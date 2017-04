Kultur Am Ende gibt es nur Gewinner

Der Direktor der Kunstmesse Art Cologne beschwert sich über die Konkurrenz aus Basel und spricht von Kolonialismus. Zu Recht? Oder ist es der Versuch, die eigenen Versäumnisse zu kaschieren? Lesen Sie, was SÜDKURIER-Redakteur Siegmund Kopitzki dazu sagt

Der Kunstmarkt macht wieder einmal von sich reden. Nein, dieses Mal geht es nicht um Höchstpreise bei Sotheby’s oder Christie's für Gemälde oder Plastiken, die das Geld nicht wert sind. Die Werke werden oft erworben, weil es schick ist, Kunst zu besitzen, oder weil der Käufer einfach zu viel Geld hat und nicht weiß wohin damit.

Nein, es geht aktuell um einen Streit, der noch am Anfang steht und der am Ende keinen Verlierer, sondern nur Gewinner sehen wird, so meine Prognose, weil es schick ist, ein Gemälde oder eine Plastik zu besitzen … und so weiter.

In diesen Tagen ist dem Direktor der Mutter aller Kunstmessen, der 1967 gegründeten Art Cologne, der Kunstkragen geplatzt. Daniel Hug, ein Amerikaner mit Schweizer Wurzeln, hat die Konkurrenz in Basel beschuldigt, in Düsseldorf kunstaktiv werden zu wollen. Tatsächlich entsteht dort eine neue Kunstmesse. Sie wird im Herbst eröffnet und war zuvor als Art-Fair in Köln beheimatet. Hug fürchtet den potenziellen Rivalen Art Basel, der sich zunehmend in Regionalmessen einklinkt.

Hug spricht angekränkelt von Kolonialismus. Die Art Cologne existiere, um den deutschen Kunstmarkt zu fördern, argumentiert er. Dagegen gehe es der Schweizer Messegesellschaft allein um den kommerziellen Erfolg, denn es gebe nicht so viele Schweizer Galerien. Die Art Basel, so Hug, entwickle überdies keine Verantwortung für eine bestimmte Region. Köln aber schon.

Wir meinen: So kann man die Versäumnisse der Art Cologne, nämlich frühzeitig auf den internationalen Kunstzug aufzuspringen, auch kaschieren. Und wahr ist wohl, dass auch die Kölner Geld verdienen wollen – was nicht ehrenrührig ist. Sie machten allerdings in der Vergangenheit zu wenig Kasse, was lange ein Problem war. Um den Wettbewerber vom Rheinknie abzuschütteln, will Hug eine neue Partnerschaft eingehen – mit Berlin. Diese Idee ist nicht neu. Das Problem: Das protestantische Berlin hat zwar viele Künstler und etliche Galerien, aber die wahren Sammler sitzen im katholischen Rheinland … Und unter der Oberfläche brodelt(e) auch immer eine gewisse Konkurrenz mit der Hauptstadt.

Die Verhandlungen zwischen Basel und Düsseldorf und die zwischen Köln und Berlin sind offenbar weit gediehen. Nach Lage der Dinge wird es schon in diesem Jahr die Art Düsseldorf geben, die Art Berlin könnte 2018 folgen und die Mutter aller Kunstmessen bleibt, wo sie ist. Und wie gesagt: Am Ende gibt es nur Gewinner. Vielleicht auch auf Seiten der Käufer, sie kriegen die Ware Kunst etwas günstiger. Aber darauf würde ich nicht meinen Hut wetten …