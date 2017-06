Kunst Bildhauer Markus Daum: Das Wichtigste ist die eigene künstlerische Kraft

Am 15. Juni 2017 beginnt die weltgrößte Kunstmesse, die Art Basel. SÜDKURIER-Mitarbeiter Siegmund Kopitzki traf bei der Biennale in Venedig den in Radolfzell lebenden Bildhauer und Zeichner Markus Daum – ein Gespräch über den Wert von Kunst

Herr Daum, an die hohen Preise für Kunst haben wir uns gewöhnt. Ein Milliardär bezahlte bei einer Auktion in New York 110,5 Millionen US-Dollar für ein Bild von Jean-Michel Basquiat – das ist Rekord für ein zeitgenössisches Werk. Was denkt ein Künstler darüber, der für seine Arbeiten weit weniger Geld erhält?

Die Berichte über Käufe und Spekulationen von Kunst in diesen finanziellen Höhen erreichen mich als ein nicht fassbares Zahlenspiel. Leider wird der Kaufsumme oft weit größere Beachtung zuteil als dem Objekt selbst. Dennoch ist der größte Teil des Kunstmarktes von diesem Hype gar nicht betroffen, im Gegenteil. Positiv finde ich, dass Menschen, denen finanzielle Mittel in dieser Höhe zur Verfügung stehen, überhaupt Kunst kaufen. Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa, Käufer des Basquiat-Bildes, kommentiert seine Begeisterung und Erregung für das Bild auf einem Foto – gepostet im sozialen Netzwerk Instagram –, das ihn stolz mit seiner neuen Errungenschaft zeigt. Wenn Kunst, wie in diesem Fall, bei einem Käufer eine Berührung auslöst, finde ich das wesentlicher als die Diskussion um die Entwicklung der inflationären Kaufsummen.

Ob der Preis, den er gezahlt hat, die Begeisterung für das Bild gesteigert hat, wissen wir nicht. Aber es gibt ja reine Investoren in Kunst und es gibt solche, die Kunstwerke als Trophäen ansehen. Interessiert das am Ende den Künstler?

„Nicht zu Investitionszwecken“, beteuert Maezawa. „Ich würde meine Kunst gern mit so vielen Menschen wie möglich teilen, um die Wertschätzung von Kunst zu steigern.“ Deshalb plant er ein öffentliches Museum, das in seiner Heimatstadt erbaut werden soll. Auf der anderen Seite gibt es Zollfreilager, wo Kunst direkt nach Kauf oder Ersteigerung als reine Spekulationsobjekte unter besten klimatischen Bedingungen gelagert werden. Im Überfluss vorhandenes Geld sucht eine profitable Rendite und behandelt Kunst als reine Aktie. Eine Perversion. Ob es den Künstler am Ende interessiert, weiß ich nicht. Mich selbst betrifft es nicht.

Sie sagten, dass Sie auf junge Kollegen stoßen, die bei einer Ausstellung fragen, ob man schon etwas verkauft habe, und nicht nach der Qualität der Bilder oder Skulpturen. Der Schweizer Kunsthistoriker Beat Wyss hat dieses Verhalten auf den Begriff „Markt Performance“ gebracht. Er beklagt, dass sich die Gegenwartskunst zunehmend an ökonomischen Erfolgs-Szenarien orientiere. Wohin führt das Ihrer Meinung nach?

Selbstverständlich sind wir Künstler alle existenziell von Verkäufen abhängig – und zwar mit allen damit verbundenen Zwängen. Künstler-Leben hat auch mit Überlebenskunst zu tun, und es gibt immer wieder Zeiten, wo einem das Wasser bis zum Hals steht. Aber der Erfolg als Künstler scheint mir immer mehr an einen finanziellen Erfolg gekoppelt. Druck und Konkurrenz werden größer. Umso schwieriger ist es, sich davon zu befreien. Wichtig finde ich primär die Konzentration auf die künstlerische Arbeit und dann eine reflektierte Differenzierung zwischen Kunst schaffen und Kunst verkaufen.

Wie wird man ein hochgehandelter Künstler? Indem man strikt den Marktgesetzen folgt? Sorgt dafür der Galerist? Oder ist es reiner Zufall?

Da gibt es kein Rezept. Dann wäre es einfach. Ich denke, dass es eine Mischung ist zwischen der eigenen künstlerischen Arbeit, der eigenen Person, dem Interesse und dem Einsatz der Galeristen, Museumsleute und Sammler und am Ende einer Portion Glück. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Schwerer ist es dann, den erweiterten Markt zu bedienen. Da geht es um die Frage, ob man bei einem größeren Output die Qualität halten kann. Da der Markt aber immer auch den Zeitgeschmack bedient, gibt es ebenfalls andere Entwicklungen. Beispielsweise hatte ein Gemälde von Franz von Lenbach zu seiner Entstehungszeit den Gegenwert von einem kleinen Einfamilienhaus. Heute erhalten die Bilder auf Auktionen den Zuschlag zwischen 4000 bis 8000 Euro.

