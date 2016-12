Kultur Basler Kleintheater starten mit Vorstellungs-Rallye ins neue Jahr

Komödien kommen an Silvester an. Die Kulturhäuser spielen an diesem Tag ihre größten Lach- und Publikumserfolge

Silvester ist Komödienzeit. Die Leute wollen sich zum Jahresausklang gut unterhalten. Dies sagen die Theatermacher der Basler Klein- und Privattheater. Deshalb spielen die meisten, wie das Fauteuil, das Tabourettli, das Förnbacher Theater oder das Ateliertheater in Riehen, am letzten Tag des Jahres gleich drei Mal en suite ihre Erfolgsstücke, um den Jahreswechsel beschwingt zu begehen.

"Silvester ist unglaublich gefragt", so Helmut Förnbacher, Theaterleiter des gleichnamigen Theaters im Badischen Bahnhof. Seine Company legt als Silvesterkomödie noch mal Molières Klassiker "Der Geizige" auf, in dem der Chef selber die Titelrolle gibt. Förnbacher hat das Stück mit Absicht gewählt, weil es eine der besten Komödien der Theaterliteratur ist: unglaublich unterhaltend, eine leichte, aber nicht seichte Gesellschaftskomödie, sondern ein ironisches, freches Stück, auch optisch durch die historischen Kostüme eine Augenweide, und weil es von der Länge her für drei Aufführungen passt. "Es ist durchaus anstrengend, drei Mal hintereinander auf der Bühne zu stehen, aber wir machen es auch für die Schauspieler schön, mit Catering hinter der Bühne", plaudert Kristina Nel, Ehefrau von Förnbacher, die in den meisten Hausproduktionen mitspielt, aus dem Nähkästchen. Drei Aufführungen, das ist, so Nel, schon heftig, "man braucht dazu eine Kräfteeinteilung". Bei jeder Vorstellung muss man wieder neu einsteigen, verrät die erfahrene Schauspielerin und Bundesfilm-Preisträgerin. Die mittlere Vorführung ist manchmal die schwierigste, weil die Leute vom Essen kommen und man sie erst mal "abholen" muss.

Dass die Kleintheater am Silvesterabend bis zu drei Mal das gleiche Stück spielen, hängt mit dem Umbau zusammen. Denn es ist vom organisatorischen Aufwand her unmöglich, zwischendurch umzubauen, wissen die Theatermacher aus Erfahrung. Sie merken aber am Publikumszuspruch, dass das Konkurrenzangebot speziell an diesem Tag riesig ist: mit diversen Theatervorstellungen, Konzerten, Partys und dem Feuerwerk der Stadt Basel mit Gratis-Glühwein.

Die Leute kommen ins Theater mit einer festlichen Laune. "Die Erwartungshaltung an Silvester ist wie bei Premieren", sagt Helmut Förnbacher, der Titelheld im "Geizigen". "Drei Mal Molière spielen, ist schon Hochleistungsport", lacht er. Für die Darsteller, die sich für drei Vorstellungen immer neu motivieren müssen, ist es ein Adrenalinschub. Der Applaus am Schluss gibt den Schauspielern einen "Push" für die nächste Vorstellung.

Wie bei Förnbacher ist es auch im Basler Theater Fauteuil üblich, dass es bei der dritten Vorstellung eine Mitternachtspause gibt und die Schauspieler und Zuschauer aufs Neue Jahr anstoßen können. "Die Nachfrage ist an Silvester deutlich größer als an anderen Tagen", erzählt Claude Rasser vom Theater Fauteuil. Dort wird an Silvester die neue hauseigene Produktion "Dinner für Spinner" mit dem Fauteuil-Ensemble gespielt: eine Dialektkomödie über einen Verleger und seinen skurrilen Hausgast, die mit ihrer Situationskomik, ihrem Wortwitz und ihren turbulenten Verwechslungen ein großer Publikums- und Lacherfolg ist. Im gleichen Haus findet sich das Tabourettli, das zum Jahreswechsel den Dauerbrenner "Im Weißen Rössl" zwei Mal auf die Bühne bringt: ein heiteres Operetten-Vergnügen für alle, die Unterhaltung suchen.

Auf Dialektkomödien mit Basler Kolorit spezialisiert ist auch das Häbse-Theater, das an Silvester drei Mal seine neue Hausproduktion "E Halbschueh für alli" aufführt. Dahinter steckt ein irrwitziges Lustspiel um einen bankrotten Schuhhändler und dubiose Mafiosi. Im Riehener Ateliertheater nimmt Dieter Ballmann seine Inszenierung der Dürrenmatt-Komödie "Die Panne" mit seinem bewährten Ensemble an Silvester zweimal ins Programm: kein Schenkelklopfer, sondern ein Humor der eher ironisch-sarkastischen Art.