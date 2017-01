Literatur Botho Strauß schreibt sich mal wieder alles von der Seele

Im Buch „Oniritti Höhlenbilder“ zieht sich der Schriftsteller Botho Strauß in sich selbst zurück. Die kurzen Szenen, mit denen er sein Welttheater fortschreibt, sind allerdings nicht leicht zu entschlüsseln

Der Einzelne im Kierkegaardschen Sinn, so schrieb Botho Strauß vor zehn Jahren in seiner Bewusstseins-Novelle „Die Unbeholfenen“, habe keine Zukunft in dieser „Pandemie des Schwachsinns“. Lediglich die Intelligenz des Schwarms besitze eine Chance. Nun hat Strauß aber so seine Schwierigkeiten mit der Masse. Das mag ein Grund dafür sein, dass er als Dramatiker immer weniger für die Bühne schreibt. „Das Theater hat mich inzwischen hinter sich gelassen“, sagt er, der mit dem modernen Regie-Theater nichts anfangen kann. Was also tun?

Ganz einfach: Strauß zieht sich in sich selbst zurück und wird sich in Buch „Oniritti Höhlenbilder“ selbst zur Bühne. Der Titel leitet sich vom griechischen Oneiros für Traumgesicht ab, stellt Botho Strauß zu Beginn klar. „Oniritti also wären, verschränkt mit Graffiti, Bildschriften auf der Höhlenwand der Nacht.“ Während Nietzsche seinen Zarathustra ins Gebirge schickte, treibt es Botho Strauß in die Höhlen. Doch Achtung: „Die geheimen Grotten wird nur jemand entdecken, der sich zuvor einen Pfad bahnt durch den beinah undurchdringlichen Dschungel leichtsinniger Kunst.“ Wimmele es heute doch nur so an geschickt geschriebenen Romanen, die voll von schlechtgesehenen Menschen sind, schlechtgesehenen menschlichen Begebenheiten – ach was, Schlechtgesehenem überhaupt.

Da ist er also wieder, dieser wütende Intellektuelle, der um sich herum nur Kulturverlust wahrnimmt. Erst vor einem Jahr prophezeite er angesichts der Flüchtlingskrise in seiner Glosse „Der letzte Deutsche“ das Ende der europäischen Geistesgeschichte und erntete dafür böse Kritik. Zu Unrecht. Als geistiger Brandstifter lässt sich dieser Schriftsteller wohl kaum vereinnahmen. Dafür ist sein literarischer Kosmos zu komplex, seine Sprache viel zu dicht. Natürlich kriegt auch das digitale Zeitalter mit all seinen Simulationen im neuen Buch sein Fett weg, „diese unabsehbare Flucht mit wandlosen Wandelgängen, helllichtes elektronisches Grabgewölbe, in der uns alles unfassbar wird, was wir einmal am Arm fassten, küssten, schmeckten, rochen, von uns stießen“. Das alles sind, laut Botho Strauß, nur „Exerzitien der Täuschung“.

Also besser in sich gehen. Auch, wenn’s schwerfällt. „Oh diese Gefangenschaft, in sich hineinzuhören“, heißt es noch in der Einleitung, bevor Strauß sein Welttheater fortschreibt. „Bin mir selbst ’ne volle Bühne“ steht als Motto über den Szenen, die weniger Erzählungen sind als vielmehr Stimmungen und Metaphern, die es zu entschlüsseln gilt. Wissende werden viel entdecken, alle anderen werden sich im Dunkel des Höhlengewirrs hoffnungslos verirren.