ein Konzert kauft, braucht einen guten Grund, das zu tun. Das kann eine emotionale oder eine intellektuelle Erfahrung sein – irgendetwas, das beim Hören einer Aufnahme nicht möglich wäre. Nur darin rechtfertigt sich eine Live-Aufführung.

Sie haben neben Ihrem Orgelstudium privat auch Komposition studiert?

Ja, aber ich würde mich als gescheiterten Komponisten bezeichnen.

Ist das der Grund, warum Sie hier im Bodenseefestival keine eigenen Stücke spielen?

Ja, vor etwa eineinhalb Jahren bin ich zu der Einsicht gekommen, dass die Zeit, die ich in das Komponieren investiere, in keinem Verhältnis zu dem steht, was dabei herauskommt. Und dass ich in der Zeit sinnvollere Dinge tun könnte. Ich habe diese Entscheidung nicht bereut. Wenn ich eine Idee habe, wie ich dieses Verhältnis ändern könnte, dann schreibe ich ein Stück. Aber das sehe ich im Moment nicht. Und nur weil man komponieren kann, heißt das ja noch lange nicht, dass man es auch tun sollte.

Zur Person:

Cameron Carpenter wurde 1981 in Pennsylvania (USA) geboren. Er studierte Orgel und Komposition an der North Carolina School of the Arts und der Juilliard School New York. Seit der Fertigstellung seiner International Touring Organ (ITO) im Jahr 2014 spielt Carpenter fast ausschließlich auf diesem Instrument. Die nach seinen Plänen gefertigte ITO ermöglicht es ihm, an fast jedem denkbaren Ort konzertieren zu können.