Golden Globes Bei den Golden Globes zählt der Glamour-Faktor

Die Musical-Romanze „La La Land“ hat bei der Verleihung der Golden Globes abgeräumt. Das war keine Überraschung. Mit anderen Preisträgern hatte jedoch vorher keiner gerechnet – und auch nicht mit der flammenden politischen Rede von Hollywood-Star Meryl Streep

Für „Toni Erdmann“ hat es am Ende nicht gereicht. Maren Ades wunderbare Vater-Tochter-Geschichte, deren ungewöhnlicher weltweiter Siegeszug seit der Weltpremiere in Cannes im vergangenen Mai relativ ungebremst verlaufen war, hatte in der Nacht auf Montag eigentlich beste Chancen, als erster deutscher Film seit „Das weiße Band“ einen Golden Globe zu gewinnen. Doch dann entschieden sich die Mitglieder der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film doch für die französische Produktion „Elle“. Regisseur Paul Verhoeven, der kommenden Monat Jury-Präsident der diesjährigen Berlinale sein wird, konnte es selbst kaum glauben, dass man sogar in Hollywood etwas übrig zu haben scheint für seinen Film über ein Vergewaltigungsopfer, der mit seinem Humor durchaus Potenzial für Kontroversen birgt. Noch ungläubiger erschien seine Protagonistin Isabelle Huppert: Als die Französin, die in Europa in ihrer jahrzehntelangen Karriere schon alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, auch noch als Beste Hauptdarstellerin/Drama ausgezeichnet wurde, rang sie auf der Bühne um Worte.

Das Musical „La La Land“ entspricht sehr viel offensichtlicher dem typischen Golden-Globe-Geschmack – und wurde dann auch prompt zum großen Abräumer des Abends, durch den Late-Night-Talker Jimmy Fallon nach einer musikalisch beschwingten Eröffnungsnummer arg brav und bisweilen an der Grenze zur Peinlichkeit führte. Nirgends ist Damien Chazelles leichtfüßiger Film über Träume in der Traumfabrik besser aufgehoben als bei den Golden Globes, wo man sich von jeher für den Glamour des Showgeschäfts begeistert und eine eigene Rubrik für Komödien und Musicals hat. Doch dass „La La Land“ am Ende mit sieben Auszeichnungen sogar mehr Preise abräumte als irgendein anderes Werk in den vergangenen 74 Jahren, war dann doch bemerkenswert.

Nicht nur wurde „La La Land“ als Bester Film (Komödie/Musical) ausgezeichnet – erwartungsgemäß gingen auch beide musikalischen Preise (Bester Song & Beste Musik) an die charmante Verneigung vor den goldenen Musical-Zeiten. Und auch die beiden Hauptdarsteller Ryan Gosling und Emma Stone durften je einen Golden Globe mit nach Hause nehmen. Damien Chazelle wurde sogar doppelt geehrt: Er gewann sowohl in der Kategorie Beste Regie als auch Bestes Drehbuch.

In beiden Fällen setzte er sich dabei unter anderem gegen Barry Jenkins und „Moonlight“ durch. Doch auch dieses Drama über einen jungen Schwarzen, der mit seiner Homosexualität ringt, schrieb noch Golden-Globe-Geschichte. Nachdem Jenkins zunächst leer auszugehen schien, erhielt „Moonlight“ den letzten Preis des Abends – in der Kategorie Bester Film/Drama. Es war das erste Mal, dass das Werk eines Afroamerikaners geehrt wurde. Für die Oscars, die am 26. Februar verliehen werden, darf sich Jenkins deshalb durchaus Hoffnungen machen, doch noch an „La La Land“ vorbeizuziehen: Auch „12 Years a Slave“ hatte vor einigen Jahren bloß diesen einen Golden Globe gewonnen – und am Ende den Academy Award geholt.

Nachdem die Verleihung gleich mit einer Überraschung begonnen hatte (Aaron Taylor-Johnsons Auszeichnung als Bester Nebendarsteller in Tom Fords „Nocturnal Animals“), gingen in anderen Kategorien dann doch die Favoriten mit einem Golden Globe nach Hause. Viola Davis wurde für „Fences“ als Beste Nebendarstellerin geehrt, Casey Affleck für „Manchester by the Sea“ als Bester Hauptdarsteller/Drama, Bester Animationsfilm wurde „Zoomania“.

Bei den Fernsehpreisen, die bei den Golden Globes ebenfalls vergeben werden, hatte die HFPA wie schon häufig den Finger am Puls der Zeit. Statt etablierter Serien wurden neue Produktionen ausgezeichnet, darunter „The Crown“ (Beste Serie und Beste Hauptdarstellerin/Drama), Donald Glovers eher subtil komische Show „Atlanta“ (Beste Serie und Bester Hauptdarsteller/Comedy) oder „Goliath“ mit Billy Bob Thornton (Bester Hauptdarsteller). Gleich drei Globes gingen an Susanne Biers Mini-Serie „The Night Manager“, zwei an „The People vs. O.J. Simpson“.

Der eigentliche Höhepunkt des Abends war eine Ehrung, von der man schon im Vorfeld wusste. Meryl Streep erhielt den Cecil B. DeMille Award für ihr Lebenswerk. Schon die sehr persönliche Ansprache, die ihre Kollegin und Freundin Viola Davis der Ausnahmeschauspielerin widmete, rührte die anwesende Prominenz. Doch das war nichts gegen die Rede, die Streep dann – mit durch angeschlagene Stimmbänder brüchiger Stimme – hielt. Unter Tränen betonte die achtfache Golden-Globe-Gewinnerin in Anspielung an die Gastgeber des Abends die Relevanz von Hollywood, Fremden und den Medien in Zeiten wie diesen und kritisierte den künftigen US-Präsidenten Trump in einer Deutlichkeit, die man selten hört.

Man kann sich kaum vorstellen, dass sich dieser Auftritt bei der Oscar-Verleihung toppen lassen wird. Aber immerhin besteht die Chance auf einen großen Moment für Maren Ade und „Toni Erdmann“ – schon allein, weil „Elle“ es nicht in die Vorauswahl geschafft hat.

Die Golden Globes

In den USA sind sie die wichtigsten Trophäen nach den Oscars und den Emmys: die Golden Globe Awards. Die Trophäen in Form einer goldenen Erdkugel gehören mit zu den begehrtesten Auszeichnungen für Kinofilme und Fernsehsendungen. Der Verband der Hollywood-Auslandspresse vergibt die Preise seit 1944, in diesem Jahr war es also das 74. Mal. Über die Gewinner in unterschiedlichen Kategorien entscheidet eine kleine Gruppe internationaler Journalisten, die in Hollywood arbeiten. 2016 war das Drama „The Revenant – Der Rückkehrer“ der große Gewinner – der Film wurde ebenso ausgezeichnet wie sein Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio.