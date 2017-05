Konstanz Aus Trauer erwächst Profession

Werkstattgespräch: Schon der Vater war Jazz-Schlagzeuger. Inzwischen mischt Patrick Manzecchi die Konstanzer Jazz-Szene mit einer eigenen Reihe auf

Das Haus an der Friedrichstraße 21 in Konstanz ist riesig, und wenn man Patrick Manzecchi in seiner Werkstatt besuchen will, muss man den Hintereingang benutzen, dunkle Kellerflure durchschreiten, vorbei an der Tischlerei des Hausmeisters, bevor man seinen Probenraum erreicht. Seit fast 20 Jahren probt und unterrichtet der bekannte Jazz-Schlagzeuger hier.

Er deckt erstmal die Instrumente auf, lässt durchs offene Fenster Vogelzwitschern herein und stellt die Kaffeemaschine an. Es sind zwei Schlagzeuge im klassischen Stil, auf denen auch seine Schüler lernen, mit großer und kleiner Trommel, Stand- und Hängetom und den Becken. Gespielt wird mit Sticks oder Besen. Großer Spiegel zum Kontrollieren der Haltung, Kopfhörer, Regale mit Noten und Trommel-Ersatzteilen, Notenständer, Computer und Kopierer machen die Musiker-Werkstatt komplett.

Eines der Drumsets ist das seines Vaters Franco Manzecchi (1931 in Ravenna geboren), der in der französischen Jazz-Szene wirkte und in ganz Europa bekannt war. 1977 zog die Familie von Paris nach Konstanz, wo der Vater zwei Jahre später starb. Da war Patrick neun Jahre alt. Den Tod des Vaters hat er auf seine Weise verarbeitet. Er zog sich zurück, hörte stundenlang Musik, die ihn tröstete. Erst als ein Freund mit dem Schlagzeug-Spielen begann, entdeckte er das Instrumentarium des Vaters im Keller für sich. Er brachte es sich „learning by doing“ bei. Heute unterrichtet der 47-Jährige an der Jazz- und Rockschule Konstanz und der Jugendmusikschule in Kreuzlingen, spielt mit Musik-Professoren und tritt mit international bekannten Jazz-Größen auf.

Ein guter Schlagzeuger muss vor allem ein zuverlässiger Begleiter sein. Manzecchis Chance war es, dass er über ein gut fundiertes Wissen verfügt und mit Musik groß geworden ist – das wissen auch die Jazz-Größen zu schätzen. Manzecchi: „Doch je mehr man sich auskennt, desto mehr Arbeit hat man.“ Das fängt beim Partiturlesen an: Ein unbekanntes Stück erarbeitet er sich, indem er die Melodiestimme mitliest und sie in Rhythmus umsetzt. Oder er entwickelt etwas Eigenes dazu. Doch manchmal sei es besser, weniger als zu viel zu machen. Für Manzecchi ist es daher wichtig, mit Musikern zu spielen, die die gleiche Wellenlänge haben und Musik reflektieren können. Musik müsse einem auch persönlich etwas bringen: „Es gibt nämlich auch Jazz-Größen, die sich für mich im Zusammenspiel entmystifiziert haben.“

Solides Handwerk, gute Qualität und untrüglichen Geschmack verlangt Patrick Manzecchi nicht nur von Mitspielern, sondern auch von Plakat-Gestaltern oder CD-Produzenten. Natürlich sieht der Schlagzeuger, dass es in Konstanz lebende Jazzer schwer haben – schwerer als etwa in Singen oder Allensbach, wo sich lebendige Jazz-Szenen etabliert haben, die vom Publikum begeistert angenommen und von den Medien akzeptiert und reflektiert werden. Das wünscht sich der Jazz-Drummer auch für Konstanz. Es gebe hier und in der Umgebung zwar etliche Festivals, allerdings nicht alle in guter Qualität.

Kein Wunder, dass Manzecchi vor zehn Jahren eine eigene Jazz-Reihe in Konstanz etabliert hat. Beim „Jazz im Kulturzentrum“ stellt er bekannte Jazz-Musiker vor. „Das Sonderkonzert zum 10-Jährigen kann ich, mit städtischer Unterstützung, als weiteres Konzert zu den üblichen zwei pro Jahr anbieten. Ich freue mich ganz besonders, mit meinen ‚Heroes‘ zusammen spielen zu dürfen.“ Seine Helden, das sind etwa der Saxofonist Pee Wee Ellis, der 1988 die JB Horns in Erinnerung an James Brown gründete, und Posaunist Fred Wesley, der auch schon bei Brown spielte – und da dürfte es am Abend des 16. Mai ganz schön soul- und funk-lastig werden.

Stilistisch will sich Patrick Manzecchi nicht festlegen. Er spiele alles gern, auch Rock und Soul. Am Jazz fasziniere ihn, dass er ein echtes Cross-Over-Genre sei. Auch die Beatles oder Doors interessieren ihn, weil sie extrem vom Jazz beeinflusst sind. Ob es etwas gibt, was er nicht mag? Sein Stichwort: Die Bürokratie. Denn auch die fällt an bei Planungen, Entwürfen, dem Beantworten und Schreiben von E-Mails, der Auseinandersetzung mit der Gema. Aber am Ende steht der Lohn: Jedes Konzert seiner Kulturzentrum-Reihe war seiner Meinung nach ein Highlight, denn Größen wie Sheila Jordan, Richie Beirach oder George Mraz hört man schließlich nicht jeden Tag.

Manzecchis Jubiläum

Die von Patrick Manzecchi initiierte und vom Kulturbüro Konstanz geförderte Reihe „Jazz im Kulturzentrum“ feiert 10-jähriges Bestehen. Das Jubiläumskonzert findet am 16. Mai, 20 Uhr, im Wolkensteinsaal des Kulturzentrums statt. Mit dabei: die Amrod Brothers Band und Special Guests Pee Wee Ellis und Fred Wesley. Karten: Tel. 07531-914798.