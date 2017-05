Stuttgart Als wär man nie dabei gewesen

Ödön von Horváths Volksstück „Kasimir und Karoline“ hat im Schauspiel Stuttgart starke Momente, aber auch Längen

Damals in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war es schon einmal so weit: die Konjunktur ist erlahmt, Weltwirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit sind in den Haushalten angekommen. In dieser Stimmung allgemeiner Ernüchterung sind Kasimir und Karoline das ungleiche Paar, das für viele steht: Sie will hoch hinaus, auf dem Münchner Oktoberfest ein Eis essen, Achterbahn fahren, mitnehmen, was geht. Er hat gerade seinen Job als Chauffeur verloren, ist schlecht drauf und hat im Übrigen nicht die geringste Lust, sein Geld für unnötiges Vergnügen zu verschleudern. Die Liebe? Ach, die Liebe. Eben noch als unumstößlich ausgerufen von Karoline, die in Zeiten der Not umso nachhaltiger zu ihrem Bräutigam stehen will, verflüchtigt sie sich nach und nach. Und die Männer stehen Schlange, um die attraktive junge Frau für sich zu gewinnen.

Kasimir hat schon verloren, bevor das 1932 in Leipzig uraufgeführte Volksstück „Kasimir und Karoline“ von Ödön von Horváth bei der Premiere im Stuttgarter Schauspielhaus am vergangenen Samstag Fahrt aufnimmt. Subtil, mit vielen Details und einem kongenialen Miteinander von Videoeinspielungen cineastischer Qualität auf Leinwand und Bühnenvorhang, Livemusik und einer Unterstreichung der moderat aktualisierten treffsicheren Sprache durch expressive Gestik, Mimik und fein eingestreutem Humor, haben Regisseur Stefan Pucher und seine Dramaturgin Anna Haas aus Horváths Lehrstück zur Selbsterkenntnis ein Gesamtkunstwerk geschaffen, das die unheilvoll glimmende Atmosphäre der Politikverdrossenheit und allgemeinen Unzufriedenheit von einst ins Heute transportiert. Der Ruf nach einem, der alles in die Hand nimmt, lässt erschauern, während der Zeppelin am imaginären Himmel ein fernes Glück verheißt.

Von der amüsierhungrigen Karoline (Manja Kuhl), deren festlich-weiße Garderobe (Kostüme: Marysol del Castillo) mit einem Vorhang aus Hunderten von weißen Luftballons harmoniert, und dem missgestimmten und in seiner Unzufriedenheit latent aggressiven Kasimir (Peer Oscar Musinowski) über den mit viel krimineller Energie aufgeladenen Merkl Franz (Felix Mühlen), den stark nationalistisch angehauchten Landgerichtsdirektor Speer (Horst Kotterba), Paul Grill als zaghaft-korrekten Schürzinger und seinen Chef, den Kommerzienrat Rauch (Andreas Leupold) bis zu Sandra Gerling, die als opferbereite, aber intelligente Erna ihre Ideale noch bewahrt hat, ist das intensiv spielende Ensemble hervorragend aufgelegt.

Schritt für Schritt lässt Pucher die ausgelassene Oktoberfeststimmung mit einer die gesamte Bühne einnehmenden knallroten Achterbahn (Bühne: Stéphane Laimé), mit lautstark herausgeschrienen Parolen eines stellvertretend für die nationalistische Gesinnung der 1930er Jahre stehenden Speers in Lederhosen und eines höchst präsent an der Rampe aufgestellten Synchronchors in kurzen Hosen und mit Seitenscheitel kippen: Eine rasante Fahrt, zu der Originalaufnahmen aus den 1930er Jahren über die Leinwand flimmern. Ein Auf und Ab der Gefühle, des in soziale Schieflage geratenen Individuums und eines fragwürdigen Systems, dem sich der Einzelne unterzuordnen hat.

Der Spagat zwischen gestern und heute gelingt in weiten Teilen. Doch hat das hohe Tempo mit oft frontal zu den Zuschauern gesprochenem und um weitere Motive Horváths ergänzten Text auch seine Tücken: nach 60 Minuten ist in der anderthalbstündigen Inszenierung die Luft raus. Ein kurzes Aufflammen gibt es zum Schluss, wenn Karoline nach dem Ausflug zu Schürzinger und Rauch zu ihrem Kasimir zurück will. Doch der hat sich inzwischen mit Erna getröstet. Die Liebe ist nun doch passé. Karoline zahlt einen hohen Preis für ihren kurzen Ausflug ins Leben, das jetzt ohne sie weitergeht, „als wär man nie dabei gewesen.“

Weitere Vorstellungen: 18., 23. Mai, 1., 11., 30. Juni im Schauspielhaus. Karten: Tel. 0711/202090 oder im Internet unter: www.staatstheater-stuttgart.de