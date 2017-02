Berlinale Berlin wird Zentrum der Filmwelt: 67. Berlinale ist so vielfältig wie selten

Mit dem Film „Django“ ist die 67. Berlinale eröffnet worden. Zehn Tage lang ist Berlin jetzt das Zentrum der Film-Welt

„Ich hoffe, meine Jury-Kollegen und ich achten nicht nur darauf, ob ein Film politisch etwas zu sagen hat. Wir sind hier, um die Filme als Kunstwerke zu beurteilen!“ Paul Verhoeven machte in der Eröffnungs-Pressekonferenz der Berlinale keinen Hehl daraus, worum es ihm bei seiner Aufgabe als Präsident der Wettbewerbsjury in den kommenden zehn Tagen gehen wird. „Nichts gegen Gespräche über Politik. Aber ich will über Filme diskutieren, nicht den Nahost-Konflikt klären“, hatte der Niederländer, der mit Werken wie „Basic Instinct“ Hollywood-Erfolge feierte und kürzlich für „Elle“ den Golden Globe erhielt, schon vorab im Interview gesagt.

Doch das Politische in der Kunst war immer schon ein Markenzeichen der Berlinale, die sich sogar gerne mal damit rühmt, das politischste der großen Filmfestivals zu sein. Insofern passte der Film, der zum Auftakt der 67. Internationalen Filmfestspiele Berlin gezeigt wurde, ganz gut. „Django“ ist der Debütfilm des Franzosen Etienne Comar, der bislang als Produzent und Drehbuchautor tätig war. Auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Wahl als Eröffnungsfilm, auch weil Hauptdarsteller Reda Kateb und seine Kollegin Cécile de France nicht unbedingt Stars von dem Kaliber sind, mit dem sich solche Veranstaltungen sonst gerne auf dem roten Teppich schmücken.

Der Titelheld ist in diesem Fall allerdings niemand anderes als der auch hierzulande bis heute bekannte Gitarrist und Komponist Django Reinhardt, der ab den 1930er-Jahren von Paris aus die Welt eroberte mit seiner Mischung aus Jazz und – wie man es früher wohl nannte – Zigeunermusik. Statt dessen ganze Lebensgeschichte zu erzählen, konzentriert sich „Django“ tatsächlich auf jenen Zeitpunkt, als die Politik einbrach in Reinhardts sorglose Welt. Anfangs blendet der Musiker aus, dass draußen Krieg herrscht und selbst in Frankreich 1943 längst die Nazis das Sagen haben. Sogar eine Deutschland-Tour zieht er noch in Erwägung. Doch bald gerät er als Sinti selbst in Bedrängnis – und versucht mit seiner Mutter und seiner schwangeren Frau über die Schweizer Grenze zu fliehen.

Dass Comars Werk überzeugt, liegt natürlich auch an sehenswerten Bildern und vor allem dem ausgesprochen charismatischen Kateb in der Hauptrolle. Vor allem aber ist der Fokus auf die beiden Schwerpunkte Musik und Politik der richtige. Lange – und im Verlauf der Geschichte sehr unterschiedliche – Konzertszenen spielen eine entscheidende Rolle in „Django“, vor allem aber das Thema der Verfolgung und Vernichtung der Sinti und Roma durch die Nazis. Das macht ihn zu einem auch heute noch wichtigen Film, dem man nur wünschen kann, dass er im wuseligen Partygetue der Eröffnungsveranstaltung ausreichend wertgeschätzt wird.

Ganz ohne Glamour und Prominenz kommt aber natürlich auch der diesjährige Berlinale-Wettbewerb nicht aus. Richard Gere präsentiert heute gemeinsam mit Laura Linney seinen neuen Politthriller „The Dinner“, Kristin Scott Thomas und Cillian Murphy werden zur Premiere von Sally Potters „The Party“ erwartet, und Volker Schlöndorff bringt seine Hauptdarsteller Stellan Skarsgård und Nina Hoss mit, wenn die Max-Frisch-Adaption „Rückkehr nach Montauk“ ins Bären-Rennen geht.

Während darüber hinaus auch Spielfilme aus Ungarn, Polen, Portugal, Finnland, Rumänien oder Korea um die Preise konkurrieren, geht Andres Veiel mit einem Dokumentarfilm namens „Beuys“ über den gleichnamigen Künstler an den Start. Außerdem bekommt die Jury, zu der neben Verhoeven unter anderem die Schauspieler Maggie Gyllenhaal und Diego Luna gehören, das Regiedebüt des österreichischen Schauspielers Josef Hader („Wilde Maus“), einen chinesischen Animationsfilm („Hao ji le“) sowie mit Thomas Arslans „Helle Nächte“ eine dritte deutsche Produktion zu sehen.

Weitere hochkarätige Gäste am Potsdamer Platz haben sich zu Filmen angekündigt, die außer Konkurrenz laufen. Die vielen als Agent Scully aus „Akte X“ bekannte Gillian Anderson reist zur Premiere des Historienfilms „Der Stern von Indien“ an, zum Ende des Festivals wird anlässlich des „X-Men“-Ablegers „Logan“ Hugh Jackman alias Wolverine erwartet und Stanley Tucci, der erstmals hinter der Kamera Platz nahm, bringt Oscargewinner Geoffrey Rush mit nach Berlin, der in „Final Portrait“ den Künstler Alberto Giacometti spielt. Womöglich wird sogar Sting die Berlinale beehren, zeigt doch seine Ehefrau Trudie Styler in der Jugend-Filmreihe „Generations“ ihr Regiedebüt „Freak Show“.

Und bereits heute am späten Abend dürften die Herzen all jener höher schlagen, die schon vor 20 Jahren einen Sinn für junges, wildes Kino hatten. Dann nämlich hebt sich der Vorhang im Berlinale-Palast für Danny Boyles mit Spannung erwartete Kultfilm-Fortsetzung „T2: Trainspotting“.

Die Berlinale in Zahlen

Im Wettbewerb laufen 24 Filme, davon 18 im Rennen um den Goldenen und die Silbernen Bären. 27 Ländersind dabei. Es wurden 7421 Filme eingereicht, 399 schafften es ins Berlinale-Programm. Im Vorjahr waren es 433. Im Wettbewerb sind drei deutsche Filme. Bei 125 Filmen im Programm der diesjährigen Berlinale führten Frauen Regie.

Es gibt bei dem Filmfestival alles in allem 923 Vorführungen. Die Berlinale hat einen Etat von 24 Millionen Euro – die Macher bekommen eine Förderung von 7,2 Millionen Euro von Kulturstaatsministerin Monika Grütters.

Vergangenes Jahr wurden 335986 Karten verkauft. Es gibt sie für um die 11 Euro. Schuhe mit Berlinale-Logo kosten allerdings 179 Euro. (dpa)