Kultur Aus für die Förderung: 4,5 Millionen Euro schmelzen dahin

Schreckensbotschaft für die Südwestdeutsche Philharmonie: Monika Grütters kippt die Förderung. Das Orchester bekommt viel weniger als geplant – wenn überhaupt...

Was langjährige Beobachter des Berliner Politikbetriebs zuletzt für nahezu ausgeschlossen hielten, ist eingetreten. Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur (CDU), kippt eine bereits beschlossene Fördermaßnahme für sechs Konzertorchester – und verweigert damit Klangkörpern wie der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz bereits sicher geglaubte Millionenbeträge.

Ein Kompromiss soll sein, was nun verkündet wird: Statt der vom Bundestag beschlossenen Unterstützung von einem halben Dutzend namentlich benannter Ensembles will das Ministerium künftig die Zahl der geförderten Orchester offen lassen. Alle bisherigen Gewinner – darunter die Südwestdeutsche Philharmonie – haben zu früh gefeiert. Sie müssen sich komplett neu bewerben. Zur Begründung hatte es bereits vor wenigen Wochen aus dem Ministerium geheißen, die Auswahl sei zu wenig transparent gewesen.

Beat Fehlmann, Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie, erklärte gestern in einer ersten Stellungnahme gegenüber dem SÜDKURIER, er sei „natürlich enttäuscht“. Froh stimme ihn immerhin, dass „nach Monaten der absoluten Ungewissheit nun eine erste verbindliche Entscheidung vorliegt“. Wegen der ablehnenden Haltung der Kulturstaatsministerin war aus dem Förderprogramm zuletzt eine Hängepartie geworden. Die vergangenen Monate hätten für den Betrieb „eine ganz besondere Herausforderung dargestellt“, sagte Fehlmann.

Für die Südwestdeutsche Philharmonie ist diese Neuausrichtung gleich dreifach bitter. Nicht nur, dass sie statt der erwarteten 900 000 Euro pro Jahr nur noch auf „50 000 bis maximal 450 000 Euro“ hoffen darf. Hinzu kommt: Die Laufzeit wird zunächst von fünf auf nur noch drei Jahre reduziert, eine Verlängerung um weitere zwei Jahre steht allenfalls als mögliche Option im Raum. Und drittens: Selbst um von diesem radikal abgespeckten Programm profitieren zu können, muss sich das Konstanzer Orchester erst einem Bewerbungsverfahren unterziehen. Es ist also möglich, dass Beat Fehlmann am Ende ganz mit leeren Händen dasteht. Wie konnte es zu dieser erstaunlichen Wendung kommen?

Die offizielle Argumentation einer unzureichenden Transparenz erscheint nur bedingt nachvollziehbar. Denn zur Entscheidungsfindung hatten die Initiatoren die Deutsche Orchestervereinigung mit ins Boot geholt. Diese Vereinigung ist der Berufsverband und die Gewerkschaft für Orchestermusiker. Denkbar wäre auch eine Kooperation mit anderen Institutionen gewesen, etwa dem Deutschen Musikrat.

Eine Frage der Perspektive

Der wahre Hintergrund aber ist wohl im Kompetenzgerangel der Berliner Kulturpolitik zu finden. Bei den Initiatoren des Programms handelt es sich um die beiden Hamburger Bundestagsabgeordneten Rüdiger Kruse (CDU) und Johannes Kahrs (SPD). Sie gelten als gewiefte Taktierer, die über den Haushaltsausschuss gerne Einfluss auf die Kulturpolitik nehmen – nicht immer zum Gefallen der eigentlich zuständigen Ministerin. Unter anderem, so ist zu hören, störe sie sich an der Hamburger Perspektive ihrer Kontrahenten: Von der Exzellenzinitiative hätte neben der Südwestdeutschen Philharmonie auch ein Hamburger Orchester profitiert. Grütters selbst dagegen engagiert sich aus verschiedenen Gründen bevorzugt in Berlin, die Ensembles der Hauptstadt sollten jedoch leer ausgehen.

So groß die Frustration im Ministerium auch sein mag: Dass Grütters tatsächlich die Beschlussfassung kassiert, galt als unvorstellbar. Ob bei dieser neuen Verteilung am Ende auch tatsächlich die ursprünglich veranschlagten 27 Millionen Euro voll ausgeschöpft werden können, scheint bei einer an Projekten statt Institutionen orientierten Vergabe nicht mehr gewiss. Was zuvor sicher für die Kultur eingeplant war, steht dieser jetzt nur noch im allerbesten Fall zur Verfügung.

„Der Vorgang ist schon ungewöhnlich“, sagt Sophie Schönberger, Expertin für Kunst- und Kulturrecht an der Universität Konstanz, auf Nachfrage des SÜDKURIER. „Aber juristisch ist Grütters auf der sicheren Seite.“ Der Haushaltsausschuss stelle lediglich die Mittel bereit. „Verbindliche Verwaltungsvorschriften kann er nicht erlassen.“ Ein im Beschluss festgelegtes Auswahlverfahren sei für die ausführende Behörde nicht rechtsverbindlich.

Bei der Südwestdeutschen Philharmonie gibt man sich gleichwohl kämpferisch. Die Ausgangslage und die damit verbundenen Erwartungen hätten zwar auf einem deutlich anderen Niveau gelegen, erklärte Fehlmann gestern. Dennoch sei ein solches Programm nach wie vor eine große Chance für die deutsche Orchesterlandschaft: „Wir werden deshalb unsere Unterlagen einreichen und mit dem antreten, was wir zu bieten haben, einen Weg der konsequenten regionalen Verankerung, eines innovativen Umgangs mit neuen Formaten und eines verantwortungsvollen Umgangs mit unseren Mitteln.“ Auch eine Fördersumme von 450 000 Euro, sagt Fehlmann, böte dem Orchester „enorme Chancen“. Ganz so enorm wie noch vor wenigen Tagen sind sie allerdings nicht mehr.

Das Orchester

Die Südwestdeutsche Philharmonie wurde 1932 als Theater- und Konzert-orchester gegründet. Während des Zweiten Weltkriegs war es geschlossen und wurde anschließend neu gegründet. Seit 1988 trägt es den bis heute gültigen Namen. Seit 2006 ist die Philharmonie, eines von drei vom Land Baden-Württemberg geförderten Sinfonieorchestern, ein Eigenbetrieb der Stadt Konstanz. Chefdirigent ist der Finne Ari Rasilainen, Intendant der Schweizer Beat Fehlmann. (sk)