Aber das Bild bleibt das gleiche … Egal, ob dafür der Gegenwert eines Einfamilienhauses investiert werden muss oder zwei Monatslöhne. Daumen hoch oder Daumen runter – das zeigt doch an, dass der Wert von Kunst abhängig von der Zeit ist. Einer der teuersten Künstler der Moderne, Vincent van Gogh, hatte zu Lebzeiten kaum ein Bild verkauft, sein Bruder war sein Retter. Wie wichtig sind für Künstler Sammler?

Sammler sind sehr wichtig. Vor allem diejenigen, die einen freundschaftlich eine lange Zeit oder sogar ein Leben lang begleiten. Sie geben einem die Bestätigung, dass auch andere Menschen mit den eigenen Arbeiten etwas anfangen können. Dass also das Zwiegespräch zwischen dem Künstler und seiner Arbeit in einen erweiterten und unterstützenden Dialog geht. Dieses Vertrauen ist ein großer Rückhalt und wird vor allem in schwierigen Zeiten wesentlich.

Welche Rolle spielen öffentliche Einrichtungen, Museen, Kunstvereine, die ja zunehmend über schmalere Etats für Ankäufe oder Ausstellungen klagen?

Auch öffentliche Einrichtungen für Kunst sind wichtig. Die Möglichkeit, eine Ausstellung in einem Museum oder einem Kunstverein zu realisieren, ist für alle Kolleginnen und Kollegen eine positive Zäsur. Dort lassen sich Ausstellungen jenseits des Marktes in größeren künstlerischen Zusammenhängen entwickeln. Insofern sollten die Städte ihre Kunstmuseen und Kunstvereine – sie gehören in Deutschland zu den wichtigsten Institutionen zur Kunstvermittlung und sind weltweit einmalig – aktiv unterstützen und fördern und nicht etwa als unvermeidbare Anhängsel betrachten.

Sie leben auch von Wettbewerben – ich denke hier zum Beispiel an ihre Elser-Plastik für die Stadt Konstanz …

Eingeladene Wettbewerbe im öffentlichen Raum, aber auch Direktaufträge sind ein Teil meiner Arbeit. Diese Aufgaben erfordern eine intensive Beschäftigung mit dem Ort und Raum. Das Material und die Bezüge werden wichtig. Aber man ist ja auch gegenüber dem Auftraggeber in den seltensten Fällen ganz frei. Auch dort muss auf inhaltliche und formale Vorbedingungen eingegangen werden. Oft erhält der Auftraggeber aber bei der größtmöglichen Freiheit die besten Ergebnisse.

Sie haben zwei Arbeiten in Venedig im Rahmen der Biennale ausgestellt. Solche Massenveranstaltungen stehen auch in der Kritik. Wie sehen Sie das?

In jeder Hinsicht sind große Veranstaltungen weniger meine Sache. Ich schätze eher konzentrierte übersichtliche Ausstellungen, die auch Zusammenhänge und Bezüge herstellen können. Die Biennale in Venedig ist eine Entdeckungsreise auf ein großes, weltumspannendes Angebot von Kunst mit Ausstellungen in der ganzen Stadt. Man muss viel Zeit mitbringen und für sich selbst die Spreu vom Weizen trennen.

Am Donnerstag wird die wichtigste Kunstmesse der Welt eröffnet, die Art Basel. Hat man es als Künstler geschafft, wenn man dort präsent ist?

Wenn man auf der Art Basel mit seiner Arbeit präsent ist, hat diese im Laufe von wenigen Tagen die Chance der Aufmerksamkeit einer großen und finanziell potenten Sammlerschar. Insofern ist es im Marktbereich sicherlich eine sehr gute Position. Wir reden aber immer nur vom Markt. Um es als Künstler zu schaffen, sich durchzusetzen, seine Qualität zu halten und immer wieder auch Krisen und Rückschläge durchzustehen, braucht es nicht nur den Markt, sondern bei Weitem mehr.

Zum Beispiel?

Ich denke, das Wichtigste ist die eigene künstlerische Kraft und ihr möglichst dauerhafter Erhalt. Da versorgt einen das Leben mit genügend Hindernissen … Und es braucht Menschen, die zu einem stehen. Vor allem auch, wenn es Rückschläge gibt und Zweifel entstehen. Der Markt kann, wie wir vorhin feststellten, ja ein launischer und wechselhafter Begleiter sein.

Sie leben zurzeit in Basel. Werden Sie die Art besuchen?

Selbstverständlich.

Zur Person

Markus Daum wurde 1959 in Bad Säckingen geboren. Nach einer Steinmetz- und Steinbildhauer-Lehre studier-te er an den Staatlichen Akademie der Künste Stuttgart (Alfred Hrdlicka) und an der Hochschule der Künste Berlin (Rolf Szymanski). Daums Plastiken und Zeichnungen werden im In- und Ausland ausgestellt. Zu seinen Sammlern gehören der Deutsche Bundestag und die Sammlung Würth. Daum erhielt 2012 den Kunstpreis der Stadt Konstanz. Er lebt in Radolfzell und Berlin; zurzeit hält er sich im Rahmen eines Stipendiums in Basel auf.

Die Messe

Die Art Basel findet vom 15. bis 18. Juni 2017 statt (Messeplatz, geöffnet täglich von 11 bis 19 Uhr). Die Tageskarte kostet 50 Schweizer Franken (etwa 46 Euro – bei Online-Kauf). Weitere Informationen im Internet: www.artbasel.com