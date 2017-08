Literatur Bestseller-Autorin Arundhati Roy veröffentlicht neuen Roman

20 Jahre sind seit ihrem Bestseller "Der Gott der kleinen Dinge" vergangen. Nun hat Arundhati Roy einen neuen Roman rausgebracht – eine wiederum scharfe Analyse der indischen Gesellschaft

Sie hat sich viel Zeit gelassen: Seit ihrem Weltbestseller „Der Gott der kleinen Dinge“ von 1997 hatte sich die indische Autorin Ar­und­hati Roy nicht mehr belletristisch, sondern als politische Ak­tivistin betä­tigt. Mit ihrem Plädoyer für die Ab­schaf­­fung des Kas­tenwe­sens in In­di­en und ihrer Verurteilung des Hindu­-Na­tiona­lis­mus profilier­te sie sich als mutige Kämpferin für die Rechte der Schwachen und Minderheiten in ihrem Land, mit Bü­chern wie „Die Politik der Macht“ oder „Capitalism: A Ghost Story“ als scharfsichtige Kritikerin der globalen Verhältnisse in Politik und Wirtschaft.

Jetzt liegt Roys mit Spannung erwarteter zweiter Roman vor. "Das Ministerium des äußersten Glücks" ist so voluminös ge­raten wie der De­bütroman – und in gewisser Hinsicht auch dessen Fortführung. Setzt das Buch doch zeitlich ungefähr dort ein, wo die Beschreibung einer Kindheit im Indien der 1960­er-Jahren – Inhalt des ersten Buchs – en­dete. Während jedoch der Debütroman weitgehend das private Leben einer Familie zum Thema hatte, macht das neue Buch auch die gesellschaftlichen Verhältnisse und politischen Kon­flikte Indiens zum Gegenstand. Selbst als Roman­­­­au­torin ist Ar­un­dhati Roy somit politisch ge­worden. Über Klarsicht in gesellschaftlichen und politischen Fragen mö­gen auch andere Autoren verfügen. Nicht jeder aber wäre in der Lage, eine so komplexe und komplizierte gesellschaftliche Gemengelage wie die Indiens auf derart überzeugende Weise mit einem Romangeschehen zu verknüpfen.

Der Beginn führt den Leser auf einen Friedhof in Delhi. Dort lebt Anjum mit den Krähen und Fledermäusen zwischen den Gräbern der Eltern und Ver­wandten. Als „Clown oh­ne Zirkus“ und „Königin ohne Palast“ wird Anjum anfangs verhöhnt. Mittlerweile hat Anjum eine Hütte gebaut und sich die Achtung der Men­schen erworben. In ausgedehnten Rückblenden erzählt das Buch die Vor­geschichte. Anjum ist eine Hijra, ein in­tersexuelles Wesen, halb Mann, halb Frau. Seit ihrer Jugend lebte sie mit anderen Hijras im „Haus der Träume“ in Delhi zusammen. Der Gemeinschaft gehörten eine Chri­stin, zwei Hindu und mehrere Muslimas an: ein Querschnitt der Bevölkerung des muslimisch geprägten Vier­tels. Als „para­diesi­sche“­ Ge­genwelt zur indischen Ge­sellschaft ist das „Haus der Träume“ zugleich ein Stück ge­lebte Utopie.

Meinungsverschiedenheiten mit Mit­be­wohnern trieben Anjum fort. Einen ethnischen Konflikt, in den sie auf einer Pilgerfahrt geraten war, üb­erlebte sie nur knapp. Hier dockt die zweite große Erzählung an. Tilo, Naga, Musa und Baba spielten einst gemeinsam im Studententheater. In einer Art Ménage à quatre umwarben die drei Männer die schöne Tilo. Jahrzehnte später kreuzen sich ihre Wege erneut – in Kaschmir, wo ein mörderischer Bürgerkrieg zwischen muslimischen Rebellen und der Zentralregierung tobt. Poetisch und sensibel erzählt das Buch von Tilos Liebe zu Musa, einem Anführer der Aufständischen. Musas Ge­gen­spieler ist Major Amrik Singh; den skrupellosen „Schlä­ch­ter von Srinagar“ möchte man als zwielichtigen jüngsten Neuzugang im Figurenarsenal der Welt­lite­ratur bezeichnen.

Mit seinem Regionalkolorit und den vielen Zeitsprüngen liest sich der Roman nicht immer ohne Mühen. Doch wird der Leser rasch vom Sog der bilderreichen, mit Ironie und Humor gewürzten Spra­che gefangen genommen. Unvergessliche Ge­stal­ten bevölkern das Buch – wie Dr. Barthyo, ein Weiser der Straße, der dem nationalistischen Regime und der inhumanen Gesellschaft die Leviten liest. Oder Saddam Hussain, ein reitender Abdecker, der den Lynchmord an seinem Vater rächen will. Auch reale Politiker wie Indiens Ministerpräsident Narendra Modi haben unter blumigen Decknamen ihren Auftritt.

Lädt sich der Roman mit seiner verzweigten Handlung, der facettenreichen politischen The­matik und der Transgen­der-Geschichte nicht ein wenig viel auf? Mag sein, doch versteht es Arundhati Roy auf glänzende Weise, die verschiedenen Handlungsstränge zu einem glaubwürdigen und fesselnden Gan­zen zusammenzu­binden. Das einende Band aller Elemente des Romans aber ist der humane Geist einer bewunderungswürdigen Autorin, der das Buch von der ersten bis zur letzten Seite durchweht.

Zur Person

Arundhati Roy, 55, stammt aus dem südindischen Kerala. Sie landete 1997 mit "Der Gott der kleinen Dinge" einen Bestseller. Der Roman erhielt den Booker-Preis. In der Folge nutzte sie ihre Bekanntheit, um auf politische Anliegen aufmerksam zu machen. Sie schrieb zahlreiche Essay, etwa gegen indische Atombomentests und US-Kriege sowie für die Unabhängigkeit Kschmirs. Viele der Themen, die sie beschäftigen, fließen auch in ihren neuen Roman "Das Ministerium des äußersten Glücks" ein. (esd)