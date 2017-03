Kino Bedingt sehenswert: Scarlett Johansson als Manga-Heldin in Ghost In The Shell

Bedingt sehenswert: Scarlett Johansson als Manga-Heldin in „Ghost In The Shell“

Mit scharfen Waffen hat sie Erfahrung – und auch Superhelden-Kräfte sind für Scarlett Johansson auf der Kino-Leinwand nichts Neues. In „Ghost In The Shell“ ist der Hollywood-Star ein Mensch-Maschine-Wunder. In den deutschen Kinos ist das ab 30. März 2017 zu sehen. Mit Trailer

Langsam wird sie zusammengesetzt, in den ersten Minuten von „Ghost In The Shell“, Stück für Stück: das menschliche Gehirn, das elektronische Innenleben, die künstliche, aber eben doch täuschend real-humanoid aussehende Hülle eines weiblichen Körpers. Das Ergebnis dieser Prozedur ist Major (Scarlett Johansson), die Erste ihrer Art, die bald zur Anführerin einer der Regierung unterstellten Sondereinheit wird, die in der nicht mehr allzu fernen Zukunft Cyber-Kriminalität bekämpft. Doch wer und was ist sie wirklich? Mensch oder Roboter? Individuum oder Waffe? Was macht eine Persönlichkeit aus und wo fängt die Seele an, die in dieser Maschine steckt? Und was ist ein Fehler in der Software, was vielleicht doch eine Erinnerung an eine womöglich vorhandene Vergangenheit? Mit all diesen Fragen sieht sich Major auf der Suche nach ihrer Identität zusehends konfrontiert, während sie und ihre Mitstreiter gleichzeitig herausfinden müssen, wer ihren Schöpfern bei der Hanka Corporation der Reihe nach nach dem Leben trachtet.

Auch jenseits der Leinwand ist die Frage nach Majors Identität ein großes Thema, denn während in den Vorlagen von „Ghost In The Shell“ – dem gleichnamigen Manga-Comic und dem bahnbrechenden Anime-Film von 1995 – die Figur erkennbar japanische Züge trug, wird sie in der Version von Rupert Sanders nun eben von der nicht-asiatischen Scarlett Johansson gespielt. "Whitewashing" nennt man das, was den Machern des Films nicht zu Unrecht vorgeworfen wird: Hollywood verleibt sich eine Geschichte aus einem anderen Kulturkreis ein und ersetzt die Protagonisten durch weiße Stars.

Zwar hat Mamoru Oshii, Regisseur des Zeichentrickfilms, Recht, wenn er Johanssons Besetzung in Schutz nimmt und betont, dass Major eine Schöpfung ist, deren Äußeres nicht biologisch, sondern willkürlich gewählt ist. Doch in dem Wissen um die Tatsache, dass man sich nicht nur im US-Kino mit der Diversität im Allgemeinen und der Repräsentation asiatisch-stämmiger Menschen im Besonderen schwer tut, ist es schon weit mehr als nur eine vertane Chance, dass nun auch eine ikonische Figur wie Major doch wieder aussieht wie die Helden in allen anderen großen Kino-Spektakeln. Und was ist das für eine Zukunft, in der Roboter-Konzerne scheinbar den gleichen rassistischen Strukturen folgen wie das heutige Hollywood?

So nötig die Diskussion über das Thema "Whitewashing" ist, so wenig sagt sie aber natürlich über die Qualität von „Ghost In The Shell“ aus. Um es kurz machen: In die Filmgeschichte wird sich hiermit niemand einschreiben, denn weder visuell noch im philosophischen Ausloten der Themen ist die Neu-Auflage so wegweisend wie ihre Vorlage, die nicht nur in der Eröffnungssequenz ganz direkt zitiert wird. Es gibt einige in der Ausstattung und den Computereffekten beeindruckende Sequenzen, ein paar atmosphärisch interessante Ideen und durchaus kurzweilige Action, bevor im letzten Drittel dann doch konventionelles Genre-Einerlei die Oberhand gewinnt. Immerhin, auch das muss gesagt werden: Johansson, die von reizvollen Co-Stars wie Takeshi Kitano, Juliette Binoche und Michael Pitt umgeben ist, macht ihre Sache ordentlich, ganz unabhängig davon, ob sie für die Rolle die richtige Wahl war oder nicht.

Originaltitel: Ghost In The Shell

Regie: Rupert Sanders

Darsteller: Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Pilou Asbaek

Produktionsland: USA/Großbritannien 2017

Länge: 109 Minuten

FSK: freigegeben ab 16 Jahren

Verleih: Paramount

Fazit: Kurzweilige Science-Fiction-Action, aber kein Vergleich zur Vorlage.

