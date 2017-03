Kino An den Haaren herbeigezogen: Neuer Kinofilm begeistert nicht

Neu im Kino: "Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand". Der Film überzeugt leider nicht und hat nur noch wenig mit dem schwedischen Understatement des Originals gemein.

„Es ist, wie es ist, und wie’s kommt, so kommt’s.” lautete das Lebensmotto von Allan Karsson in Jonas Jonassons schwedischen Roman „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“, der auch hierzulande einige Monate die Bestenlisten besetzte. Dahinter verbarg sich weder Fatalismus noch gläubige Schicksalsergebenheit, sondern ein Bekenntnis zum ganz gegenwärtigen Moment. Als passiver Situationist trieb dieser Allan durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts und eroberte vor vier Jahren in der gelungenen Verfilmung von Felix Herngren auch die Kinoleinwand. Nun folgt ohne literarische Vorlage das Sequel.

Diesmal bietet nicht das Altersheim in Malköping, sondern ein Luxus-Resort auf Bali den Ausgangspunkt der Handlung. Dorthin haben sich Allan (Robert Gustafsson) und seine Freunde zurückgezogen, um die im ersten Teil erworbenen Einnahmen zu verprassen. Nach einem Jahr geht das Geld langsam zur Neige und aus alten Beständen öffnet Allan die letzte Flasche „Volkssoda“. So nennt sich die Brause, mit der die UdSSR unter Breschnew einst dem Coca-Cola-Imperialismus das Wasser abgraben wollte. Kumpel Julius (Iwar Wiklander) sieht in der wohlschmeckenden Limonade mit Suchtfaktor eine neue Geschäftsidee und Allan glaubt sich dunkel zu erinnern bei einer Freundin in Westberlin die Geheimrezeptur hinterlegt zu haben.

Anders als der erste Teil konzentriert sich „Der Hunderteinjährige“ weniger auf seinen Titelhelden, sondern versteht sich eher als Kollektivunternehmen, in dem ein breites Figurenarsenal gleichberechtigt durch die recht zerfaserte Dramaturgie geführt wird. Die historischen Rückblenden, die einen Großteil des Zelig-Forest-Gump-Charmes ausmachten, werden hier auf ein Zeitfenster reduziert, in dem Breschnew und Nixon um die Vorherrschaft auf dem Brause-Markt kämpfen. Dabei ist der frühere KPdSU-Vorsitzende bestens getroffen und als Kalte-Kriegs-Klamotte entwickeln zumindest diese Rückblenden eine gewisse Qualität.

Eher langweilig hingegen ist die Erzählebene geraten, deren Plotwendungen und Pointen an den Haaren herbeigezogen wirken und nur noch wenig mit dem schwedischen Understatement des Originals gemein haben.

Drehbuch/Regie: Felix Herngren, Mans Herngren

Schauspieler: Mit Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg

Genre: Komödie

Produktionsland: Schweden

Verleih: Concorde Filmverleih

Freigegeben: ab 12 Jahren