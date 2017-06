Rheinfelden Ausstellung in Rheinfelden: Geschichtenaus Anatolien

Erzählbilder aus Anatolien sind in einer Austellung im Haus Salmegg in Rheinfelden zu sehen.

Es muss nicht immer Erdogan sein. Die Türkei kann auch ganz anders präsent sein, als Land, das eine junge kreative Kunstszene hat. Nicht nur in Istanbul gibt es zeitgenössische gültige Künstlerpositionen. Gerade Anatolien braucht sich dahinter nicht zu verstecken. Das zeigt die Ausstellung "Kunstwerke erzählen Geschichten aus Anatolien" im Haus Salmegg in Rheinfelden. Gezeigt werden Erzählbilder aus Anatolien, "Bilder, die der Betrachter lesen kann", so definiert es der freie Ausstellungskurator Ingo Nitzsche. Man kann sowohl traditionelle als auch zeitgenössische Geschichten entziffern und lernt bei diesem interkulturellen Kunstprojekt, dass die Türkei ein Land voller Geschichten ist. Versammelt sind Arbeiten von zehn türkischen Künstlern der jüngeren Generation, an deren Bildern die Liebe zu ihrer Heimat und die Auseinandersetzung mit ihrer Kultur abzulesen sind. Dieses bemerkenswerte Projekt ist eine Zuwendung zum Herkunftsland der größten Migrantengruppe und ein Beitrag zur weiteren gesellschaftlichen Integration. Die von Nitzsche zusammen mit dem städtischen Kulturamt organisierte Gruppenschau zeigt, dass die Kunstschaffenden in unterschiedlicher Art, vielfältigen Techniken und Stilen arbeiten und sich individuell mit dem kulturellen Erbe Anatoliens und der derzeitigen Situation auseinandersetzen. Neben Figurenbildern und Mythischem sind politische Aussagen darunter, etwa in symbolkräftigen Anti-Kriegs-Bildern von Necdet Kutoglu, in denen ausrangierte Kanonen zu Vogelnestern werden. Dem Maler geht es um die Vision vom Frieden an ehemaligen Kriegsschauplätzen: mithin die eindrücklichsten Bilder. Für die Veranstalter bestand der schwierige Balanceakt darin, solche ausdrucksstarken und politisch relevanten Werke zu präsentieren, ohne die Künstler in Gefahr zu bringen.

In Porträts von Ümmühan Türk auf Zeitungspapier mit Texten und Labyrinth-Bildern von Sükran Ünes deuten sich menschliche und gesellschaftliche Konflikte an. Das Schamanentum und die Wurzeln der türkischen Kultur werden in einer Bilderreihe von Ramazan Can thematisiert. Märchenfiguren und Modernes kommen in Neziha Mühürcüs Rapunzel- und Prinzessinnen-Bildern zusammen. Auf diese Weise kann das Land auf eine andere Art wahrgenommen werden, aus Künstlersicht und mit Abstand zur beherrschenden Tagespolitik.

dauert bis 18. Juni. Öffnungszeiten sind Samstag, Sonntag und Feiertag von 12 bis 17 Uhr.