Architektur Ausstellung über Frei Otto  Erinnerung an einen großen Architekten

Die Ausstellung „Frei Otto. Denken in Modellen“ im ZKM Karlsruhe ist die bislang größte Schau zum Schaffen des Architekten. Mehr als 200 Modelle und rund 1000 Fotografien, Zeichnungen, Skizzen und Pläne sind zu sehen

Fast jeder kennt Bauwerke von ihm, doch die wenigsten wissen, dass sie von ihm stammen – Frei Otto ist als Baumeister vor allem in Fachkreisen bekannt. 2015, in seinem Todesjahr, wurde ihm als zweitem Deutschen posthum der Pritzker-Preis zuerkannt, die höchste Auszeichnung für Architekten. International bekannt wurde Frei Otto mit dem deutschen Pavillon bei der Expo 1967 in Montréal, den er zusammen mit Rolf Gutbrod gestaltete. Mit seinen luftigen Dachlandschaften veränderte er das Bild Deutschlands in der Welt. Seine berühmtesten und seinerzeit spektakulären Schöpfungen sind die mit Günter Behnisch konzipierten zeltartigen Dachkonstruktionen im Münchner Olympiapark. 2002 wählte das Architektur-Magazin "Häuser" das Ensemble zum besten deutschen Bauwerk aller Zeiten.

Jetzt widmet das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe (ZKM) – in Zusammenarbeit mit dem Südwestdeutschen Archiv für Architektur und Ingenieurbau (SAAI) an der Technischen Universität Karlsruhe – dem 1925 in Sachsen geborenen Architekten und Architekturtheroetiker eine Ausstellung. Die bislang umfangreichste Schau zu seinem Schaffen präsentiert mehr als 200 Modelle, dazu rund 1000 Fotografien, Zeichnungen, Skizzen und Pläne. Der Titel spielt auf ein wichtiges Charakteristikum von Ottos Arbeit an. Zur Optimierung seiner Zeltdachkonstruktionen experimentierte er in aufwändigen Versuchsreihen mit Drahtmodellen – und wählte am Ende aus einer Vielzahl von Möglichkeiten das beste aus.

Die Ausstellung gliedert sich in vier Bereiche. Auf einer 50 Meter langen Tischkonstruktion werden Modelle präsentiert, ergänzt um Originalpläne und Bildmaterial. Hinzu kommen 18 überdimensionale Archivregale, die ringförmig um die Lichthöfe aufgebaut sind und mit Plänen, Fotos, Büchern und Reproduktionen die biografischen Stationen sowie die wichtigsten Bauten bebildern: von der Multihalle in Mannheim über die von Otto in Berlin gegründete Entwicklungsstätte für den Leichtbau bis zu seinen Entwürfen für Stuttgart 21, die er später aufgrund des schwierigen Untergrunds verwarf. Fortan trat er für den Stopp des Projekts ein.

Eine 25 Meter breite Wandprojektion rückt sein interdisziplinäres Denken zwischen Architektur und Technik, Wissenschaft und Gesellschaft in den Fokus. Und schließlich vermitteln Texte und Bilder auf 18 den Arbeitstischen in seinem Atelier nachempfundenen Tischen die Ausrichtung seiner Entwürfe an Strukturen der Natur. In Experimenten mit Seifenblasen, Spinnennetzen oder Sandstrukturen hatte Frei Otto die Modellhaftigkeit der Natur erkannt. Er gilt heute als einer der wichtigsten Vertreter der biomorphen Architektur und des ökologischen Bauens.

"Frei Otto. Denken in Modellen": zu sehen bis 12. März 2017 im ZKM Karlsruhe. Geöffnet von Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Informationen auf www.zkm.de