Konstanz "Atomic Blonde"mit Charlize Theron: Eine Frau teilt aus

Thriller bereitet dem Publikum trotz schwacher Geschichte Vergnügen – dank seiner Hauptdarstellerin

Es ist nichts Neues, dass Berlin außer Touristen auch Spione aus aller Welt anlockt. James Bond war einst in der Nähe des Brandenburger Tors, Jason Bourne sogar schon mehrfach, und auf Netflix ist gerade die sehr sehenswerte Geheimdienstserie „Berlin Station“ zu sehen. Ganz besonders attraktiv ist für Geschichten dieser Art natürlich die Vergangenheit der einst geteilten deutschen Hauptstadt, weswegen Steven Spielberg kürzlich für „Bridge of Spies“ Tom Hanks in den Kalten Krieg schickte. Um den oder besser: dessen bevorstehendes Endes geht es nun auch in „Atomic Blonde“. Doch wo Spielberg an Originalschauplätzen wie der Glienicker Brücke drehte, entstand des Film von Action-Experte und Ex-Stuntman David Leitch vor allem in Budapest. Überhaupt muss der Realismus hier hintan stehen. Schließlich dient mit „The Coldest City“ ein Comic als Vorlage.

Lorraine Broughton (Charlize Theron), Agentin des britischen MI6, kommt 1989 in den Tagen kurz vor dem Mauerfall also auf eine Art und Weise in Berlin an, die jedem anderen Spion mutmaßlich zu auffällig wäre. Kein Wunder dass sie angesichts höchstmöglicher Pumps und schwerst modischem Lack-und Plastikoutfit bereits am Flughafen die Aufmerksamkeit erregt, die es in ihrem Job meist zu vermeiden gilt. Wobei die diversen Verfolger, die sich prompt an ihre Fersen heften, natürlich auch Broughtons Mission geschuldet sein könnten. Sie soll nämlich nicht nur einen ermordeten Briten zurückführen und einen Überläufer der Stasi (Eddie Marsan) ausfindig machen, sondern auch eine entwendete Liste sicherstellen, auf der alle Geheimagenten der Hauptstadt zu finden sind, gesuchter Doppel-Agent inklusive. Zu trauen ist also niemandem, weder dem MI6-Kollegen (James McAvoy) noch der verführerischen Französin (Sofia Boutella), die bald häufiger ihren Weg kreuzt.

In Sachen Coolness und Style ist „Atomic Blonde“ ohne Frage mehr als bloß eine Fingerübung. Jedes Bild ist in Neon-Licht getaucht, selbst die heruntergekommenste Schwarzmarkt-Klitsche hat das Zeug zur Kulisse für hippe Instagram-Fotos und auf dem Soundtrack jagt von „Major Tom“ bis David Bowie ein 80s-Hit den nächsten. Dass die Kostüme der Protagonistin dabei eher nach Achtziger-Jahre-Fotoshooting aussehen als nach authentischer Referenz an jene Ära, passt also ins Bild.

Die eigentliche Geschichte, obwohl kurzweilig, ist derweil deutlich weniger durchdacht. Oder viel mehr schlicht dürftig. Gleiches gilt auch für den feministischen Anstrich, mit dem sich der Film schmückt. Zwar darf Charlize Theron tatsächlich gnadenlos, ja kaltherzig austeilen (und einstecken) wie es sonst nur männlichen Spionen zugestanden wird. Doch wenn schon nicht die Geschichte, so macht sie doch die Kamera wieder vom Subjekt zum Objekt eines deutlich männlichen Blicks, von den permanenten Outfit-Wechseln über die lesbische Sexszene bis hin zu selbst den Momenten, in denen sie ihren geschundenen nackten Körper in Eis badet.

Davon abgesehen lässt sich allerdings nicht leugnen, dass es ein großes Vergnügen ist, Theron dabei zuzusehen, wie sie sich von nichts und niemanden aufhalten hält. Was auch an den Stärken von Regisseur Leitch liegt, dank denen „Atomic Blonde“ (in dem übrigens auch Til Schweiger und Barbara Sukowa ein paar Sätze sagen dürfen) einige der furiosesten Action- und Stuntszenen auffährt, die es im Kino seit langem zu sehen gab. Und ausgerechnet in seiner überhöhten Brutalität findet der Film dann doch auch noch Momente der Wahrhaftigkeit. Und sei es auch nur in den blauen Flecken.

Originaltitel: Atomic Blonde

Regie: David Leitch

Darsteller: Charlize Theron,

James McAvoy, Sofia Boutella,

John Goodman

Produktionsland: USA 2017

Länge: 115 Minuten

FSK: ab 16 Jahre

Verleih: Universal

Fazit: Tolle Action cooler Look, aber

wenig dahinter