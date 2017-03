Beten und leiden und leiden und beten

Bedeutungsschwer: Martin Scorse erzählt in seinem Historienfilm \"Silence\" von der Christenverfolgung im Japan des 17. Jahrhunderts

Beim Namen Martin Scorsese denkt man bis heute als erstes an Gangsterfilme. Doch den katholischen Italo-Amerikaner treiben auch andere Themen um, allen voran die Religion. Schon in „Die letzte Versuchung Christi“ und „Kundun“ hatte er sich exklusiv der Sache mit dem Glauben gewidmet. Doch sein neuer Film „Silence“ ist nun womöglich das größte Herzensprojekt des Regisseurs: bereits 1988 las er den Roman des – gleichfalls katholischen – Japaners Shusaku Endo und sicherte sich die Rechte für eine Adaption, deren Umsetzung sich dann über mehr als 20 Jahre hinzog.

Scorsese erzählt in „Silence“ von den beiden portugiesischen Jesuiten Sebastião (Andrew Garfield, überzeugender als kürzlich in „Hacksaw Ridge“) und Francisco (Adam Driver), die im Jahre 1638 den weiten Weg nach Japan auf sich nehmen, um nach ihrem Mentor, Pater Cristóvão (Liam Neeson), zu suchen, der dort angeblich vom Glauben abgefallen und spurlos verschwunden ist. Ihre Mission ist eine gefährliche, denn in Japan werden Christen verfolgt, gefoltert und gezwungen, ihrem Gott abzuschwören. Und tatsächlich müssen auch die beiden in dem für sie komplett fremden Land von Anfang um ihr Wohlergehen fürchten.

Scorsese inszeniert diese Geschichte als spirituelles Epos, irgendwo zwischen Passionsgeschichte und einer Reise in die Abgründe der Wildnis à la Joseph Conrads „Herz der Finsternis“. Es wird gelitten und gebetet und gelitten und gebetet. Und Gott schweigt, daher der Titel „Silence“. Die Bilder, die Kameramann Rodrigo Pietro dabei nicht zuletzt in der Natur findet, sind beeindruckend. Außerdem gibt es mit dem bei uns quasi unbekannten Issey Ogata, der den Inquisitor spielt, eine echte schauspielerische Entdeckung zu machen.

Allerdings muss man schon sehr viel Interesse für eine Auseinandersetzung mit Gott mitbringen, um für „Silence“ eine ähnliche Leidenschaft aufzubringen wie Scorsese sie entwickelt hat. Für alle anderen entwickelt sich aus dem bedeutungsschweren Pathos nie eine wirklich bezwingende, emotionale Wucht. Dass macht den über zweieinhalb Stunden langen Film dann leider doch bisweilen etwas mühsam.

Abspann

Regie: Martin Scorsese

Darsteller: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano

Produktionsland: USA 2016

Länge: 162 Minuten

FSK: ab 12 Jahre

Fazit: Das bedeutungsschwere Pathos macht den Film mühsam

