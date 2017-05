Theater Berliner Theatertreffen: Laue Lüftchen und heftige Erkenntnisgewitter

Das 54. Berliner Theatertreffen lässt es krachen und setzt dabei auf neue Formate. SÜDKURIER-Autor Wolfgang Bager zieht nach 16 Tagen Bilanz

Das ist wahrlich tragisch. Ein Totgesagter will seine ungebrochene Vitalität beweisen. Er schreit seine Noch-immer-Existenz so laut und trotzig heraus, dass ihn diese Anstrengung tatsächlich in Lebensgefahr bringt. Was wie der Stoff einer Tragödie anmutet, ist nichts anderes als ein Gleichnis für den Zustand des gegenwärtigen Theaters. Oder zumindest des Bildes, das beim Berliner Theatertreffen von der Bühnenlandschaft gezeigt wurde. Bei dem Festival wurden zehn Inszenierungen gezeigt, die die Jury für „bemerkenswert“ hält.

Die Auswahl ist subjektiv und muss es auch sein. In diesem Jahr wurde alles nach Berlin eingeladen, was im weitesten Sinne das Prädikat „neues Format“ für sich beansprucht. Ein Stück wird zum Stoff, das Bühnenbild zur Installation, die Handlung zur Performance. Und die Schauspieler? Ein choreografisch perfekt gedrilltes Team ohne unterscheidbare Charaktere. Da hatte es Jurorin Imogen Kogge schwer, den besten Darsteller auszumachen. Schließlich hat sie ihn mit Michael Wächter gefunden und ihn für seine Rolle in Simon Stones Fassung von Anton Tschechows „Drei Schwestern“ ausgezeichnet. Die Inszenierung des Theaters Basel kommt ohne ein Wort von Tschechow aus, bringt aber dessen Figuren virtuos auf die Bühne. Damit war die Basler Produktion vielleicht die konventionellste beim Theatertreffen, denn nicht einmal das Stadttheater-Modell beansprucht sein Monopol: Vier der zehn Produktionen kommen aus der freien Szene.

Das alles muss nicht schlecht sein – eröffnet es doch dem Theater neue Perspektiven. Als einziges Kriterium für die Prämierung von Theater kann der formale Aspekt aber nicht ausreichen. Da bleibt zu viel Qualität auf der Strecke, wird aber auch zu viel Leichtgewicht auf die Bühne gehievt. So bietet zum Beispiel Ersan Mondtags am Konzert Theater Bern inszenierte Arbeit „Die Vernichtung“ über die Sinnkrise der Hipster-Generation null Erkenntnis.

Fast intim wirken kleinere Inszenierungen wie das Stück des Konstanzer Konzilspreisträgers Milo Rau. In „Five Easy Pieces“ lässt er mit einer freien Gruppe aus Gent Kinder das Leben des belgischen Kindermörders Marc Dutroux nachstellen. Eine heikle Versuchsanordnung, die in ihrer Verwirklichung jede Skepsis weichen lässt.

Schwergewicht dieses 54. Berliner Theatertreffens war aber Ulrich Rasches Inszenierung von Schillers „Räuber“ am Münchner Residenztheater. So schwer, dass die Produktion die Reise nach Berlin gar nicht antreten konnte. Die beiden Laufbänder, auf denen Rasche seine Räuber dem Untergang entgegen marschieren lässt, sind einfach nicht transportfähig. So musste sich die wohl spektakulärste Aufführung mit einer Aufzeichnung zufriedengeben.

Ob Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, recht hat, wenn er beim Theatertreffen eine Epochenwende sieht, wird sich 2018 zeigen. Auch dann wird das Theater noch leben.