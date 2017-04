Kunst "Black Forest remixed!"  neue Ausstellung in Karlsruhe zeigt den Schwarzwald mal anders

Die Ausstellung „#Waldschwarzschön. Black Forest remixed“ in Karlsruhe zeigt den Schwarzwald im Spiegel deutschen und internationalen Designs. Dabei dürfen drei Dinge nicht fehlen: Bollenhut, Kuckucksuhr und Schwarzwälder Kirschtorte

Der Schwarzwald – das ist in erster Linie ein Mittelgebirge in der südwestlichen Ecke Deutschlands, aber schon in zweiter die weit darüber hinaus bekannte heilige Dreifaltigkeit ikonischer Produkte dieser Region, die selbst der Nicht-Schwarzwälder im Schlaf aufzählen kann: Bollenhut, Kuckucksuhr und Schwarzwälder Kirschtorte. Natürlich sind die Exportschlager der beliebten Urlaubsregion die Stars der aktuellen Ausstellung im Karlsruher Museum am Markt. Die hat es sich zum Ziel gesetzt, schwarzwaldtypische Produkte im Spiegel heutigen Designs und Kunsthandwerks zu präsentieren.

In welcher Weise, fragte sich Heidrun Jecht, die Kuratorin der Schau, inspirieren traditionelle Erzeugnisse der Region die zeitgenössische Produktgestaltung? In der umfangreichen Schwarzwald-Sammlung des Badischen Landesmuseums (das Museum am Markt ist eine seiner Zweigstellen) fand sie eine Fülle von Objekten, die sie mit 60 nationalen und internationalen Design-Kreationen zu einem aufschlussreichen Mix aus Alt und Neu verquirlte.

Die zeitgenössischen Exponate übersetzen schwarzwaldtypische Produkte in eine heutige Formensprache oder greifen auf für sie charakteristische Materialien wie Holz und Glas zurück. Wieder andere Ausstellungsstücke zitieren alte Handwerkstechniken des Schwarzwalds wie das Flechten oder das Bürstenbinden. Der dekonstruktivistische Titel der Schau: „#Waldschwarzschön – Black Forest remixed!“ wird der ironischen Brechung der Schwarzwald-Assoziation in vielen Produkten durchaus gerecht.

Zünftig eröffnet der Bollenhut den Parcours – weltweit die wohl bekannteste Hervorbringung der folkloristischen Schwarzwald-Exotik, ja geradezu ein visuelles Synonym für die Region, auch wenn er ursprünglich lediglich in drei Gemeinden im mittleren Schwarzwald – Gutach, Reichenbach und Kirnbach – getragen wurde. Zu einem Exemplar von 1880 gesellen sich Design-Kreationen wie Doris Gaßmanns Hockerpaar „Noch zu haben“ und „Schon vergeben“, die den Hut gewissermaßen als Wohltat fürs Sitzfleisch auf der Sitzfläche tragen. Die Wollfilz-Pompons greifen die Bedeutung der Farbe der Wollkugeln des Hutes auf, die den Ehestand der Trägerin verraten: Rot steht für ledig, Schwarz für verheiratet.

Die Tradition des Brettstuhls mit geschwungenem Umriss der Rückenlehne und herzförmigem Griffloch – Hans Thomas Schöpfung „Putto mit Tulpe“ dient als historisches Exempel – lebt in Sabine Bischofs Eichenstuhl „Trix“ stilvoll nach. Überhaupt nehmen die Themen Holz und Wald in der Karlsruher Schau breiten Raum ein. Tibor Weissmahrs und Tom Pawlovskys uriger „7XStool“ wird von einem Industrieroboter unmittelbar aus dem Holz geholt. Durchaus modern in der reduzierten Formensprache sind auch Dietmar Mechsners Deckeldosen aus Fichtenholz; Ernst Gamperls „Gefäß“ aus gedrechselter Eiche erinnert geradezu an eine moderne Plastik. Ein Fahrrad mit handgeschnitztem Holzrahmen verbindet als Serienprodukt High-Tech mit alter Handwerkstradition.

Lisa Ertel kombiniert in ihrer Astleuchte „Luise“ die für den Schwarzwald charakteristischen Materialien Glas und Holz; selbst eine Vase von David Hanauer mit Rinden-Assoziation oder Trinkgläser mit an Baumstämme oder Äste erinnernden Auswüchsen gehören in diesen Kontext. Nicht aus Holz, sondern aus Bronze ist Nora Rochels Ring in Zapfenform. Die Form des Naturprodukts hat die Designerin dem Etikett des Schwarzwälder Kultbiers „Tannenzäpfle“ abgeschaut.

Die alte Schwarzwälder Handwerkstradition des Flechtens vergegenwärtigen ältere Erzeugnisse wie ein geflochtener Henkelkorb oder ein Zylinderhut aus dem 19. Jahrhundert; das moderne Pendant dazu ist ein Sessel aus Rattan und Bambus in der Form einer Design-Ikone von Eero Saarinen. Das Bürstenbinden, ebenfalls ein Handwerk mit Tradition im Schwarzwald, lebt nach in einer Ring-Kreation mit Ziegenhaar der international bekannten Amsterdamer Schmuck-Designerin Jacomijn van der Donk – auch in Veronika Beckers Lineal „Messdiener“ mit integriertem Bürstenelement fürs praktische Entfernen von Radiergummirückständen, in ironischer Brechung dagegen in Jason Taylors Bürstenhocker „Lazy Cleaner“.

Bleiben die Klassiker. Die vielleicht abgedrehteste der vier modernistischen Kuckucksuhren ist die des amerikanischen Origami-Papstes Robert J. Lang aus Elefantenhaut-Papier; einen Vogelweckruf darf man von der reinen Papierkreation natürlich nicht erwarten. Auch die beliebte Kirschtorte ist in mannigfacher Form präsent – beispielsweise als Spielzeugkuchen aus Polyester, der schon die Kleinen visuell auf den Geschmack bringen soll, oder als Seife der Geschmacksrichtung Schwarzwälder Kirsch. Nicht zum Verzehr geeignet!

Ausstellung im Museum beim Markt, Karlsruhe. Bis 7. Januar 2018, Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 17 Uhr und Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen: www.landesmuseum .de