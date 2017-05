22.05.2017 13:26 Guy Simon Cannes Buh-Rufe gehören bei den Festpielen in Cannes dazu - auch wenn es einen guten Film trifft

Bei den Filmfestspielen in Cannes ist es beinahe schon eine Tradition, dass mindestens ein Film, der dort präsentiert wird, vom Publikum ausgebuht wird. Das trifft jedoch nicht nur Machwerke, die danach in der Versenkung verschwinden. Auch einige Klassiker bekamen bei ihrer Aufführung an der französischen Südküste eine harsche Kritik ab.