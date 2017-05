Konstanz Basler Inszenierung eröffnet Berliner Theatertreffen

Simon Stone inszeniert Anton Tschechows "Drei Schwestern" ohne einen einzigen Tschechow-Satz

„Nach Moskau, nach Moskau!“, das ist der Sehnsuchtsruf, mit dem Tschechows „Drei Schwestern“ der engen Provinzialität ihres Daseins entkommen möchten. „Nach Berlin, nach Berlin“, dürfte es ab Samstag alle Theaterbegeisterten drängen, wenn in der Hauptstadt die nach Ansicht der Festivaljury zehn bemerkenswertesten Inszenierungen der deutschsprachigen Theaterlandschaft gezeigt werden. Und folgerichtig wird das 15-tägige Theatertreffen mit Tschechows „Drei Schwestern“ eröffnet in einer spektakulären Inszenierung von Simon Stone am Theater Basel, die ganz ohne Originaltext des russischen Dramatikers auskommt. Alle Dialoge sind vom Regisseur neu geschrieben, nur die Struktur des Stücks und die Konstellation der Personen sind von Tschechow übernommen. Stone will zeigen, wie sich die Grundproblematik der russischen Bürgertums in unsere Gegenwart übertragen lässt. Und dazu steckt er seine Inszenierung wie ein Ausstellungsstück in einen Schaukasten, in ein Glashaus, in dem die Protagonisten mit Steinen werfen.

Vielleicht ist die Basler Inszenierung programmatisch für dieses 54. Berliner Theatertreffen. Bruch mit den Sehgewohnheiten, Abschied vom Zelebrieren der klassischen Theaterliteratur, das hat sich die siebenköpfige Jury zum Ziel gesetzt, bei der Auswahl aus 377 Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. So ist bei den eingeladenen Produktionen neben dem erwähnten Tschechow nur noch ein einziger Klassiker im Programm: Schillers „Räuber“ vom Residenztheater München. Und ausgerechnet diese Inszenierung von Ulrich Rasche kann aufgrund ihres technischen Aufwands nur als Video in Berlin gezeigt werden.

So gehören die Bühnen des Festspielhauses und einiger anderer Berliner Spielstätten weitgehend Projekten und Uraufführungen. Und auch das klassische Stadttheater wird bedrängt von freien Theatergruppen und länderübergreifenden Koproduktionen. Wie etwa „Real Magic“ der Gruppe Forced Entertainment, die in Zusammenarbeit mit gleich acht Veranstaltern aus aller Welt nach Berlin kommt. Ähnliches gilt für „Five Easy Pieces“ von Milo Rau, einer Produktion des International Institute of Politican Murder und Campo Gent und neun weiteren Festivals oder Spielstätten, darunter die Kaserne Basel und die Gessnerallee Zürich.

Aber auch die etablierten Stadt- und Staatstheater sind in Berlin eher mit Projekten oder Romanadaptionen vertreten. Das Thalia Theater Hamburg bringt in der Regie von Johan Simons Theodor Storms Novelle „Der Schimmelreiter“ auf die Bühne, und das Schauspiel Leipzig dramatisiert Peter Richters Wenderoman „89/90“. Das Staatstheater Mainz verzichtet ganz auf Worte und zeigt „Traurige Zauberer“, eine stumme Komödie mit Musik. Philosophisches Totaltheater verheißt die Musik-, Kunst-, Theater- und Filminstallation „Die Borderline Prozession“ vom Schauspiel Dortmund. Ein wildes Zitatengewitter soll der „allgemeinen Weltverwirrung“ dienen.

Bleiben noch zwei Inszenierungen, deren Regisseure inzwischen sich selbst und ihren unverwechselbaren Stil als Markenzeichen inszenieren. Da ist der türkischstämmige Nachwuchsregisseur und Performancekünstler Ersan Mondtag, der mit „Die Vernichtung“ mit dem Konzert Theater Bern vertreten sein wird. Und natürlich Herbert Fritsch, der Meister des schrillen, überwiegend zweckfreien Bühnenspasses. Sein jüngstes Stück heißt „Pfusch“ und ist in Beitrag der Berliner Volksbühne.

Vermutlich wird das Theatertreffen die Plattform für Fritsch sein, um sich von seinem Berliner Publikum zu verabschieden. Die Volksbühne, das war Ursprung und Heimsstatt des Kult-Regisseurs. Mit dem Ende der Ära Castorf muss sich Fritsch nun neue Manegen für seine Clownerien suchen. Gerade an Herbert Fritsch zeigt sich, dass auf der Bühne das Neue dem noch Neueren weichen muss. Vielleicht ist das auch die Botschaft an all die anderen Modeerscheinungen dieses Theatertreffens.

