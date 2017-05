Kino Bittersüße Liebe  Volker Schlöndorffs Rückkehr nach Montauk

Der neue Film von Volker Schlöndorff war ein „ewiges Projekt“ – der Oscar-Preisträger fand lange keinen Produzenten für sein Liebes-Drama „Rückkehr nach Montauk“. Nun läuft es in den deutschen Kinos – mit Nina Hoss und Stellan Skarsgård in den Hauptrollen.

Auch in Volker Schlöndorffs Leben gibt es mindestens eine dieser großen verflossenen Lieben, die über lange Zeit nachwirken. Was wäre, wenn man sich damals nicht getrennt hätte? Für „Rückkehr nach Montauk“ greift der deutsche Filmemacher auf eine solche persönliche Geschichte zurück und verarbeitet sie in einer filmischen Fiktion.

Stellan Skarsgård verkörpert darin den Schriftsteller Max Zorn, der für Lesungen seines neuen Romans nach New York reist. Zufällig erhält er dort die Kontaktdaten von Rebecca (Nina Hoss), der Frau, die Zorns Inspiration war. Inzwischen ist sie eine erfolgreiche Anwältin und reagiert sehr zögerlich, als der Autor sie nach all den Jahren um ein Wiedersehen bittet. Schließlich aber lässt sie sich darauf ein: Zusammen fahren sie ans Ende von Long Island, nach Montauk – ein Ort, der für ihre gemeinsame Zeit eine wichtige Bedeutung hat.

Schlöndorff greift die Erzählung „Montauk“ des Schweizer Schriftstellers Max Frisch als Bezugspunkt auf. Verfilmen wollte er den persönlichen Stoff aber nicht, sondern sah darin die Vorlage für eine eigene Geschichte.

Wie passt die Erinnerung im Abgleich mit der Gegenwart zusammen? Welchen Platz, welche Chance kann solch eine Liebe nach all den Jahren haben? In „Rückkehr nach Montauk“ spürt Schlöndorff solchen Fragen zwar auf eine erfreulich unsentimentale Weise nach, tastet sich aber letztlich etwas zu langsam an das Wiedersehen seiner beiden Hauptfiguren heran. Von dem Gefühlsstrudel zwischen Vergangenheit und Zukunft überträgt sich in dem über weite Strecken leblos wirkenden „Rückkehr nach Montauk“ zu wenig.

Dass sich der Film auf sein Darsteller-Paar konzentrieren und verlassen muss, funktioniert trotz der Besetzung nur bedingt. Die stärksten Momente sind vor allem Hoss zu verdanken. Allein das reicht aber letztlich nicht: Welche Geister der Liebe es auch immer sind, die Schlöndorff so verfolgen – im Kino haben sie keine nachhaltige Wirkung.

ABSPANN

Regie: Volker Schlöndorff

Darsteller: Nina Hoss, Stellan Skarsgård, Susanne Wolff

FSK: ohne Beschränkung

Länge: 105 Minuten

Fazit: Volker Schlöndorff erzählt vom Wiedersehen mit einer großen Liebe, hinterlässt damit aber leider keinen sonderlich starken Eindruck.